Gemeinfrei Seelenöffner: Fjodor Dostojewski (1858)

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–1881) sei »der Punk der Weltliteratur«, teilte die Zeit ihren Lesern zum 200. Geburtstag des Dichters mit. Das sagt mehr über den Zustand der Zeit als über den Schriftsteller. Näher kommt dessen Werk, wenn auch holzschnittartig, Gennadi Sjuganow, Vorsitzender der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation. Er nennt Dostojewski einen »ungewöhnlich gegenwärtigen Schriftsteller«. Das »Wesen« von Dostojewskis Schaffen, so Sjuganow, sei das Streben nach »Gerechtigkeit, Volksverbundenheit«. Seine Literatur öffne »die Seele für Probleme und Schwierigkeiten« einfacher Menschen.

Dabei versucht Sjuganow nicht, Dostojewski zum Kommunisten umzudeuten. Doch er weiß, dass der geistige Bezug Dostojewski zur revolutionären Bewegung Russlands schon mit dessen erstem Werk begann, das 1846 erschien: »Arme Leute«. Darin geht es um die materielle und psychische Verelendung von Menschen, die in die Mittelschicht streben und in Schulden geradezu erstickten – ein für das heutige Russland aktuelles Thema.

Der junge Dostojewski befand sich unter dem Einfluss des Publizisten und Literaturkritikers Wissarion Belinski, der zu einem vagen, idealistischen, utopischen Sozialismus neigte. Angeregt von dessen Gedanken kam der junge Dostojewski Ende der 1840er Jahre in den Kreis des linken Demokraten Michail Petraschewski, der versuchte, eine konspirative Organisation aufzubauen.

Deren vermeintliche Mitglieder wurden im Frühling 1849 verhaftet, darunter auch Dostojewski. Ohne das, was dann geschah, ist dessen spätere Entwicklung nicht zu begreifen. Das Zarenregime ließ den jungen Schriftsteller ins Gefängnis sperren und zu einer Scheinhinrichtung schleppen. Es folgten eine Begnadigung und vier Jahre Zwangsarbeit in Sibirien. In seine 1860/61 verfasste Erzählung »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« ist die Erfahrung jener Jahre eingeflossen. Dostojewski hat später betont, wie sehr ihn die Begegnung mit einfachen Menschen in der Haftzeit geprägt habe.

Die Inspiration für seinen Roman von 1866 »Verbrechen und Strafe«, in dem es um die Motive für einen Mord geht, verdankte Dostojewski einem Mitgefangenen. Um menschliche Katastrophen geht es auch in dem autobiographischen Roman des Spielsüchtigen »Der Spieler« von 1867 und seinem 1869 erschienenen Roman »Der Idiot«. Er handelt vom Fürsten Myschkin, einem innerlich zerrissenen Menschen, der daran scheitert, anderen zu helfen und der in Krankheit und Isolation versinkt. Um das Scheitern von Hilfe und die Selbstzerstörung von Menschen ranken sich auch die Romane »Die Dämonen« (1872) und »Die Brüder Karamasow« (1880).

Der Roman »Die Dämonen«, der ein krass negatives Bild einer Szene fiktiver russischer Revolutionäre zeichnet, weckt Widerspruch auf der Linken. Das politische Denken Dostojewskis in seinen letzten Jahrzehnten war prozaristisch und erzkonservativ, vor allem in den Spätschriften des »Tagebuchs eines Schriftstellers«. Doch zugleich sind sein Leben und Werk auch ein Spiegel der russischen Revolution und Gegenrevolution.

Die Anziehungskraft Dostojewskis liegt nicht in seiner politischen Position, sondern darin, wie er menschliche Abgründe erfühlte und ausleuchtete, mit einem Zug ins Grenzenlose. Das verstanden nach der Oktoberrevolution auch Lenin und Stalin. Immer wieder verbreiten Antikommunisten die Mär, zur Sowjetzeit seien Dostojewskis Werke verboten gewesen. In der russischen Zeitschrift Filosofskij Schurnal hat der Philologe Jurij Puschtschajew von der Moskauer Lomonossow-Universität diese Legende 2020 widerlegt. Dostojewskis Werke wurden selbst unter Stalin herausgegeben. Texte von ihm waren Schullektüre. Lenins persönlicher Sekretär Wladimir Bontsch-Brujewitsch erinnerte sich 1955 in der Literaturnaja gaseta, Lenin habe Dostojewskis »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« ein »unübertroffenes Werk der russischen und der Weltliteratur« genannt.

Stalin war fasziniert von den »Brüdern Karamasow«, wie ein Exemplar des Romans aus seiner persönlichen Bibliothek zeigt. Es enthält 40 Anmerkungen und Anstreichungen. Die Welt der russisch-orthodoxen Geistigkeit, um die es in diesem Romans Dostojewskis geht, war Stalin als ehemaligem Schüler eines Priesterseminars vertraut. Und er verstand es, auch die Energiequellen des russisch-orthodoxen Russlands im Krieg zu nutzen für den Sieg des Sowjetstaates. Als die Hitlertruppen versuchten, Stalingrad einzunehmen, erschien daher 1942 im theoretischen Organ der sowjetischen Kommunisten Bolschewik ein Aufsatz eines Parteitheoretikers mit dem Titel »Dostojewski gegen die Deutschen«.

Der Menschenkenner Dostojewski hatte bei seinen Aufenthalten in Deutschland den Typus des überheblichen deutschen Kleinbürgers durchschaut, der später die Masse der Anhänger des Hitlerfaschismus stellte. So ist es nicht übertrieben zu sagen, dass das Werk Dostojewskis zu den geistigen Waffen gehörte, mit denen Russland in Gestalt der Sowjetunion über den Faschismus siegte. Das könnte ein Grund mehr sein, sich mit dem Werk dieses großen Schriftstellers zu beschäftigen, ein Grund, den bürgerliche Feuilletonisten auf der Suche nach literarischen Punks nicht finden können.