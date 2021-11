»Gute Arbeit, große Anerkennung«

Ayuntamiento de Zamora Francisco Guarido

Herr Guarido, egal, wen man in Zamora fragt, ob Genossen von Ihnen oder Passanten, die sich als konservativ oder politisch gemäßigt einschätzen – alle versichern einem, dass der Erfolg von Izquierda Unida in Zamora untrennbar mit Ihrer Person verbunden ist. Allerdings war die Partei schon vor Ihrem ersten Antreten als Spitzenkandidat im Gemeinderat vertreten.

Das stimmt. Ich wurde 1999 in den Gemeinderat gewählt, und zwar als einziger Abgeordneter meiner Partei. Damals schafften wir es mit 5,1 Prozent der Stimmen gerade noch über die Sperrklausel. Das zweite Mandat verfehlten wir deshalb, weil sich Izquierda Unida landesweit in zwei miteinander konkurrierende Listen aufgespalten hatte. Die andere, Nueva Izquierda (Neue Linke, jW), die später in der Sozialistischen Partei PSOE aufging, kandidierte auch in Zamora. Ihr einziger Erfolg bestand darin, uns Stimmen wegzunehmen. Mit dieser Ausgangslage fing meine politische Arbeit im Rathaus an.

Wie schafft es eine linke Partei, die nur mit einem Mandatar im Gemeinderat vertreten ist, Mehrheiten zu gewinnen? Als Österreicher denke ich unweigerlich an den Aufstieg der Kommunistischen Partei in Graz, an dessen Beginn ebenfalls ein einziges Gemeinderatsmandat stand. Das Rezept, das die Kommunisten um Ernest Kaltenegger dort anwendeten, bestand darin, sich auf einen besonders dringlichen Aspekt der Kommunalpolitik, das Wohnungswesen, zu konzentrieren. Haben auch Sie sich eines Themas speziell angenommen?

Nein, denn in Zamora gab es eine ganze Menge von Problemen, die uns unter den Nägeln brannten und bei denen wir schon bisher versucht hatten, die Bevölkerung zu mobilisieren. Ich glaube, es gibt vier Gründe für unseren wachsenden Einfluss. Der erste ist, dass wir im Bewusstsein der Leute zu der Partei wurden, die ihnen die Stadtpolitik wirklich erklären kann. Das gelang uns dank der Zeitschrift Tu ciudad y provincia (»Deine Stadt und Provinz«, jW), in die wir unser gesamtes Budget steckten. Im Oktober 1999 brachten wir die erste von inzwischen 125 Nummern heraus, in einer Auflage von 30.000 Stück. Ihre Wirkung war und ist sehr groß, an Glaubwürdigkeit übertrifft sie sogar die Lokalzeitung. In ihr konnten die Leser zum Beispiel erfahren, in welchem Ausmaß die rechten Stadträte, angeblich zu Repräsentationszwecken, öffentliche Gelder verschleuderten. Das war der Beginn: mit einer eigenen, auf Papier gedruckten, an alle Haushalte verteilten Zeitschrift den Einwohnern Information und Transparenz zu bieten.

Der zweite Grund für unseren Aufstieg waren die permanenten Konflikte innerhalb der Sozialistischen Partei. Der Rückgang des PSOE von neun Gemeinderatsmitgliedern 1999 auf aktuell drei ist uns zugute gekommen. Wem sonst hätten seine enttäuschten Wähler denn ihre Stimme geben können? Dem Partido Popular schon deshalb nicht, weil wir in den Jahren 2000 bis 2015 keine Gelegenheit versäumten, Fälle von – nennen wir sie: Unregelmäßigkeiten im Rathaus zu denunzieren, speziell im Bauwesen. Wir machten klar, dass man in der Stadtentwicklung ganz anders als die Konservativen agieren kann, einfacher, ökonomischer, transparenter, und das hat uns ebenso geholfen wie die Tatsache, dass die Rechte immer schlechte Kandidaten nominiert hat.

