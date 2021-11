Sie und wir

Yves Herman/REUTERS Teilnehmer eine Protestkundgebung am Rande der UN-Klimakonferenz in Glasgow (6.11.2021)

Schade: Warum wird ein toller Inhalt bloß so schlecht präsentiert? Fred Vargas ist nicht nur eine der bekanntesten französischen Krimiautorinnen, sie ist auch promovierte Archäozoologin und hat viele Jahre wissenschaftlich gearbeitet. Da überrascht es nicht, dass sie sich zum Thema Klimawandel äußert. Die Frage ist nur, warum sie es auf eine Art und Weise tut, die das Lesen zur Strapaze macht.

Das Lobenswerte zuerst. Vargas nimmt ihre Leserschaft in »Klimawandel – ein Appell« mit auf einen Parforceritt durch die vielfältigen Ursachen des Klimawandels und des sonstigen Missbrauchs der natürlichen Lebens- und Umwelt. Dabei legt sie Wert darauf, sich eindeutig zu positionieren. Sie trenne klar zwischen »scheinbar machtlosen Regierenden«, »milliardenschweren Industriellen« sowie den Lobbys, »die sie unter ihrer Fuchtel haben«, und »uns«.

Die von ihr verwendeten Daten stammen weithin aus französischen Quellen, aber weil sie überwiegend nicht nur eindringlich, sondern auch verständlich argumentiert, erschließen sich ihre Argumente auch allen Lesern ohne unmittelbaren Bezug zu Frankreich – ebenso wie ihre Aufforderung, diese Verhältnisse zu ändern. Die Dringlichkeit dieser Änderung unterstreicht der französische Originaltitel des Buches übrigens besser als der deutsche: »L›humanité en péril« – die Menschheit in Gefahr.

»Wir müssen jetzt handeln, um unser Klima zu retten«, lautet die Mahnung auf dem Buchumschlag – und schnell begreifen die Leserinnen und Leser, dass Vargas mit ihrer Differenzierung zwischen »ihnen« und »uns« unmissverständlich eine Kritik am »weltkapitalistischen System« verbindet. Wobei sie die Gefährdung von Welt und Umwelt an den systemischen Wurzeln festmacht: Am Geld, dem Wachstum, der Gier, den Machtverhältnissen – und an einer »willentlichen oder passiven« Desinformation, die sie staatlichen Institutionen unterstellt (und gelegentlich auch nachweist), weil die nämlich oft Ansätze von Gegenwehr blockiere.

Tatsächlich gelte es zu begreifen, »dass der Umbau unserer gesamten Produktionssysteme in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts unvermeidlich geworden ist«, mahnt Vargas. Und präsentiert einen Überblick, der bei der Biodiversität und der Endlichkeit von Stoffen und Rohstoffen ansetzt. Von der Kohlendioxidpolitik geht es über Elektromobilität und Landwirtschaft, über Regenwälder und Lebensmittel – einschließlich deren partieller Vergiftung durch Pestizide, Fungizide und andere industrielle »Zutaten« – zum Wasser; von dessen zunehmender Verseuchung zur Fischerei und von dort zurück zu Lebensmitteln, Hunger und Wasserverknappung, zu Plastikmüll und Ozeanversauerung. Es endet schließlich bei den verschiedenen Formen der Energieerzeugung. Und immer bietet Vargas nicht nur Erläuterung und enthüllt Zusammenhänge, sondern beschreibt und kritisiert – gut, wenngleich knapp – auch die bislang erfolgten Schritte zur Veränderung dieser Zustände.

Es könnte ein tolles Buch sein, wenn es nicht von Anfang bis Ende überwiegend nervig geschrieben wäre: Ohne Gliederung und Kapitel, vor allem aber in kumpelhafter Ichform, wendet Vargas sich allzu häufig flapsig an die Lesenden – »glaubt mir«, »könnt euch drauf gefasst machen«, »könnt ihr sicher sein«. Eingestreute »Dialoge« mit einem »Schreibzensor«, der sie gelegentlich – »Biep!« – abmahnt, tragen nicht etwa zur Auflockerung bei, sondern wirken beim Lesen einfach ätzend.