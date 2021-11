Der Sprengstoff, der die Welt verändert

Palazzo Madama Museo Civico d'Arte Antica, CC BY-SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5, via Wikimedia Commons/Bild angeschnitten jW Für Domenico Losurdo hatte revolutionäre Kritik stets von den »wirklichen Kämpfen« (Marx) auszugehen

Mit der außerordentlichen Entwicklung Chinas – »definitiv das wichtigste Ereignis der vergangenen 500 Jahre« – sei »die Epoche des Christopher Kolumbus unwiederbringlich an ihr Ende gekommen«, schrieb Domenico Losurdo im letzten Kapitel seines Buches »Der westliche Marxismus«. Es erschien 2017 auf Italienisch, im Februar 2021 bei Papyrossa auf Deutsch (siehe Vorabdrucke in jW vom 4. Juli 2018 und vom 3. Februar 2021). Die beiden Sätze, besser: die beiden Urteile enthalten wie in einer Nussschale jenes Thema, das sich aus der Rückschau als innere Achse des immensen Werks Losurdos zeigt. Der italienische Philosoph und Historiker, der am 14. November 1941 geboren wurde und am 28. Juni 2018 verstarb, verband wie kaum ein anderer marxistischer Denker die Erforschung der neuzeitlichen Weltgeschichte mit der Analyse ihrer Reflexion bei Apologeten wie Kritikern.

Zentral war für ihn die unauflösliche Verbindung zwischen den Proklamationen einer überlegenen »Zivilisation«, universeller westlicher »Werte« oder »Demokratie« und der realen Praxis in den kolonialen Menschenvernichtungsaktionen seit 1500 bis hin zum Feldzug des deutschen Faschismus in Osteuropa und zum US-geführten Vietnam- oder Afghanistankrieg. Den »Anspruch der Vernunft« (Manfred Buhr), das philosophische Erbe des revolutionären Bürgertums, gab er dabei nicht auf. Denn Losurdo sah in dem auf bürgerlicher Grundlage unaufhebbaren Gegensatz von theoretischem Universalismus und gleichzeitiger brutaler Diskriminierung von Klassen, Ethnien und Frauen auch den Sprengstoff, der diese Welt revolutioniert. So die Große Französische Revolution von 1789: Sie zog den ersten erfolgreichen Sklavenaufstand und die Ausrufung der Republik auf Haiti nach sich. So die Oktoberrevolution: Sie leitete für ihn das Stadium weltweiter Verwirklichung der von Marx dargelegten Notwendigkeit einer einheitlichen politischen und sozialen Emanzipation ein: »Die antikoloniale Revolution, die Zerstörung des weltweiten Systems des Kolonialismus und der Sklaverei werfen auf neue und ungeahnte Weise das Problem der Errichtung einer postkapitalistischen Gesellschaft auf.«

Wer Losurdo in den zwei Jahrzehnten vor seinem Tod erlebte – er war regelmäßiger Gast in der jW-Ladengalerie, bei der Marx-Engels-Stiftung, 2009 und 2016 der Rosa-Luxemburg-Konferenz –, erhielt eine Ahnung davon, wie sehr ihn der antikoloniale Kampf und darin der Aufstieg Chinas elektrisierte. Er war folgerichtig ein scharfer Kritiker aller philosophischen Freunde einer »Herrenvolk«-Kultur – von John Locke und Friedrich Nietzsche, über dessen Musterfall der reaktionären Rebellion er ein international anerkanntes Standardwerk schrieb, bis Martin Heidegger. Losurdo stellte in der Auseinandersetzung mit ihnen geistige Waffen bereit, die ihre Schärfe nicht verloren haben. Für ihn hatte allerdings revolutionäre Kritik stets von den »wirklichen Kämpfen« (Marx) auszugehen.

Diese Maxime ließ ihn aber auch die Dialektik aufdecken, die der globalen Ausbreitung marxistischer Ideen nach der Oktoberrevolution innewohnte: Die »Spreizung« in östlichen und westlichen Marxismus sei »die Kehrseite seines überwältigenden Sieges«. Teil des antikolonialen und sozialen Befreiungsprozesses nach 1917 war nach Losurdo die Anpassung des Marxismus an konkrete nationale Bedingungen: In China, Vietnam oder Kuba solle jeweils ein langwieriger historischer Prozess zu wirtschaftlicher und technischer Unabhängigkeit führen – »ohne messianische Beimischungen«.

Im Gegensatz dazu interessiere sich der westliche Marxismus nach anfänglicher Begeisterung für das erste, oft militärisch bestimmte Stadium erfolgreicher Revolutionen nicht »für die prosaische Aufgabe« in Ökonomie und Technik. Ihr begegne er in der Regel aus einem dogmatisch-utopischen Verständnis von Sozialismus mit »Desinteresse, Verachtung und Feindseligkeit«. Losurdo hat im einzelnen nachgewiesen, wie diese Haltung zum Beispiel bei den Vertretern der Frankfurter Schule, des sogenannten Poststrukturalismus oder der Postmoderne während des Zweiten Weltkrieges, in den Befreiungskriegen nach 1945 und bis in die Gegenwart Ignoranz einschloss: Der Zusammenhang von westlicher Demokratie, stets gegenwärtigem Kolonialismus und Krieg spielte da in der Theorie nie eine Rolle. Das Interesse galt vielmehr vor allem der angeblichen Gefahr eines »totalitären«, »diktatorischen«, »etatistischen« oder – gegenwärtig wieder der aktuellste Sound – »autoritären« Sozialismus.

Die Anhänger dieser Attribute repräsentieren, lässt sich sagen, auf »linke« Art das neuzeitliche Dilemma: Anspruch auf realistische Weltsicht bei Ausklammerung wesentlicher Teile der globalen Realität. Losurdo hielt dies nicht für das letzte Wort – er war Kommunist: »Die Überwindung jeder doktrinären Haltung sowie die Bereitschaft, sich am eigenen Zeitalter zu messen und sich philosophisch statt prophetisch zu verhalten, sind die Bedingungen, unter denen der Marxismus im Westen wiederbelebt werden und sich weiterentwickeln kann.« Er hat dafür Grundlagen gelegt.