Sich selbst entdeckt

Die Ausübung des klassischen Tanzes im Abendland beinhaltete von Anfang an Situationen der Verletzlichkeit und des Ausschlusses und hat negative Klischees über Männer erzeugt, die in dieser Disziplin ihren Lebensweg suchen. In der lateinamerikanischen Kultur sind die hegemonialen Vorstellungen darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein, oft entscheidend für die Wahrnehmung des Balletts als Kunst. Die in loser Folge an dieser Stelle erscheinende Serie »La Forma Masculina« des Fotografen Santiago Barreiro zeigt Männer, die daraus ausbrechen und sich dem Traum vom Tanzen und den damit einhergehenden Schwierigkeiten hingegeben haben.

Wilson aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá versteht Kunst als einen Weg, zu sich selbst zu finden. Davon ausgehend ließ er es nie zu, dass sein Selbst durch die Meinung anderer bestimmt wurde. Grund- und Militärschule waren allerdings schwierige Belastungsproben. Aber er entdeckte etwas Größeres, das ihm das Selbstbewusstsein gab, seinen eigenen Weg zu finden – etwas, das ihm Frieden verschaffte und die Stärke, durchzuhalten.

Der einzige Tanz, zu dem er als Junge Zugang hatte, war der folkloristische. Jener Tanz, in dem die maskuline Rolle den heteronormativen Regeln entspricht und die historisch gewachsene Macht des »Machos« demonstriert. Er mochte es dennoch, aber es gab auch letztlich keine Wahl für ihn: entweder dieser Tanz oder traditioneller Sport, der ihm nicht zusagte. Wilson zog es vor, mit seinem Körper zu arbeiten, ohne jemand anderen zu schlagen.

Jahre vergingen, bevor ein Lehrer endlich seine physische Eignung erkannte und ihm eine andere Möglichkeit zum Tanzen eröffnete. Eine, die es Wilson erlaubte, sich mit seinem Körper zu identifizieren und ihn gleichzeitig mit stilisierten und schwungvollen Bewegungen auf ein höheres Level zu bringen. So erreichte er mit 18 Jahren eher spät die Welt des klassischen Tanzes.

Wilson weiß, dass die Welt des Balletts schwierig ist und dass ihm mit seinen 22 Jahren niemand eine Hauptrolle in einer der großen Kompanien geben wird. Aber er hofft darauf, soviel wie möglich reisen zu können, zu trainieren und zu tanzen, um nach Bogotá zurückzukehren und dort ein Projekt zu befördern, das Kindern ermöglicht, sich selbst zu entdecken – jenseits sozialer Konstruktionen und Einschränkungen.