Höchst explosive Lage

REUTERS/Thaier Al-Sudani Als Vertreter des »korrupten politischen Establishments« angesehen: Protestierende verbrennen ein Bildnis des geschäftsführenden Premiers Mustafa Al-Kadhimi (Bagdad, 6.11.2021)

Eine von drei mit Sprengstoff beladenen Drohnen ist am 7. November in der Residenz des geschäftsführenden irakischen Regierungschefs Mustafa Al-Kadhimi eingeschlagen. Die beiden anderen Flugkörper wurden nach Angaben eines Sprechers des irakischen Innenministeriums abgefangen. Zwar überstand Kadhimi selbst den Mordanschlag nahezu unbeschadet und trat wenig später im irakischen Fernsehen auf. Sechs seiner Personenschützer aber wurden verletzt.

Obwohl sich bislang niemand zu der Tat bekannt hat, machten Schuldzuweisungen unmittelbar die Runde. Ohne sie beim Namen zu nennen, machte Kadhimis Büro implizit die vom Iran unterstützten »Volksmobilisierungskräfte« (Al-Haschd Al-Schaabi) verantwortlich: Der »feige Terrorangriff« stelle einen »ernsten Angriff auf den Staat durch kriminelle und bewaffnete Gruppen« dar. Auch sagte der Premier, er wisse, wer hinter dem Angriff stecke. Die Regierungen der Golfstaaten konnten es kaum erwarten, den Anschlag zu verurteilen, witterten sie doch die Möglichkeit, die Verantwortung dem Iran zuzuschieben. Wenn beispielsweise das saudische Königshaus von »Terror« im Irak spricht, ist nicht etwa der wiedererstarkende und mordende »Islamische Staat« (IS) gemeint, sondern die Volksmobilisierungskräfte. Das US-Außenministerium sah gar das »Herz des irakischen Staates« angegriffen, und Präsident Joseph Biden bot Hilfe bei der Aufklärung an. Die geschäftsführende Bundesregierung meinte, »Iraks Demokratisierungsprozess« dürfe »nicht durch politische Gewalt ausgehöhlt werden«.

Tatsächlich ist die Glaubwürdigkeit demokratischer Prozesse im Irak in akuter Gefahr. Seit Wochen demonstrieren Hunderte, teilweise gar Tausende Menschen gegen das von der irakischen Wahlkommission (IHEC) bekanntgegebene vorläufige Ergebnis der Parlamentswahlen vom 10. Oktober. Laut diesem mussten die Volksmobilisierungskräfte schwere Einbußen hinnehmen und verfügen statt ihrer 2018 errungenen 48 Sitze nur noch über 15 Abgeordnete. Ein Bündnis aus neun schiitischen Gruppen und Parteien hat angekündigt, gerichtlich gegen das von ihnen als »erfunden« bezeichnete Ergebnis vorzugehen.

Auch aus der Rechtsstaatsallianz des Expremiers Nuri Al-Maliki wurden Vorwürfe laut, die Wahl sei »manipuliert« worden – und das, obwohl die Partei deutliche Zugewinne verzeichnen konnte und selbst vom Ergebnis profitiert. Die Wahlkommission hingegen will keine Hinweise auf Wahlbetrug gefunden haben, obwohl zahlreiche Berichte vom Versagen des elektronischen Wahlsystems beziehungsweise von dessen falscher Bedienung, von nicht registrierten Wählern und nicht erkannten Fingerabdrücken die Runde machen.

Die Lage im Land ist höchst explosiv, und es ist schwer vorstellbar, warum die Haschd Al-Schaabi einen Mordanschlag begehen sollten, von dem sie davon ausgehen müssen, dass er umgehend ihnen zugeschrieben wird. Dies gilt gerade, weil sich die Spannungen mit dem Premier, der ihre Kämpfer, die eine maßgebliche Rolle im Kampf gegen den IS gespielt haben, am liebsten entwaffnet sähe, immer weiter verschärft haben. Könnte den Volksmobilisierungskräften der Versuch, den irakischen Regierungschef zu töten, nachgewiesen werden, wäre Al-Kadhimi seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Auch wenn ihre Wut auf den Ministerpräsidenten, dessen »Sicherheitskräfte« zwei Tage vor dem Drohnenangriff mindestens einen Menschen bei einer Protestveranstaltung töteten und 125 weitere verletzten, groß ist und auch wenn der als pro-US-amerikanisch geltende Premier seit seinem Amtsantritt im Mai 2020 bemüht ist, den iranischen Einfluss in seinem Land zurückzudrängen und statt dessen die Beziehungen zu den Golfstaaten massiv auszubauen: einen Mordanschlag auf seine Person zu verüben, könnte den laut offiziellem Wahlergebnis extrem geschwächten Volksmobilisierungskräften irreparablen Schaden zufügen und ist darum schlicht nicht in ihrem Interesse.

Die Haschd Al-Schaabi haben jegliche Beteiligung an dem Anschlag vehement abgestritten. Der iranische Außenamtssprecher Said Chatibsadeh machte die USA, die seit Jahren versuchen, Teherans Einfluss im Irak zurückzudrängen, verantwortlich: »Solche Vorfälle« lägen »im Interesse derjenigen, die Stabilität, Sicherheit, Unabhängigkeit und territoriale Integrität des Irak verletzt haben«. Auch der irakische Präsident Barham Salih hatte direkt nach dem Angriff im Kurznachrichtendienst Twitter als Ziel des Anschlags ausgemacht, das Land ins Chaos zu stürzen.