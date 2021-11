Nachschlag: Die richtig Bösen

rbb/Daniel Porsdorf Erst mal lüften … Krömer ist durch mit Dehm

Hatte da jemand Schlachteplatte bestellt? Kurt Krömer nahm in seinem Talk Linke-Politiker Diether Dehm (Adresse: Bundestagsbüro, Platz der Republik 1) in den Infight, konfrontierte ihn mit seinem durch die Karriere im Musikbusiness erworbenen Vermögen: »Marxist und Multimillionär – ist das nicht wie Ficken für die Jungfräulichkeit?« Dehm konterte: »Nein, der Klassenkampf gegen Milliardäre beginnt erst.« Zur Sprache kommen Dehms – ähem – Sympathien für Sahra Wagenknecht (mit ihr als Spitzenkandidatin hätte Die Linke bei der Bundestagswahl zwölf bis 15 Prozent erzielt, so Dehm) und sein Beef mit Biermann (Hashtag »Stasi«). Krömer lässt Dehm kaum einen Satz ausreden. Der bleibt jovial. Man mag ihn nach der halben Stunde Sendung auch nicht mehr als vorher. Wenigstens weiß er noch, wo der Hauptfeind steht: »Man kann auch korrumpiert sein als Millionär, aber der Hauptfeind ist das … Monopol … ist die Rüstungsindustrie, … die richtig Bösen«. (mis)