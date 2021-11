»Loses Verhältnis zu den Fakten«

Uncredited/AP/dpa »Internationale Gemeinschaft« im Rücken: Kämpfer der TPLF nach der Einnahme Mekeles (13.7.2021)

In Äthiopien spielt sich seit einem Jahr nicht nur ein gewaltsamer Konflikt um Macht und die Durchsetzung eines ethnisierten Nationalismus ab, sondern auch ein medialer Krieg. Nahezu unverhohlen haben westliche Medien und Staaten – allen voran die USA – den bewaffneten Aufstand der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) von Beginn an in eine »Militäroffensive« der Regierung von Abiy Ahmed umgedeutet, unmittelbar den Vorwurf des Völkermords in den Raum sowie das Eingreifen des im Norden an die Provinz Tigray grenzenden Nachbarlands Eritrea an den Pranger gestellt. Weder nachweislich von TPLF-Milizen begangene Massaker, wie jenes am 9. November 2020 in Mai Kadra, bei dem mindestens 600 Zivilisten getötet wurden, noch ein von Ahmed im Juni dieses Jahres ausgerufener Waffenstillstand änderten etwas an dem offensichtlich verfolgten Ziel einer Destabilisierung des zweitbevölkerungsreichsten Landes auf dem afrikanischen Kontinent, strategisch gelegen am Horn von Afrika. Die TPLF antwortete mit der Ausweitung der Kämpfe in die Nachbarprovinzen und reklamiert nun für sich, kurz vor der Hauptstadt Addis Abeba zu stehen. (si)

Warum kämpft Eritrea auf seiten der äthiopischen Regierung im Konflikt um die Provinz Tigray?

Mehrere Jahre lang hat die TPLF alle Friedensangebote oder konstruktiven Dialoge abgelehnt, während sie sich aktiv auf einen Krieg vorbereitete und versuchte, die positiven Entwicklungen in der Region zunichte zu machen. Am 3. November startete sie dann einen vorsätzlichen, massiven und plötzlichen Angriff auf alle Stellungen des äthiopischen Nordkommandos, um das größte äthiopische Kontingent zu neutralisieren.

Das erklärte Ziel der TPLF war es, die Waffen des Nordkommandos, das 80 Prozent des gesamten Arsenals besaß, zu beschlagnahmen, um die Macht in Äthiopien durch einen Krieg an sich zu reißen. Der militärische Plan, der vom Zentralkomitee der TPLF kurz vor dem von ihr selbst so bezeichneten »Blitzkrieg« gebilligt wurde, beinhaltete auch das Ziel, in Eritrea einzumarschieren, um einen »Regimewechsel« herbeizuführen und große Teile des souveränen eritreischen Territoriums in Tigray einzugliedern. Alle von Eritrea ergriffenen Maßnahmen tragen dieser Tatsache Rechnung.

Wie sind die unmittelbar nach Beginn der bewaffneten Auseinandersetzungen laut gewordenen Anschuldigungen gegen eritreische Streitkräfte in Äthiopien einzuordnen?

Der Konflikt in Tigray hat verständlicherweise zu einer beträchtlichen Menge an Berichterstattung geführt. Weit weniger verständlich – und einfach inakzeptabel – ist jedoch, dass die überwiegende Mehrheit der Medien kläglich versagt hat. Fast täglich werden sensationslüsterne Schlagzeilen und Geschichten veröffentlicht, die auf Übertreibungen, wackeligen, unbestätigten Behauptungen von ungenannten Quellen und einem dürftigen, losen Verhältnis zu den Fakten basieren. Alles, was nach Logik, Vernunft, Skepsis oder kritischem Denken aussah, wurde weggeworfen, um durch schwerwiegende Verzerrungen, emotionale Appelle und regelrechte Unwahrheiten ersetzt zu werden.

Vergangene Woche hat das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in dem Konflikt veröffentlicht und allen Beteiligten schwere Verbrechen attestiert. Ihr Außenministerium hat daraufhin eine kritische Erklärung veröffentlicht. Was wurde darin genau bemängelt?

Der Bericht wirft eine Reihe kritischer rechtlicher, methodischer und faktischer Fragen auf. In diesem Zusammenhang sind folgende Grundpfeiler einer strengen Prüfung zu unterziehen: die rechtliche Zuständigkeit der Stellen, die die Untersuchung durchgeführt haben; die Standards der Neutralität, Unparteilichkeit, Objektivität und Professionalität der Untersuchungsorgane; die Glaubwürdigkeit der Zeugen und die Mechanismen zur Überprüfung des Wahrheitsgehalts; die Stichhaltigkeit und Gültigkeit der aus den Ergebnissen gezogenen Schlussfolgerungen. Der Bericht der gemeinsamen Untersuchung lässt in fast allen diesen Punkten zu wünschen übrig.

