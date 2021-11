»Angst vor Isolation. Vor Altersarmut / vor den wirtschaftlichen Folgen von Corona.« Als sich der Vorhang öffnet, hebt ein Laienchor zum Prolog an. »Angst um meine Existenz / der Straßenstrich ist brutal«, so die nächste Stimme aus den Niederungen des Alltags. »Die Wirtschaft bekam Milliarden an Unterstützung / wir haben immer mehr Arbeitslose«, ergänzt ein anderer. Angst vor »weiteren Pandemien«, vor »Verwundbarkeit«, vor »dieser irrationalen Wut«.

Es ist der Auftakt zum Stück »Angst«, das in der Regie von Volker Lösch am Sonnabend am Theater Bonn uraufgeführt wurde. Mit den Autoren Lothar Kittstein und Ulf Schmidt lud Lösch im Vorfeld zu Interviews rund ums Thema. Um auch mit solchen O-Tönen aufzeigen, wohin die Stimmung kippt: »Wenn ich in Godesberg über den Theaterplatz laufe, da spricht ja keiner mehr Deutsch«, die »Deutschen« seien »in der Minderheit«. Schon beim chorischen Auftakt wird das Thema verschränkt mit der Region Bonn als Hochburg der Hexenverfolgung der 1630er: »Grässliches Morden allüberall! / Alsbald, nein itzt schon, rucken Frembde auff unsere Land.« Angst, wird hier deutlich, ist Kitt der Gesellschaft, sie wird geschürt, ist Herrschaftssicherung. Wer da mordete und brandschatzte? »Ich bin Franz Buirmann«, wird »ein respektierter Bürger« in einem furiosen Epilog auftreten. »Ich foltere, ich töte über 300 Menschen? / Wir tun, was nötig ist.« In eine »angesehene Bonner Familie« geheiratet, »nach 1667 sterbe ich wohlhabend«. Im »Jahre 1631«, so der nächste, »verbrennen wir Gotthardt Pellers Ehefrau«, den »Rheinbacher Vogt Andreas Schweigel« und »die fremde Dienstmagd«. Augenblicklich folgt: »Wir erstechen 2002 Ahmet Sarlak in Sulzbach.« Und »wir erschießen 2005 den Gastronomen Ismail Yasar / 2019 Walter Lübcke in Kassel / 2020 in Hanau Gökhan Gültekin«. 2018 verbrennt Amad Ahmed »in seiner Zelle«. Die 1630er Jahre führen zu 2010ff., »wir töten Rechtsanwälte, Polizisten, Punker, Obdachlose, Kioskbesitzer, Sozialhilfeempfänger, Regierungspräsidenten / Wir töten im Osten, wir töten im Westen.«

Über das gesamte Stück hinweg füllt eine riesige Scheibe die Bühne aus, auf der gespielt, gedroht, gepeinigt wird und die im Laufe des Abends immer mehr kippt, sich immer schneller dreht, in der Schräge bespielt mit Sicherheitsgurten, mitunter von Fegefeuer erfasst (Lichteffekte: Max Karbe). Wer will, mag die Erde darin sehen, aus den Fugen geraten, für das Weltbild der Akteure reichen zwei Dimensionen. Acht Schauspieler verkörpern historische Figuren und Prototypen unserer Zeit: vom Rechtsnationalen zum Rechtsterroristen, von der Impfgegnerin zum Prepper, von der Reichsbürgerin zum Identitären. Allesamt überzeugend gespielt, fällt Sophie Basse der gewinnendste Part zu, teils im Stil der rheinischen Büttenrede aufwartend. Bei der Rolle von Lydia Stäubli bleibt vom Motiv der Liebe nur noch die Esoterik, mit offener Flanke nach rechts. Coronaleugnung fällt in eins mit der Vermessung von Energiefeldern. Ergänzend werden Filmaufnahmen eingespielt, in denen Opfer rechter Drohungen zu Wort kommen, ob Kultur- oder Medienschaffende, ob Ärztin oder Umweltaktivist. Der Tenor: Die Hemmschwelle zwischen verbaler und körperlicher Gewalt wird immer niedriger.

Es ist der Tag der Hauptprobe zwei, noch zwei Tage, bis der Schlusschor in diesem textreichen Stück sitzen muss. Im Foyer werden Kittstein und Schmidt über historische Quellen sprechen und mit dem Publikum diskutieren. Inwieweit »Hexenjagd« (1953) als Folie diente, ein Stück, in dem der US-amerikanische Dramatiker Arthur Miller historischen Stoff mit der Kommunistenhatz der McCarthy-Ära verwob? Warum in »Angst« nicht das 19. Jahrhundert mit einfloss? Ob man nicht noch mehr die heutigen Ursachen sozialer und politischer Verwerfungen hätte aufzeigen können? Nun, man müsse stets auf der Hut sein, ein Stück nicht zu überfrachten.

Weitgehend dem Publikum überlassen wird in »Angst« die Frage, wer die Geister von heute rief. Ebenso die Aufgabe, der Kritik von rechts an Politik (»Hochverräter Merkel und Steinmeier«, »grünversiffter Dreck«) und Medien (»Lügenpresse«) eine Systemkritik von links entgegenzusetzen. Sie scheint im Lichte der Einblendungen historischen Bildmaterials auf. Gegenüber dem WDR wird Volker Lösch am Tag der Premiere von »sozial existentieller Not«, von »zunehmender Differenz zwischen Arm und Reich«, von der Schaffung von Sündenböcken als Parallele zwischen heute und der kurkölnischen Zeit sprechen, ja davon, wie in den letzten 40 Jahren »neoliberale Strukturen alles aufs Ökonomische ausgerichtet« hätten.

Im nachhinein fallen einem Worte ein wie jenes von der Angst, »die wir haben«, weil »wir vor ihnen auf den Knien sind«. Im Spiegel des Stücks wirken sie formelhaft und gewichtig zugleich. So fragt sich auch, inwieweit Angst ein vorrangiges Motiv bei der Hexenverfolgung war, wie es um Aufsässigkeit stand – oder besser: wer eigentlich Angst vor wem hatte. Es lässt sich in Erinnerung rufen, was mithin ausschlaggebend für historische Bruchlinien war: »… das eine Mal«, so Marx, »weil unsere Herren Furcht hatten, und das andere Mal, weil sie keine Furcht hatten.« An diesem Abend wirkte »das Einfache« noch ein wenig schwerer zu machen.