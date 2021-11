Ein stinkender Fisch

Salzgeber Karrieristischer Speichellecker und Schönfärber mit Gedächtnisschwund: Albert Speer bei einer Pressekonferenz nach seiner Haftentlassung in Spandau 1966

Das Märchen vom guten Nazi, das Albert Speer schon in den Nürnberger Prozessen ausgesponnen und mit Schützenhilfe von ­Joachim Fest seit 1969 einträglich als Autobiographie vertrieben hatte, glaubt heute keiner mehr. Was ist da 2021 noch zu tun für eine Dokumentarfilmerin?

Eine ganze Menge, zeigt Vanessa Lapa. Denn Hitlers Mann für den totalen Krieg, Dirigent von millionenfacher Zwangsarbeit und eifriger Verlängerer des verlorenen Kriegs in den Jahren 1944 und 1945, arbeitete Anfang der 1970er Jahre an einem Drehbuch zu seinen »Erinnerungen«. Zugriff auf die Rechte hatte sich das Hollywood-Studio Paramount gesichert. Die rund 40 Stunden Tonbandmaterial, die während der Gespräche Speers mit dem britischen Autoren Andrew Birkin für ein Projekt mit dem Arbeitstitel »Inside the Third Reich« entstanden, werden im Dokumentarfilm »Speer goes to Hollywood« ausführlich aufbereitet. Und sie geben einen packenden Einblick in die Werkstätte eines Fälschers.

Die Regisseurin Vanessa Lapa kann an einer Reihe von Beispielen zeigen, wie Speer das ohnehin schon unkritische Manuskript schönt. Statt einer Szene mit ihm im KZ schlägt er die Inszenierung eines Besuches der unterirdischen V2-Produktionsanlagen vor. Dort, so der Entwurf des Drehbuchs, schaudert der Rüstungsminister angesichts des Elends der Zwangsarbeiter, von dem er, seiner eigenen perfiden Legende nach, nichts gewusst habe. Mal geriert der Großnazi aus dem Großbürgertum sich als Ödipus, der ganz ohne Absicht zum Werkzeug des Schicksals und zum Mörder wird, mal als vom Teufel verführter Faust.

Sprachlich weicht er der Benennung des Bösen aus, spricht davon, wie jung er war, als »das alles« begann, nämlich das Terrorregime der Nazis. Oder davon, dass die Konzentrationslager einen »schlechten Ruf« gehabt hätten. Antisemit sei er nicht gewesen, er habe nur einen »Ekel« empfunden, angesichts der illegalen Einwanderung von Juden aus Osteuropa. Auch als »Fisch im Aquarium« stellt sich der um Metaphern nicht verlegene Völkermörder dar, der, quasi im Goldfischglas des Obersalzbergs gefangen, die Geschehnisse im Rest der Welt nicht habe begreifen können.

Keine Frage, der Fisch stinkt. Und zwar so gewaltig, dass Lapa darauf verzichten kann, Speers abenteuerliche Einlassungen zu kommentieren. Im Kontrast zur großväterlichen Erzählung Speers, der den Drehbuchautor bei sich bewirtet und ins »Weinlokal« ausführt, stehen die Bilder. Denn während anfangs die Aufnahmen vom Talkshowgast Speer dominieren, der auf Französisch und Englisch Konversation betreiben kann, leise spricht, häufig blinzelt und wie peinlich berührt wirkt von den eigenen Verbrechen, verlagert sich der Schwerpunkt der Dokumentation in der zweiten Hälfte immer mehr hin zu den Opfern. Fotos von Folterinstrumenten in den Krupp-Werken sind zu sehen, Bilder von ausgehungerten Häftlingen in den Arbeitslagern Speers, Zeugenaussagen aus den Nürnberger Prozessen. Speers Ausführungen sind auch deshalb so entlarvend, weil der Nazigrande, der einst das NSDAP-Parteitagsgetöse inszenierte, kein Maß für die eigene Verkitschung kennt. Als möglichen Hitler-Attentäter hätte Speer sich im Film gerne gesehen, als einen, der weinend im Bett gelegen habe, nachdem er 1944 von einem Freund erfahren haben will, was tatsächlich mit den »evakuierten« Juden geschieht. »Zu dramatisch«, bremst Drehbuchautor Birkin den sentimentalen Nazi. Sein Skript wurde nie verfilmt. Auch, weil von den 210 Seiten, die Birkin den Paramount-Studios vorlegte, nur auf zwei Seiten Speers Verbrechen behandelt wurden.

Rund 50 Archive hat Lapa für ihren Film aufgesucht. Sie führt vor, dass Speer viel mehr war als Hitlers Architekt und nichts weniger als unschuldig. Zu ihren Stärken gehört, dass sie dabei ohne Dämonisierung auskommt und Speer statt dessen als erbärmlichen Karrieristen, Speichellecker und Schmeichler zeigt. Freilich fügt »Speer goes to Hollywood« den bekannten Darstellungen nur Details hinzu. Manche von ihnen sind dafür aber besonders beredt. So etwa Speers Antwort auf die Frage Birkins, was seine Frau denn zu den Anklagepunkten gegen ihn nach Kriegsende gesagt habe: »Wir haben nicht darüber geredet«.