Nun gut, ein wenig hat unser Erfolg auch mit mir zu tun. Aber ohne die Partei bin ich nichts. In der Izquierda Unida gab und gibt es eine Reihe von Genossen, die wie ich seit den achtziger Jahren aktiv sind und mich im Stadtrat heute noch unterstützen. Ich glaube, die Leute vertrauen uns auch deshalb, weil sie sehen, dass ich kein Wendehals bin, sondern der Partei die Treue gehalten habe. Ich sage das ohne Groll gegenüber allen Weggefährten von Izquierda Unida, die im Lauf der Jahre verschiedene Listenverbindungen eingegangen sind, Podemos, Unidas Podemos, Unidad Popular – wie die Bezeichnungen auch immer heißen. Hier in Zamora haben wir es abgelehnt, mit Podemos zusammenzugehen. In dieser Sache sind wir stur geblieben, auch gegenüber der Parteiführung in Madrid. Das wurde uns in Zamora hoch angerechnet, sogar von denen, die uns politisch fernstehen. Dass wir den Parteinamen behalten, unser kommunistisches Erbe nicht verleugnen.

Sie sind nun schon in der zweiten Amtszeit Bürgermeister. Was waren die größten Probleme, mit denen Sie anfangs konfrontiert waren? Wie groß war das Handicap, über keine Regierungserfahrung zu verfügen?

Wir hatten keine Erfahrung im Regieren, waren aber mit der Stadtpolitik vertraut. Aber es stimmt, Regieren und Opponieren sind zwei Paar Schuhe. Es gibt Ziele, die du unbedingt erreichen willst, dann kommst du in den Stadtsenat und rennst gegen eine Mauer. Vieles ist schwerer als gedacht. Du bist von den Berichten der Ausschussvorsitzenden, der Kontrollinstanzen, des Leiters der Finanzabteilung abhängig.

Und man ist mit einem Beamtenapparat konfrontiert, der einem zum Teil feindselig gegenübersteht.

Außerdem fallen wichtige Bereiche nicht in die Kompetenz des Rathauses. Sie haben vorhin den Einsatz der Grazer Kommunisten im Wohnungswesen erwähnt. Diese Kompetenz können wir hier in Zamora gar nicht ausüben, sie fällt in den Aufgabenbereich der Junta de Castilla y León, also der Landesregierung. Welche Maßnahmen der ersten vier Jahre haben uns so glaubwürdig gemacht, dass wir die Wahlen 2019 mit absoluter Mehrheit gewonnen haben? Bei unserem Amtsantritt fanden wir 15 Millionen Euro Schulden vor – das ist bei einem jährlichen Gesamthaushalt von 60 Millionen keine Kleinigkeit. Wir reagierten darauf mit einer radikalen Sparpolitik. Die Personalausgaben durfte man nicht kürzen, sehr wohl aber die laufenden Ausgaben. Das haben wir getan, und das tun wir weiterhin. Sie sind heute niedriger als im Jahr 2015. In vier Jahren konnten wir nicht nur die Schulden abtragen, sondern sogar einen Überschuss erwirtschaften, den wir für dringende Investitionen verwendet haben. Vor unserer Regierungszeit waren EU-Fördergelder mit vollen Händen ausgegeben worden. Dann blieben die Gelder aus, und es waren keine Mittel da, die mit ihnen finanzierten Verkehrswege zu erhalten. Dazu kam die schwere Wirtschaftskrise zwischen 2010 und 2015, in der praktisch nichts in die städtische Infrastruktur investiert wurde. Der Straßenbelag, die Gehsteige, die Kanalisation, die öffentliche Beleuchtung waren in einem erbärmlichen Zustand. Unsere Investitionen in diesem Bereich wurden von den Leuten besonders begrüßt.

