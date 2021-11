Nachschlag: Passend gewürdigt

ZDF/Jens Koch. Gutes Gespür für verdrängte Themen: »Magazin Royal«-Moderator Jan Böhmermann

Seit 32 Jahren jedes Jahr das gleiche: »Viele Menschen verbinden mit dem 9. November vor allem den Tag des Mauerfalls im Jahr 1989 – einen Tag der Hoffnung und Freude«, wie es auf der Webseite der Bundesregierung heißt. Dass diese bald auch bei den zunächst Jubelnden wegbrachen, wird verschwiegen. Jan Böhmermann wiederum ist bekannt dafür, in seinem »Magazin Royal« den Finger in die Wunde zu bohren. Diesmal mit einer Hommage an einen der Antrittsbesuche des »Wendekanzlers« Helmut Kohl in den »blühenden Landschaften«: »Der Eierwurf von Halle. Das Musical«. In Reminiszenz an den am 9. November 1989 uraufgeführten Defa-Streifen »Coming Out« wird die Geschichte aus Perspektive eines schwulen Pärchens erzählt, das sich nach seiner ersten gemeinsamen Nacht auf beiden Seiten der Absperrung wiederfindet (Bodyguard vs. Demonstrant). Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, der sich »eher links« einordnet, aber von einer »nationalistischen und teils antisemitischen Seite« der Partei Die Linke halluziniert, überzeugt als Kohl. (si)