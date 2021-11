Eine Billiglohninsel

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Vollzeit, Achtstundentag – und kaum etwas an Salär (Kröpelin, 25.10.2021)

Es ist ein Heer prekär Beschäftigter: In rund 750 »Behindertenwerkstätten« an knapp 3.000 Standorten malochen mehr als 320.000 Menschen mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. Für einen Billiglohn, durchschnittlich etwa ein Euro pro Arbeitsstunde. Tendenz sinkend. Erhielten Arbeitende in den Werkstätten 2018 ein monatliches Entgelt von zirka 229 Euro, waren es ein Jahr später nur noch 220 Euro und ein paar Cent. Das sind Ergebnisse eines Zwischenberichts, der jüngst seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vorgestellt wurde. Das BMAS hatte 2020 zwei Forschungsinstitute beauftragt, das Entgeltsystem in den Werkstätten samt »Reformbedarf« zu ermitteln. Der Abschlussbericht ist erst für Ende 2023 angekündigt.

Wie kommen die mickrigen Summen in die Lohntüte? Die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) klärt auf: Die Einrichtungen zahlen einen Grundbetrag in Höhe eines Ausbildungsgeldes und einen »leistungsangemessenen Steigerungsbetrag«, sagte Volker Berg, Pressereferent der BAG WfbM, am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Hinzu käme ein öffentlich finanziertes Arbeitsförderungsgeld. Das bedeutet: WfbM-Prekäre sind »Sozialfälle«, müssen mittels Grundsicherung aufstocken oder erhalten eine Erwerbsminderungsrente.

Fest steht: Gehandikapte Beschäftigte fertigen in einer Art Sonderwirtschaftszone. Ein einträgliches Business. Der Jahresumsatz aller WfbM liegt hierzulande nach Angaben der Kampagne »Job inklusive« bei rund acht Milliarden Euro. Zahlreiche Konzerne und mittelständische Unternehmen haben Verträge mit Werkstätten, lassen dort produzieren oder lagern Dienstleistungen dorthin aus. »Job inklusiv« nennt Firmennamen: Volkswagen, Thyssen-Krupp, Siemens, Daimler, Panasonic. Ferner würden Startups, die nach Fairtrade-Standards handeln, mit WfbM-Geschäftsführungen kooperieren. »Selbst Gepa, der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den südlichen Ländern der Welt, ist mit dabei«, steht auf der Homepage der Kampagne. Mitnichten werden nur simple Tätigkeiten verrichtet, Qualitätsarbeit wird seitens der Werkstattleitungen offensiv beworben. Fazit von »Job inklusiv«: »Die Behindertenwerkstätten arbeiten wirtschaftlich orientiert und konkurrieren längst mit anderen Billiglohnanbietern aus dem Ausland.« Aufträge müssten deshalb »effizient und pünktlich« abgearbeitet werden. Arbeitstage von acht Stunden, Akkordarbeit, stumpfsinnige Fließbandarbeit und Termindruck gehörten häufig zum Arbeitsalltag in einer WfbM.

Möglich macht dieses System der fehlende sogenannte Arbeitnehmerstatus der Werktätigen mit Handikaps. Eine Rechtfertigung klingt oft so, Beispiel BMAS: Bei der Werkstattarbeit gehe es vorrangig um Betreuung und Rehabilitation, die Bedingungen seien mit denen einer »normalen« Berufsausübung nicht vergleichbar. So sagte es ein Sprecher am Donnerstag gegenüber jW. Dennoch würden Alternativen zum bestehenden Entgeltsystem geprüft, deshalb die Studie. Dabei stehen offenbar drei Modelle im Raum: Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes, Zahlung eines »Basisgeldes« oder Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auf der »Billiglohninsel« WfbM. Angelika Glöckner will sich gegenüber jW nicht so recht festlegen. »Die Reform des Werkstattentgelts steht bei uns sehr weit vorne«, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete auf Nachfrage. Sie hoffe auf eine »gute Lösung für die Beschäftigten«. Nachgehakt: Mindestlohn für gehandikapte Malocher, ja oder nein? Glöckner: Sozialdemokraten seien für diese Idee offen. »Aber es gibt auch Risiken.« Welche? Schutzrechte könnten verlorengehen, garantierte, praktisch unkündbare Jobs etwa. Das betont gleichfalls Berg von der BAG WfbM – und ergänzt: »Sie haben keine Leistungsverpflichtung wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.«

Wenig überzeugend, findet der Bundesvorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft »Selbst aktiv«, Karl Finke. Seine Position ist klar: »Arbeitnehmerstatus« und Mindestlohn müssten für die Kolleginnen und Kollegen in den WfbM endlich her. »Das kann aber nur der Beginn auf dem Weg zu einer tarifgerechten Entlohnung sein«, betonte Finke am Donnerstag im jW-Gespräch. Das sieht Corinna Rüffer, Sprecherin für Behindertenpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, ähnlich. Die »erbärmliche Bezahlung« empfänden gehandikapte Beschäftigte »zu Recht als Geringschätzung und Stigmatisierung«, sagte sie gleichentags gegenüber jW.

Als wäre das nicht genug, gibt es auch noch ein Ost-West-Gefälle. Die Entlohnung in ostdeutschen »Behindertenwerkstätten« liege um etwa ein Viertel unter jener im Westen der Republik, ärgerte sich der Leipziger Linke-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung: »Der Gesetzgeber muss hier eine Angleichung erzwingen.«

Apropos Arbeiterrechte, was sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu Dumpinglöhnen bei Hunderttausenden in den Werkstätten? Eine Pressesprecherin bat jW um Verständnis, eine Stellungnahme sei am Donnerstag zeitlich nicht drin gewesen.