In Absprache mit der Landesregierung brachten wir auch mehrere wichtige Projekte auf den Weg, deren Ergebnis man in Kürze sehen wird. Zum einen ein neues Konservatorium, für das die Junta 17 Millionen Euro lockermachen wird. Dann ein Bürgerzentrum mit einer Nutzfläche von 2.000 Quadratmetern, das Nachbarschaftsvereinen, Musikgruppen, Kulturinitiativen zur Verfügung stehen wird. So etwas hat es in Zamora bisher nicht gegeben. Drittens ein neues Museum der Semana Santa, der Karwoche, weil das bestehende aus allen Nähten platzt. Wie Sie wissen, ist Zamora für seine Karwoche berühmt, in der große geschnitzte Heiligenensembles durch die Straßen getragen werden. Kunsthistorisch gesehen sind diese Holzfiguren einzigartig. Für Katholiken sowieso. Man kann sich natürlich fragen, wieso eine linke Stadtregierung, die aus Agnostikern und Atheisten besteht, ein religiöses Projekt mitfinanziert. Ganz einfach: Weil die Karwoche jährlich 200.000 Touristen anlockt. Allerdings lehnen wir es ab, als Stadtpolitiker an den Prozessionen teilzunehmen. Früher war das anders. Da sind sämtliche Stadträte hinter den Bruderschaften und ihren Statuen hergelaufen, und der Bürgermeister hat auf Knien vor dem Kreuz den Schweigeschwur geleistet. Mit dieser Tradition haben wir gebrochen. Religion und Politik darf man nicht vermischen.

Wir sind dabei, ein weiteres Vorhaben in die Tat umzusetzen, nämlich die mittelalterliche Stadtmauer von allerlei Zubauten freizumachen. Das hätte eigentlich schon vor 22 Jahren geschehen sollen, wurde von den früheren Stadtregierungen aber immer wieder aufgeschoben. Auch dieses Projekt ist von eminenter kultureller Bedeutung.

Solche Investitionen können wir uns leisten, weil es uns gelungen ist, viel Geld anzusparen. Mit einer gewissen Genugtuung kann ich sagen, dass wir unsere Stärke gerade in wirtschaftlichen Belangen bewiesen haben. Es gab ja eine Menge Leute, die geglaubt haben, dass wir nichts von Finanzen verstehen. Davon verstehe nur die Rechte was. Aber wir haben gezeigt, dass man ohne Korruption, ohne Verschwendung, mit viel Austerität regieren kann.

Apropos Austerität. Eine Ihrer ersten Maßnahmen bestand darin, das Bürgermeistergehalt zu halbieren. Auch das erinnert mich an die kommunistischen Stadtpolitiker in Graz, die einen Großteil ihres Einkommens in einen Sozialfonds einzahlen.

Mein monatliches Nettogehalt als Bürgermeister beträgt 1.900 Euro. Natürlich schätzen das die Leute. »Das ist der Bürgermeister mit dem niedrigsten Einkommen!« Aber man soll daraus kein Dogma machen. Angenommen, ein Architekt oder eine Ärztin wäre an meiner Stelle. Dann würde ich durchaus verstehen, dass sie mehr als ich verdienen. Nicht 1.900, auch nicht 5.000 Euro, aber irgendwas dazwischen. Es geht ja nicht, dass jemand tagaus, tagein wie ein Esel schuftet und dafür nur die Hälfte seines früheren Gehalts bekommt. Ich verdiene ungefähr so viel, wie ich vorher als Schulwart verdient habe. Ein beträchtlicher Teil davon geht dann noch an die Izquierda Unida. Unsere Stadträte halten es ebenso. Damit sichern wir das Erscheinen unserer Zeitschrift. Aber wie gesagt, ich will die Sache mit dem Bürgermeistergehalt nicht an die große Glocke hängen. Wenn man finanziell über die Runden kommt, kann man tun, was man für richtig hält. Nicht so wie die Funktionäre anderer Parteien, die mit zwanzig in die Politik gehen und mit fünfzig, wenn sie dann ausscheiden, keinen Beruf haben. Da ist die Versuchung groß, eine Klientelpolitik zu betreiben, damit man später einen Aufsichtsratsposten oder etwas in der Art bekommt.

Sie haben einmal gesagt, dass eine linke Partei an der Spitze einer Stadtregierung im wesentlichen nicht mehr tun kann, als das vorhandene Geld gerechter zu verteilen. Fürchten Sie nicht den Vorwurf, eine rein sozialdemokratische Politik zu machen?

