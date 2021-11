Spürbare Radikalisierung

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild Demonstranten und Polizisten am Sonnabend in Leipzig

Nicht nur die Coronapandemie, auch die »Querdenker«-Bewegung ist etwas voreilig für erledigt erklärt worden. Am Sonnabend war einmal mehr Leipzig das Ziel einer bundesweiten Mobilisierung von Gegnern der Pandemiebekämpfung, die versuchten, an ihren »Erfolg« vom Vorjahr anzuknüpfen. Am 7. November 2020 hatten Zehntausende nach der Überwindung eher symbolischer polizeilicher Absperrmaßnahmen über den Leipziger Ring ziehen können; ein harter Kern von Neonazis und rechten Hooligans hatte randaliert. Diesmal konnte die Polizei den erneut versuchten Durchmarsch zum Ring mit einem Großaufgebot aus sieben weiteren Bundesländern und der Bundespolizei verhindern. Kritik an dem Einsatz gab es dennoch.

Von »unglaublichem Polizeiversagen« sprach Marco Böhme vom Bündnis »Leipzig nimmt Platz«, das eine Gegendemonstration mit rund 1.000 Teilnehmern organisiert hatte, am Sonntag gegenüber jW. Wegen der sehr hohen Inzidenz der Coronainfektionen in dem Bundesland seien derzeit nur stationäre Kundgebungen mit höchstens 1.000 Teilnehmern erlaubt, sagte Böhme. Diese Auflage habe auch für die Demonstration der »Querdenker« auf dem Augustusplatz gegolten. Doch die Polizei habe sie nicht durchgesetzt, ebensowenig die Auflage, Abstand zu halten und Masken zu tragen.

Zwar seien diese Demonstranten eingekesselt worden; auch sei nach einem ersten Durchbruchsversuch am Nachmittag angekündigt worden, dass man ihre Identität feststellen wolle. »Doch gegen 18 Uhr hat eine der Polizeireihen plötzlich den Kessel geöffnet«, berichtete der Linke-Landtagsabgeordnete. Die Demonstranten seien in der Folge über den Platz geströmt, hätten Teilnehmer der Gegenkundgebung überrannt und sich »wild durch die City bewegt«. Böhme: »Es wurden Leute zu Boden geschubst und getreten, es gab Verletzte.« Die Polizei habe sich mehr damit befasst, »den Gegenprotest aggressiv wegzuscheuchen«. »Rechts wird gewährt, links wird schikaniert und bekämpft«, kritisierte Böhme. Das sei offenbar das Motto der Polizei im Freistaat Sachsen.

Die Polizei versuchte unterdessen, die Übergriffe kleinzureden. In der Pressemitteilung der Polizeidirektion vom Sonnabend heißt es lediglich, »vereinzelt« hätten Demonstranten versucht, »polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen«. »Vereinzelt« seien auch Einsatzkräfte mit Gegenständen beworfen und mit Reizstoff besprüht worden. Die Zielstellung, »einen nicht genehmigten Aufzug zu verhindern«, sei aber »konsequent umgesetzt« worden. Es seien mehr als 30 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. 24 Personen aus der rechten Szene, die »verbotene Gegenstände« mitgeführt hätten, seien vorübergehend festgenommen worden.

Im Aufruf zur Kundgebung von »Leipzig nimmt Platz« hieß es, im vergangenen Jahr habe man es bei den Gegnern der Pandemiebekämpfung mit einer »großen, heterogenen Bewegung« zu tun gehabt; inzwischen stelle sich die Situation anders dar. »Die Bewegung hat sich spürbar radikalisiert und ist kleiner geworden«, so »Leipzig nimmt Platz«. Die Gefahr sei allerdings »mit ihrer Radikalisierung größer geworden«. Die Kritik an den Coronamaßnahmen sei nur noch Vehikel, um Ablehnung zu kommunizieren, »Widerstand gegen das System«. Auf diese Weise werde »systematisch Neonazis der Boden bereitet«. »So austauschbar wie die Motive der Bewegung sind, so hoch ist ihre Anschlussfähigkeit nach rechts außen«, hieß es im Aufruf. Zu Beginn habe es zumindest halbherzige Versuche gegeben, sich von Neonazis abzugrenzen. Doch Kritik an der Bewegung werde als »Spaltung« verstanden. Der Vorsatz, weder »rechts noch links« zu sein, fungiere als Begründung, »um Hand in Hand mit Antisemiten, ›Reichsbürgern‹ und Neonazis von der Revolution zu träumen«.