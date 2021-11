»Der Überlebenskampf ist noch einmal härter geworden«

imago images/Jürgen Ritter Ein Obdachloser in der Hamburger Innenstadt (undatiert)

In Hamburg läuft seit dem 1. November das Winternotprogramm für Obdachlose mit 1.030 Übernachtungsplätzen. Wichtigster Standort ist die Friesenstraße in Hammerbrook mit 400 Plätzen. Die Stadt hat auch ein früheres Hotel in Moorfleet mit 300 Betten angemietet. Ist das eine Verbesserung?

Der Standard in dem ehemaligen Hotel an der Halskestraße ist etwas besser als an der Friesenstraße, weil die Menschen dort in normalen Hotelzimmern mit Einer- oder Zweierbelegung sowie Dusche und Toilette untergebracht sind. Aber auch dort werden sie wie bisher morgens vor die Tür gesetzt und erst um 17 Uhr wieder reingelassen. Zudem ist das eine Massenunterkunft. Deshalb kann man die Unterbringung dort auch nicht mit den Hotelprojekten vergleichen, die von der Diakonie gemeinsam mit dem Stadtmagazin Hinz & Kunzt umgesetzt wurden.

Worin besteht der Unterschied?

Bei den Hotelprojekten konnte man die Unterkunft 24 Stunden am Tag nutzen. Wir haben darauf geachtet, dass nicht mehr als 20 bis 25 Personen an einem Standort untergebracht sind. Die Halskestraße und die Friesenstraße sind dagegen Massenunterkünfte. In so einer können die Bewohner nicht zur Ruhe kommen. Es ist immer laut und hektisch, gibt oft Streit. Die Menschen werden mit dem eigenen Leid konfrontiert, weil es dort quasi potenziert auftritt. Das spielt auch eine Rolle.

Zuletzt wurde kritisiert, dass Obdachlose etwa aus Rumänien im Winternotprogramm abgewiesen wurden, wenn in ihrem Ausweis ein fester Wohnsitz im Heimatland vermerkt ist. Ist das wieder so?

Das wird sich in den kommenden Wochen herausstellen. Die Stadt hat das Verfahren zuletzt ein wenig modifiziert. Es wird jetzt im Rahmen einer Perspektivberatung geschaut, welche Aussichten jemand in Hamburg hat.

Werden nicht viele obdachlose Menschen trotz Kälte wieder draußen übernachten müssen und womöglich erfrieren?

Nach meiner Erfahrung werden wir erneut einige Leute haben, die die Unterkünfte meiden. Und ja, ich sehe die Gefahr, dass wieder Menschen auf der Straße sterben. Dann haben wir absehbar die Debatte, wie die richtige Unterbringung für Wohnungslose aussieht. Für uns ist die Antwort klar: 24 Stunden Einzelunterbringung ohne Bedingungen rettet Leben.

Auch in Hamburg ist das Konzept in der Diskussion, Menschen zuerst eine Wohnung zu verschaffen und dann weitere Probleme anzugehen. Wie sehen Sie das?

Ich bin ein großer Verfechter von »Housing First« und zwar aus zwei Gründen: Einmal ist es ein Konzept, um Obdachlosigkeit zu beenden. Es stellt auch in den Mittelpunkt, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Darüber hinaus geht es um eine Frage der Haltung: nämlich wie wir mit den obdachlosen Menschen umgehen und dass wir uns nach deren Bedürfnissen und Wünschen richten müssen. Bislang steht das nicht an erster Stelle. Es gibt zu viele Regeln, viele Betroffene werden bevormundet. Obdachlose Menschen müssen sich im jetzigen Stufensystem »hocharbeiten«, und erst am Ende steht die eigene Wohnung.

Hamburg hat in diesem Jahr noch mehr Geld ins Winternotprogramm gesteckt.

Es ist mit Kosten von 13,3 Millionen Euro das teuerste, das wir je hatten. Aber die Frage ist doch: Wollen wir immer mehr ausgeben für eine Nothilfe, einen Erfrierungsschutz? Oder könnte man das Geld nicht auch anders einsetzen, so dass Obdachlosigkeit nachhaltig bekämpft und schließlich beendet wird? Durch eine Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft kam heraus, dass allein der Securitydienst für die Unterkünfte rund 700.000 Euro im Monat kostet.

In den Medien ist immer öfter von Gewalt gegen Obdachlose die Rede. Wird das Leben auf der Straße noch härter?

Diese Vorfälle sind nur die Spitze des Eisbergs. Ich kenne viele Menschen, für die das Alltag ist. Die Coronapandemie hat die Stimmung und die Lage wesentlich verschlechtert. Der Überlebenskampf ist noch einmal härter geworden.