Meine Äußerung bezog sich auf die Notlage, in die viele Menschen infolge der Pandemie geraten sind. Da war es einfach notwendig, das vorhandene Geld zu verteilen. Wir waren diesbezüglich viel freigebiger und schneller als die Landesregierung. Kleinunternehmer, die allein oder höchstens mit einer Angestellten oder einem Kellner ein Geschäft oder eine Bar betreiben, wurden von uns im vergangenen Jahr mit 500, in diesem Jahr mit 1.000 Euro subventioniert. Die Läden mussten ja über Monate schließen und litten auch später noch unter Restriktionen. Wir haben sie unterstützt, rasch und ohne bürokratische Schikanen. Es stimmt, das war reine Verteilungspolitik. Aber notwendig.

Und was hat es mit den Bonos soli­darios auf sich, den Solidargutscheinen, von denen in der Presse zu lesen war?

Auch diese Gutscheine sind der Pandemie geschuldet. Mit ihnen werden Einkäufe bis zu einer gewissen Höhe finanziert. Sagen wir, du kaufst für fünfzehn Euro ein. Dann verdoppelt der Staat oder die Stadtkommune den Betrag mittels eines Gutscheins. Du kannst also für dreißig Euro einkaufen. Außerhalb Zamoras sollte damit in erster Linie der Handel reaktiviert werden. Uns ging es hingegen darum, die Arbeitslosen zu unterstützen. Denn jemand wie ich ist nicht darauf angewiesen, die Hälfte seines Einkaufs finanziert zu bekommen. Eine Lehrerin auch nicht. Ein Arzt oder Beamter genauso wenig. Für diese Bons stellten wir 150.000 Euro zur Verfügung, mit denen – in kleinen Geschäften, nicht in Supermärkten oder Einkaufszentren – Einkäufe im Wert von 400.000 Euro getätigt wurden.

Zusätzlich haben wir einen Hilfsfonds von jährlich 300.000 Euro eingerichtet. Er ist für Menschen bestimmt, die noch schlechter dran sind als die Arbeitslosen. Die nicht die Miete bezahlen können, die kein Geld für eine Waschmaschine haben, die ihren Kindern keine Bücher kaufen können. Die Unterstützung im Ausmaß von maximal 3.000 Euro wird im voraus für eine Laufzeit von jeweils fünf Monaten ausgezahlt. Das nennen wir verteilen. Ist das Beschwichtigungspolitik? Ich finde nicht. Es ist ein Gebot der Stunde.

Ich möchte noch zwei Vorhaben erwähnen, deren Ausschreibung kurz bevorsteht. Das eine ist das Museum für Pädagogik, das erste dieser Art in Kastilien und León, das auf dem Burggelände eingerichtet werden soll. Es wird einen anschaulichen Überblick über das spanische Unterrichtswesen vom 19. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart bieten. Das andere ist ein Museum für den Zamoraner Bildhauer Baltasar Lobo, einen Anarchisten, der zwar schon jetzt ein Museum hat, das aber in Kirchenbesitz ist und Lobos Bedeutung nicht gerecht wird. Alle genannten Projekte werden nächstes Jahr in Angriff genommen: Museum Baltasar Lobo, Museum für Pädagogik, Museum der Karwoche, Bürgerzentrum, Konservatorium. Damit wird die Stadt, wenn ich 2023 als Bürgermeister abtrete, um einiges besser dastehen als zuvor.

Auch hinsichtlich der Arbeitsplätze?

Die Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose liegen in der Kompetenz der Landesregierung. Für gewöhnlich gibt es jährlich fünf Beschäftigungsprogramme. Nur eines ist verpflichtend, alle anderen sind freiwillig. Es liegt also im Ermessen der Stadtregierung, ob sie sich an ihnen beteiligt. Wir haben uns für alle angemeldet. Warum tun das nicht alle Kommunen? Weil sie sich zu 30 Prozent an der Finanzierung beteiligen müssen. Uns hat das nicht abgeschreckt. Wir haben überdies beschlossen, bei den hundert Arbeitslosen, die durch diese Programme sechs Monate lang in der Stadtverwaltung beschäftigt werden, den Kollektivvertrag für Gemeindebedienstete anzuwenden. Mit 1.200 Euro für einen Hilfsarbeiter liegen wir weit über dem Durchschnitt. Das heißt, wir schöpfen die geringen Möglichkeiten voll aus, um Arbeitslosen zu einer anständig bezahlten Tätigkeit zu verhelfen. Sicher könnte man vieles noch besser machen, aber Zamora ist nun mal eine konservative Stadt, soziologisch gesehen eine rechte Stadt, ohne nennenswerte Industrie und ohne Industrieproletariat. Angesichts dieses Umstands halten wir uns ziemlich gut.

