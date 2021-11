Grüne Profite

Alberto Pezzali/AP Photo Nur Show: Auf der Konferenz in Glasgow inszeniert sich das Kapital als Klimaretter

Das Kapital soll es richten – so in etwa könnte man die Strategie der Regierenden im Kampf gegen die Klimakrise zusammenfassen. Bei der UN-Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow, wo die Zahl der Öl- und Gaslobbyisten größer als jede einzelne Delegation der teilnehmenden Länder ist, wird das aktuell besonders deutlich. Vergangene Woche fand dort denn auch ein Forum für Finanzakteure statt, auf dem Bänker und Spekulanten ihre guten Absichten in Sachen Klimaneutralität propagieren konnten. Der Kern ihrer Botschaft lautete: Die Welt kann sich auf uns und unsere Milliarden verlassen.

Bereits Anfang Oktober, noch vor Beginn der Klimakonferenz, hatte ein Bündnis von mehr als 450 Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und Ratingagenturen – die »Glasgow Financial Alliance for Net Zero« (GFANZ) – an die Staats- und Regierungschefs appelliert, Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu ergreifen und Anreize für grüne Investitionen gefordert. Die Deutsche Bank, die neben Blackrock, der Allianz oder der Commerzbank Teil der GFANZ ist, legte in einer Mitteilung am 28. Oktober nach: »Der Finanzsektor wird eine Schlüsselrolle spielen, um diesen Übergang (zu einer nachhaltigen Wirtschaft, jW) zu beschleunigen. Banken und Kapitalmärkte ermöglichen es Unternehmen, (…) in die Transformation ihrer Geschäftsmodelle zu investieren«, schrieb Lavinia Bauerochse, zuständig für Nachhaltigkeit beim Institut. Dass ihr Geldhaus einer der größten Finanzierer für die Förderung fossiler Ressourcen ist, erwähnte sie jedoch nicht.

Seit einigen Jahren werden sogenannte grüne Investitionen in der Finanzwelt immer beliebter. Eine Zahl verdeutlicht diesen Trend besonders gut: Weltweit wurden 2020 grüne Anleihen über rund 250 Milliarden US-Dollar (215 Milliarden Euro) emittiert, 2015 waren es noch weniger als 50 Milliarden US-Dollar. Laut Bloomberg brachte das Spekulieren mit solchen Anleihen dem Bankensektor in diesem Jahr bereits 2,2 Milliarden US-Dollar Gewinne ein.

Ein weiterer Hinweis dafür, dass diese »Green Finance« für Profitmacherei immer wichtiger wird, ist die Ankündigung der GFANZ vergangene Woche in Glasgow, insgesamt 130 Billionen Dollar ihres verwalteten Kapitals bis 2050 zunehmend klimaneutral einsetzen zu wollen. Worauf sich die Finanzkonzerne hierbei konkret festgelegt haben, blieb in den Aussagen von Mark Carney, UN-Sondergesandter für Klimaaktion und Finanzen, vage. Der frühere Notenbankchef Großbritanniens, der den Deal vorstellte, sagte lediglich, die Unternehmen wollten bis 2050 ihren »fairen Anteil an einer 50prozentigen Emissionsreduktion in diesem Jahrzehnt liefern«.

Was dagegen sicher scheint, ist, dass das Gros dieser riesigen Summen nicht klimafreundlich eingesetzt wird. Diesen Schluss legt eine im August veröffentlichte Untersuchung der US-Universität Harvard nahe. Zwei Wissenschaftler nahmen in ihrer Studie die Investitionen von 100 Unternehmen unter die Lupe, die sich dazu verpflichtet hatten, nachhaltig zu wirtschaften. Das Ergebnis: Die Zusagen seien alle »nur Show«, es handle sich um klare Fälle von Greenwashing.

Offiziell verlangt die Finanzwelt Regulierungen, um Klimaschutz voranzutreiben. Geht es allerdings darum, Verpflichtungen tatsächlich zu erfüllen, sieht es schlecht aus – selbst wenn die Anforderungen nur minimal sind. So erließ z. B. die EZB ab 2019 mehrere lasche Regeln, mit denen Banken ihre Investitionen in bezug auf Nachhaltigkeit überprüfen sollten. Das Ergebnis: 90 Prozent der Geschäfte des EU-Bankensektors entsprechen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der EZB.