Laubfroschgrüne Jacke

Andy Von Pip/ZUMA Press/imago images Sein Akzent hat es in sich: Jarvis Cocker

Fangen wir mit dem Plattencover an: vor ockergelbem Hintergrund das neusachlich anmutende Porträt eines femininen jungen Mannes mit mittellangem brünetten Haar in rotem Hemd und laubfroschgrüner Jacke, die grazilen Finger der linken Hand in Denkerpose an die Wange geschmiegt – unverkennbar das Konterfei des britischen Sängers Jarvis Cocker in jüngeren Jahren, als dieser Frontman der Band Pulp war und es mit Kontaktlinsen und Shirley-MacLaine-Frisur hinbekam, sich als Sexsymbol ohne Machogebaren zu etablieren. In der britischen Musikszene Mitte der 1990er war dies ein Novum, in Frankreich jedoch wäre Jarvis Cockers Erscheinungsbild schon dreißig Jahre zuvor neben androgynen Stars wie Michel Polnareff oder ­Claude François kaum aufgefallen.

Ein vogelartiges Männlein

So sah es wohl auch der US-amerikanische Filmregisseur Wes Anderson, der seit geraumer Zeit in Paris lebt und als Liebhaber vergangener Popmusikdekaden die Evergreeninterpreten der Wahlheimat bereits ausgelotet hatte, bevor er in seinem jüngsten Spielfilm »The French Dispatch« der französischen Hauptstadt unter dem Namen »Ennui-sur-Blasé« ein nostalgisches Denkmal setzte.

Einen echten Chanteur du cœur lernte Anderson mal als freundlichen Tischgefährten in einem Pariser Nachtklub kennen, nicht ahnend, dass es sich »bei diesem leise sprechenden, vogelartigen Männlein um eine französische Popikone handelte«. So beschreibt der Regisseur im CD-Booklet der Filmmusik zu »The French Dispatch« die Begegnung mit Christophe, der im Verlauf des Abends noch hinter einer Elektroorgel Platz nehmen und mit »Aline« einen seiner größten Hits anstimmen sollte.

Diese pathetische Slow-Fox-Nummer, in der inbrünstig das Verschwinden eines in den Strandsand gemalten Mädchengesichts beklagt wird, ist in Andersons Episodenfilm der Jukeboxfavorit des schwarzgelockten Studentenführers Zeffirelli (Timothée Chalamet). Für dessen Schmalzaffinität hat die von ihm begehrte Genossin Juliette (Lyna Khoudri) zwar wenig Verständnis. Doch nach Zeffirellis jähem Tod – nicht durch die Mai-Ereignisse, sondern infolge eigener Trotteligkeit – zählt an der ad hoc errichteten Gedenkstelle auch die oben beschriebene Plattenhülle zu den Devotionalien. An deren linkem Rand steht in roten Lettern »Tip-Top« und rechts als Albumtitel »Chansons d’ennui«. Und so wie der Name des fiktiven Spielorts Ennui-sur-Blasé an Paris-sur-Seine angelehnt ist, dürfte die phonetische Nähe von »Tip-Top« zu »Chris-tophe« beabsichtigt sein. Es ist also die Stimme von Jarvis Cocker, die in »The French Dispatch« jener Aline zuruft, sie möge wieder zurückkommen und seinem Flennen ein Ende bereiten, und nicht die des zwanzigjährigen Christophe von der 1966er Originalplatte. Der wäre für eine Neuaufnahme im Duett mit Cocker – so wie es Anderson vorschwebte – sicher zu haben gewesen, doch dann starb der bereits an COPD Erkrankte im April 2020 an Covid-19.

Sie überschlägt sich

Cocker, der auch mal länger in Paris wohnte, wird es gefreut haben, dass er nach »Der phantastische Mr. Fox« wieder zu einem Wes-Anderson-Film Musikalisches beisteuern durfte. Er wurde damit betraut, die französische Lieblingsschnulze des Regisseurs einzusingen. Zumal in der Originalsprache, was er bei vorangegangenen Coverversionen französischer Komponisten (etwa auf Tributalben für Polnareff und Serge Gainsbourg) wohlweislich vermieden hatte. Denn sein Akzent hat es in sich, da hat auch die im Tip-Top-Booklet als Aussprachetrainerin aufgeführte Stereolab-Sängerin Lætitia Sadier wenig ausrichten können.

Nun war die Idee naheliegend, das vorhandene Requisit – also die Tip-Top-Plattenhülle – mit Inhalt zu füllen und elf weitere »Chansons d’Ennui« aus dem Zeitraum 1963 bis 1978 aufzunehmen, und weder an der Songauswahl des erfahrenen BBC-6-DJs Cocker noch an den werktreuen Einspielungen seiner Band Jarv Is ist viel zu bemängeln. Jedoch führt die spürbare Unsicherheit in den Betonungen oft dazu, dass sich der Sänger bei zunehmender Wortfülle in Manierismen flüchtet (etwa das Überschlagen der Stimme in hektischen Beatstücken wie dem aus Jean-Luc Godards »Die Chinesin« bekannten »Mao Mao« oder das laszive Raunen in Gainsbourgs »Requiem Pour Un Con«). Diese Masche mögen manche zwar als »typisch Pulp« empfinden, aber Cockers Anliegen, seine Faszination für die Raffinesse französischer Popmusik zu vermitteln, wird dadurch leider konterkariert.

Dabei kann ihm dies durchaus gelingen, wenn er Lieder wählt, die vom Tempo her seinen artikulatorischen Möglichkeiten entgegenkommen. Wie etwa bei dem in seiner Melodik an Mikis Theodorakis erinnerenden Chanson »La Tendresse« (angelehnt an die Fassung der 2019 verstorbenen Schauspielerin Marie Laforêt) oder dem perkussionsbefeuerten Freefolk-Fundstück »Il pleut sur la gare« (des zum Glück noch aktiven Paars Areski Belkacem und Brigitte Fontaine). Beide Lieder gewinnen durch ihre transparenten Arrangements und werden von Cocker ganz ungekünstelt vorgetragen. Besonders die von Serafina Steers Harfenspiel umrankten Verse über die Nichtigkeit von Reichtum und Ruhm, solange im Leben die Zärtlichkeit fehlt (»Mais vivre sans tendresse / Il n’en est pas question«), verfehlen nicht ihre Wirkung. So könnte das Vorhaben, solch klingenden Kulturgütern ein neues Publikum außerhalb französischprachiger Länder zu verschaffen, dennoch glücken. Merci beaucoup!