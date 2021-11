imago images/Cord Die »Tarifrebellen« der Verdi-Jugend gehen an diesem Mittwoch wieder auf die Straße (Dortmund, 13.10.2020)

Verdi organisiert an diesem Mittwoch den sogenannten Jugendstreiktag unter dem Motto »Tarifrebellion«. Welche Kernforderungen haben Sie?

Nach der zweiten Verhandlungsrunde der Länder in Potsdam könnte man den Eindruck bekommen, die Arbeitgeber wollen einen Streik. Sie haben fast alle unsere Forderungen sowie unsere Erwartungen für Nachwuchskräfte und die studentischen Beschäftigten an den Hochschulen, die wir mit verhandeln wollen, zurückgewiesen. Zum einen muss die Ausbildungsvergütung um 100 Euro monatlich erhöht werden. Zum anderen müssen die Übernahmeregelungen verlängert werden, die für den öffentlichen Dienst im September ausgelaufen sind. Unsere zwar nicht streikfähige, aber dringliche Erwartung ist, dass viele studentische Beschäftige mit befristeten Verträgen zum Mindestlohn nicht länger vom Tarifvertrag der Länder ausgeschlossen sind.

Auf welchen Fachbereichen liegt dabei Ihr Schwerpunkt?

Besonderes Gewicht werden wir auf unsere Forderungen im Gesundheitswesen legen. Zukünftige Pflegekräfte sind sich sehr bewusst, dass sie bald ausgelernt haben. Während der Coronakrise haben Auszubildende und Beschäftigte Höchstleistungen gebracht. Hier muss sich strukturell etwas tun. Alle Beschäftigten in dem Bereich müssen 300 Euro mehr erhalten.

Wie will die Verdi-Jugend den Ländern Druck machen?

Weil die Arbeitgeber zu allen unseren Forderungen nein gesagt haben, braucht es Bewegung in den Betrieben und auf der Straße. An einer Großkundgebung in Hannover werden sich Auszubildende aus NRW, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein beteiligen. Weitere Proteste finden in Augsburg und Würzburg statt. Unter anderem wird es an Berufsschulen Aktionen geben, wo junge Menschen für das Uniklinikum Frankfurt ausgebildet werden. Am Donnerstag geht es am Uniklinikum Jena weiter.

Wie viele Menschen konnten beim Jugendstreiktag zuletzt mobilisiert werden?

Üblicherweise kamen etwa bis zu 500 Jugendliche nach Potsdam, um unsere Tarifforderungen zu bekräftigen. 2020 kamen wegen der Pandemie erstmals Auszubildende bundesweit dezentral auf die Straße: Das waren etwa 3.000! Diese Größenordnungen wollen wir wieder erreichen.

Inwiefern ist es für junge Menschen noch attraktiv, einmal im Jahr zum Jugendstreiktag zusammenzukommen, während andere neu Politisierte regelmäßig mit Blockaden und Besetzungen gegen Klimakrise und Kapitalismus protestieren?

Der gewerkschaftliche Kampf für höhere Löhne ist insbesondere für Auszubildende in den Großstädten wichtig, wo viele von unverhältnismäßig hohen Mieten betroffen sind. 2019 befürwortete unsere Bundesjugendkonferenz zudem eine Kollektivierung von großen Unternehmen sowie auch Gedanken zu einem Wirtschaftssystem jenseits des Kapitalismus. Die Verdi-Jugend steht für die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien sowie eine Demokratisierung der gesamten Wirtschaft.

Welche Themen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt?

Wir diskutieren die zunehmende Gefahr des Antisemitismus nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019. Bei unserer Streikkundgebung sammeln wir Spenden für die Seenotretter der Organisation »Sea-Watch«. Diese beteiligte sich seit 2015 an der Rettung von über 38.000 Menschen und will 2021 weiterhin so viele Menschen wie möglich vor dem Tod durch Ertrinken bewahren.

Hiesige Gewerkschaften stehen grundsätzlich in der Kritik, durch sogenannte Sozialpartnerschaft das System am Laufen zu halten. Was meinen Sie dazu?

Zunächst freuen sich die Arbeitgeber keineswegs darüber, wenn wir Druck auf sie ausüben, um unsere Forderungen durchzusetzen. 2015 beschlossen wir, uns der Herausforderung zur Entwicklung eines gerechteren Gesellschaftsbildes und einer alternativen Wirtschaftsordnung zu stellen. Prämisse soll ein System sein, das unserem Beschluss zufolge auch in den Betrieben und Dienststellen eine demokratische Legitimation besitzt, die Plünderung der natürlichen Ressourcen stoppt und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beendet.