Aus dem Safe läuft Blut

VG Bild-Kunst, Bonn 2021 Foto: © Privatsammlung Toyen: »Verstecke dich, Krieg!« (1944, Tusche auf Papier, 39 x 57 cm, Privatsammlung)

Der Blick in einen Raum, geschlossen wie ein Gefängnis, rechts und links bis unter die Decke – »Safes«. So lautet auch der Titel. Ein Bild aus dem Jahr 1946. Gemalt hat es die hierzulande kaum bekannte surrealistische Künstlerin Toyen, 1902 in Prag geboren. Die Safes sind nicht alle verschlossen, aus den geöffneten fließt Blut. Wer an die Schließfächer will, muss einen Gang voller züngelnder Schlangen oder eine Wildnis durchqueren. Surreal? Wenn diese Panzerschränke in der Schweiz gestanden hätten – 1946 war der Inhalt wichtig, um über den großen Teich zu fliehen in einen anderen Erdteil, Argentinien vielleicht.

Surrealismus als Synthese

Während des Krieges musste die Tschechin Toyen von ihrem Fenster in Prag auf einen Schießplatz der deutschen Besatzer blicken. Sie hatte ihren jüdischen Künstlerfreund Jindrich Heisler in ihrer Einzimmerwohnung versteckt, bis Wehrmacht und SS flohen. 1945 schuf sie das große Gemälde »Krieg (Die Vogelscheuche)«, das eher surrealistisch anmutet. Der Kopf der Vogelscheuche ist von Wespen bedeckt, ihre Bekleidung eine zerrissene Uniformjacke. Ein Arm bis zur Schulter bandagiert. Unter ihr, auf weitem Feld, Marmorsockel mit Heroen, alle Köpfe unkenntlich. Keine Helden mehr.

Der Name Toyen ist ein Pseudonym nach den Citoyens, den freien und gleichen Bürgerinnen und Bürgern Frankreichs. Schon mit 21 Jahren wählte Marie Cerminova diese Form, um das in ihrer Heimat übliche Anhängsel »ova« für Frauen an den männlichen Nachnamen zu vermeiden. Schon hier zeigte sich ihr Wille zur Unabhängigkeit, den sie auch in ihrer Kunst behauptete. Die Hamburger Kunsthalle hat ihr jetzt die erste Einzelausstellung in Deutschland ausgerichtet, es ist eine Kooperationsarbeit mit der Prager Nationalgalerie, wo die Schau bereits zu sehen war, und dem Musée d’Art Moderne de Paris, wo sie nächstes Jahr zu sehen sein wird. Sie ist chronologisch aufgebaut und wird durch unbekannte Dokumente wie Fotografien und Briefe ergänzt.

Die Gleichbedeutung von Kunst und Poesie war Toyen und ihren Künstlerfreunden wichtig, sie hatten sich in der Gruppe »Devetsil« zusammengeschlossen. Mit dem Maler Jindrich Styrsky verband sie eine enge Freundschaft und Zusammenarbeit. Sie reisten zusammen, lernten Künstler kennen, deren Namen heute berühmt sind. Frankreich, vor allem Paris, zog sie an. André Breton und Paul Éluard trafen sie nicht in Paris das erste Mal, sondern in Prag im April 1935. Breton hielt dort einen Vortrag (mit Projektionen der Werke französischer Maler), in dem er den Surrealismus als Synthese von Hegelianischer Ästhetik, Psychoanalyse und Marxismus darstellte. Das Ziel: die Befreiung des Geistes sowie die des Individuums und die proletarische Revolution als deren unerlässliche Voraussetzung, wie der Ausstellungskatalog unterstreicht (Hirmer-Verlag, 360 Seiten, 39 Euro).

Von Toyen und den Prager Surrealisten waren Breton und Éluard begeistert. Sie betonten die Internationalität des Surrealismus und seine »Vereinbarkeit mit dem dialektischen Materialismus sowie der Philosophie von Marx und Lenin«. Dieser Enthusiasmus war bald vorüber. Nachdem sich Éluard 1942 der Kommunistischen Partei Frankreichs angeschlossen hatte, kam es zum Bruch zwischen ihm und Breton. Toyen ging 1947 zusammen mit Styrsky ins »Exil« nach Paris, blieb dem Surrealismus treu – anders als Éluard.

In glühenden Farben

Annabelle Görgen-Lammers, Kuratorin der Hamburger Ausstellung, will Toyens Bedeutung nicht allein auf den Surrealismus beschränkt sehen. Die Schau macht mit der Vielfältigkeit dieser ungewöhnlichen Künstlerin bekannt: 100 Gemälde, 180 Zeichnungen, Collagen, Buchumschläge, Druckgraphik, Masken für ein Theaterstück. Von naiv scheinenden Anfängen in der Zirkuswelt und ironisch-verspielten erotischen Bildern und Zeichnungen, auch zu de Sades »Justine«, bis zu häufigen Illustrationen poetischer Texte ihrer Freunde reichte ihr Spektrum.

Während der Okkupation entstanden der Zyklus »Verstecke dich, Krieg!« (1944) und »Der Schießplatz« (1939). Das große Gemälde »Nach der Vorstellung« (1943) hat nichts mit Theater zu tun: Eine Frau, aufgehängt an den Füßen, die unsichtbar sind, ihr weißer Rock hängt herunter, verdeckt den Kopf. An der Wand hinter ihr fließt Blut, in Rinnsalen. Eine Fliegenklatsche steht bereit. Am Boden ein offener Sack. Was ist da vorgegangen?

Und immer wieder Adler – mit menschlichen Händen: »Die gefährliche Stunde« (1942) oder »Botschaft des Waldes« (1936), ein blaugefiederter Raubvogel, eine Kralle hält einen weiblichen Kopf umklammert im Dunkel (des Nichtwissens?). Die Augen, die sehen könnten, sind herausgerissen, eine schwarze Pupille starrt blicklos im »Objekt-Phantom« (1937).

Menschen ohne Köpfe und Gliedmaßen, der Körper durch tiefe Risse gezeichnet, Toyen nennt sie »Gespenster«, 1934 entstanden. Aus demselben Jahr stammt »Magnetische Frau« – sie besteht nur aus einer rosa Hülle mit tiefen Einkerbungen – alles Menschliche ist verborgen oder verloren gegangen. In den 1950er und 1960er Jahren entstanden rätselhafte Gemälde in glühenden Farben, Traumbilder.

Der Prager Maler Karel Teige schrieb über Toyen und ihre Kunst der Kriegsjahre: »Diese Bilder und Zeichnungen, in denen die Schreckens- und Angstgespenster all der Mordjahre verbluten, haben für uns eine ähnliche Bedeutung wie sie für seine Zeit Goya hatte.«

Toyen starb 1980 in Paris, unbemerkt und in Armut.