Nächster Punkt: die Erinnerungspolitik. Bekanntlich gibt es in Spanien ein Gesetz, demzufolge die Verbrechen der Franco-Diktatur endlich aufgearbeitet werden müssen. Das haben wir von Anfang an getan, vor allem in vier Aspekten: Rehabilitierung aller linken Kommunalpolitiker, die 1936 verfolgt und ermordet wurden. Rehabilitierung aller öffentlichen Bediensteten, die vom Franco-Regime entlassen wurden. Aberkennung aller städtischen Orden und Titel für den Diktator und seine Gefolgsleute. Umbenennung von Straßen, die die Namen von Falangisten und Ministern des Regimes trugen. Das alles ging ohne Proteste über die Bühne. Ich glaube, die Kunst des Regierens ist auch die Kunst, das, was man für richtig hält, ohne großes Brimborium durchzusetzen. Diese Kunst beherrschen wir einigermaßen.

Zamoras großes Problem ist die Entvölkerung. Ist es gelungen, sie in den sechs Jahren mit einer linken Stadtregierung zu stoppen?

Leider nicht. Wie die Provinz verliert auch die Stadt Zamora Einwohner. Bis 2010 war ihre Zahl stabil, weil viele Bauern aus den umliegenden Dörfern in Zamora ihren Ruhestand verbracht haben. Aber damit ist es vorbei. Die Alten sterben auf dem Land, und die Jungen emigrieren. Zamora schrumpft. Dagegen kann die Stadtregierung kaum etwas unternehmen. Es wäre die Aufgabe des Staates und der autonomen Gemeinschaft, den Trend durch Investitionen umzukehren, Industrie und Dienstleistungsbetriebe in die entvölkerten Gebiete zu bringen, Spitäler und Schulen offenzuhalten.

Immerhin hat die Pandemie, so fatal sie auch war, ein Umdenken bewirkt, das für kleine oder mittelgroße Städte wie Zamora eine Chance birgt. Viele wollen nicht länger in Madrid oder anderen Großstädten leben und den Urlaub an überfüllten Stränden oder in der Ferne verbringen. Das könnte uns zugute kommen. Von Zamora aus ist man mit dem Zug schnell in der Hauptstadt und wieder zurück.

Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie mit dem Ende dieser Amtsperiode nicht wieder für das Bürgermeisteramt kandidieren werden. Wer sollte dann für die Izquierda Unida antreten? Niemand in der Partei ist auch nur annähernd so populär wie Sie.

24 Jahre im Gemeinderat, acht Jahre Bürgermeister. Der Elan lässt nach, und deshalb ist es Zeit für mich aufzuhören. Unter den vierzehn Stadträten gibt es einige, denen ich zutraue, als Bürgermeister eine gute Arbeit zu machen.

Aber ein klarer Nachfolger für Sie ist im Moment nicht in Sicht.

Das war 2019 nicht anders. Schon damals wollte ich nicht wieder antreten. Aber wie es so geht – wir hatten vier Jahre lang eine gute Kommunalpolitik gemacht, wir waren bei den Leuten beliebt, die Umfragewerte waren ausgezeichnet. Da habe ich gesagt, gut, einmal noch mache ich es. Zum letzten Mal! Und jetzt sind wir in der gleichen Situation: Gute Arbeit, große Anerkennung, nach einer Umfrage liegen wir im Moment bei 50 Prozent. Ich weiß, es liegt auch an mir, möglichst bald einen geeigneten Kandidaten zu finden, schließlich finden die nächsten Wahlen im Mai 2023 statt. Viel Zeit bleibt uns also nicht. Aber für Panik besteht kein Anlass.