Zudem gibt es seitens des EHRC (Äthiopische Menschenrechtskommission, jW) und insbesondere seines Direktors Daniel Bekele seit langem Feindseligkeiten gegenüber Eritrea. Ein völlig diskreditierender Bericht, den Bekele im Januar 2013 über Eritreas Bergbausektor erstellte, als er Leiter der Afrikaabteilung von Human Rights Watch war, ist nur ein Beispiel für die umfassendere Agenda des Regimewechsels. Darüber hinaus haben die Anschuldigungen über Menschenrechtsverletzungen mehrere Mutationen durchlaufen, seit sie von den berüchtigten TPLF-Medienmanagern in London und Brüssel ausgeheckt wurden.

Eritrea hält sich uneingeschränkt an alle Grundsätze und Bestimmungen der internationalen Menschenrechts-, humanitären und Flüchtlingsgesetze, deren Grundprinzipien in seinen eigenen Gesetzen verankert sind. Die Regierung führt routinemäßig strenge Untersuchungen durch und wird dies auch weiterhin tun, um sicherzustellen, dass im Falle eines glaubwürdigen und nachweisbaren Verstoßes gegen diese Gesetze durch Angehörige der Verteidigungskräfte Rechenschaft abgelegt wird.

Ihr Land hat 2018 einen historischen Frieden mit der Regierung von Abiy Ahmed geschlossen. Wie sieht es drei Jahre später aus?

Die Regierungen von Äthiopien und Eritrea haben damals beschlossen, dass der Kriegszustand zwischen den beiden Ländern beendet ist. Damit wurde eine neue Ära des Friedens und der Freundschaft eröffnet. Es wurde festgelegt, dass die Verkehrs-, Handels- und Kommunikationsverbindungen sowie diplomatische Beziehungen wiederaufgenommen werden und die Entscheidung über die Grenze, die 2002 vom Ständigen Schiedshof in Den Haag getroffen wurde, umgesetzt wird. Beide Länder erklärten, sich gemeinsam um Frieden, Entwicklung und Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zu bemühen.

Die Vorteile, die sich daraus für die beiden Länder und ihre Völker ergeben, sind in der Tat enorm. Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass die bisher erzielten Fortschritte nicht vollständig mit den Erwartungen und Bestrebungen übereinstimmen. Die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beider Länder wurden nicht im gewünschten Umfang oder Ausmaß wiederaufgenommen.

Die Gründe sind offensichtlich. Erstens ist Frieden ein schweres Unterfangen, das nicht über Nacht erreicht werden kann. Drei Jahre sind eine relativ kurze Zeitspanne. Darüber hinaus befindet sich Äthiopien in einer komplexen Übergangsphase. Bewaffnete Konflikte wurden nicht vollständig beseitigt. Es gibt Kräfte im Land, die das Friedensabkommen ablehnen und verzweifelt daran arbeiten, es zu zerstören und erneut Feindseligkeiten zwischen den beiden Ländern auszulösen.

Alles in allem markierte dieses bedeutsame Ereignis einen Wendepunkt am Horn von Afrika, und zwar in jeder Hinsicht. Die von der TPLF verfolgte Politik der institutionellen ethnischen Zugehörigkeit und des Machtmonopols wurde mit der Wurzel gepackt.

In westlichen Medien wird Ahmed als Kriegstreiber dargestellt. Auf Demonstrationen wie zuletzt am Wochenende in Äthiopien wird dagegen eine parteiische Darstellung des Konflikts und eine Einmischung der USA angeprangert. Welchen Hintergrund hat das?

Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, Staaten und nichtstaatliche Akteure unterstützen die TPLF moralisch und materiell. Das hat sie so ermutigt, dass sie droht, die Regierung zu stürzen und ein Land mit 112 Millionen Menschen zu destabilisieren. Ihre Unterstützer haben sie mit Kommunikationsausrüstung, Satelliteninformationen, Waffen und sogar Kämpfern versorgt. Jeder Versuch, einschließlich der Kampagne, die TPLF weiß zu waschen, und die Greueltaten, die sie am äthiopischen Volk begangen hat, herunterzuspielen, kann nur kontraproduktiv sein. Die hohe Kriminalität der TPLF ist weder auf dem Radar der USA, der EU, bestimmter UN-Organisationen noch der ihnen zuarbeitenden Medien. Die Kardinalsünde der TPLF, den Aufstandskrieg und die anschließenden irredentistischen Offensiven anzuzetteln, wurde nicht entschieden verurteilt.

Die demokratisch gewählte, souveräne Regierung ist bereit, konstruktiv mit den Freunden Äthiopiens zusammenzuarbeiten, um die zeitlichen Herausforderungen zu bewältigen und bleibt dem Fortschritt verpflichtet. Am Sonntag versammelten sich Zehntausende Äthiopier in der Hauptstadt Addis Abeba, um die nationalen Verteidigungskräfte zu unterstützen, gegen die TPLF zu demonstrieren und ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes anzuprangern. Man sollte meinen, dass die Medien und die Befürworter der TPLF die eindeutige Botschaft des Volkswillens in Addis Abeba, die zweifellos die nationale Stimmung in Äthiopien widerspiegelt, zur Kenntnis nehmen würden, anstatt sich auf unhaltbare Narrative zu versteifen bzw. diese zu wiederholen.