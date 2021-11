Wer sprechen und wer schweigen muss

Lucie Ella

Sie bleiben lange in Erinnerung – der fünfjährige Cenk und seine Nachbarin Parizoda. Cenks Mutter ist mit ihm aus der Türkei nach Deutschland gekommen, Parizoda stammt aus Kasachstan. Tagsüber arbeitet sie in einem Büro, nachmittags spielt sie oft mit dem Jungen von nebenan. Cenk mag Memory und Neocube, und obwohl er Deutsch zu verstehen scheint, ist noch nie ein deutsches Wort über seine Lippen gekommen. Aber muss ein Fünfjähriger deshalb wirklich zum Psychologen, wie es Herr Olson vom Rotary Club will? Und darf der das überhaupt entscheiden, bloß weil der Rotary Club Cenks Deutschunterricht bezuschusst? »Es ist nicht der Kopf, der falsch ist«, findet Parizoda. »Es sind nur die Herzen, die keinen Weg zum Mund finden.«

Sie und der Junge sind die Hauptfiguren in »Alles fängt mit A an«, der ersten Erzählung in Selim Özdogans neuem Erzählband »Die Musik auf den Dächern«, in ihr findet sich auch eine der großen thematischen Konstellationen, die sich durch das Buch ziehen: Weniger als um Fremdheit geht es um die Zuschreibungen, die mit dieser Fremdheit einhergehen. Es geht darum, wer die Macht hat, Fragen zu stellen, und wer über zuwenig Macht verfügt, um Antworten zu verweigern. Wenn Parizodas Bürokollegen ihr zu nahe kommen, kann sie schweigen. Das Schweigen des fünfjährigen Cenk dagegen wird sanktioniert. Keine Frage, dass Parizodas Macht nicht ausreichen wird, um ihn zu beschützen.

Erzählungen eines Autors wie Selim Özdogan ausschließlich unter diesem Aspekt zu lesen wäre allerdings verkürzt. Özdogan ist in Deutschland geboren und zweisprachig aufgewachsen, und auch wenn die meisten Protagonisten in »Die Musik auf den Dächern« keine deutschen Namen tragen, handeln nicht alle der fast dreißig meist nur wenige Seiten langen Erzählungen von Menschen, die in Deutschland fremd sind. Eher selten geht es außerdem so explizit um Fremdheit und damit einhergehende Zuschreibungen wie bei Cenk und Parizoda. Oder wie bei Seyda, die als »Migrationsgründlerin« die Tatsache ihrer Zuwanderung geschickt auszunutzen weiß, bis sie irgendwann erkennt, wieviel Autonomie sie dadurch aufgibt. Özdogans Texte handeln auch von einem Mann, der seine todkranke Frau begleitet, von den Vermarktungsmöglichkeiten einer Depression, einem Tsunamiüberlebenden und einem Kind, das den Launen seiner Eltern ausgeliefert ist. Özdogan lässt diese Geschichten an Orten spielen, die man in der Literatur nicht häufig findet: hinter der Theke einer Bäckerei, auf einem Fußballplatz, nachts auf Polizeistreife.

Zahlreiche Songs wehen durch den Band, dröhnen durch offene Fenster von Jugendzimmern, schallen von Dächern. Joy Division ist eine wichtige Referenz, The Smiths und Leonard Cohen. Die Achtziger und jugendliche Unbeschwertheit werden so heraufbeschworen. Am eindringlichsten in »Man trauert nur um sich selbst«, in der der Erzähler von seinem früheren besten Freund Stephan berichtet, einst ein cooler Jugendlicher, nun ein gescheiterter Erwachsener – auch wenn eine solche Wertung in diesem Erzählband so niemals vorkommen würde. Özdogans Erzählungen verbindet nicht zuletzt die Umsicht, mit der sie einfache oder vermeintliche Wahrheiten meiden. Argumente werden abgewogen, Einschätzungen zurückgenommen. Manche der Texte sind regelrechte Minidramen, in denen zwei verschiedenen Positionen aufeinanderprallen, etwa das augenzwinkernde »In Gummistiefeln«, wo zwei Aktivisten über die Existenz außermenschlichen Lebens streiten.

In »Herr Richter« entwickelt Özdogan einen Konflikt zwischen zwei im Grunde sehr ähnlichen Menschen: Der kosovo­albanische Autor Adem weiß selbst nicht genau, warum er die Schauspielerin Snezana – groß, mit dunklen Haaren und einem kleinen Höcker auf der Nase, ihre Herkunft wird nicht genannt – provozieren muss. »Schwarzköpfe machen nur Schwarzkopfthemen«, sagt er. »Das ist eine Einschränkung. Aber auch eine Chance.« Natürlich kontert Snezana: »Dieses Herkunft-als-Chance-Sehen, das verstärkt ja einen bereits vorhandenen Rassismus«, und je stärker Adem auf seiner Sicht der Dinge beharrt, um so drastischer werden ihre Vorwürfe – bis das Gespräch nur noch durch ein Vermeiden des konfliktträchtigen Themas gerettet werden kann. Özdogans Erzählungen umgehen die Themen, die unsere Gesellschaft spalten, nicht. Sie legen den Finger in die Wunde – vorsichtig, aber entschieden.