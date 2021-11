Nachschlag: Nachschnitt, bitte

NDR/Razor Film/Oliver Feist Gab’s hier auch mal Musik? Kommissarin Ellen Norgaard (Foto) ermittelt in Sachen Ost/West. Fachkundig beraten von Exstaatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass)

Ein Dialog am Strand von Usedom zwischen einer älteren Frau (Ost) und einer jüngeren Frau (West): Frau (Ost) singt: »… siebenmal wirst Du die Asche sein, / aber einmal auch der helle Schein.« Frau (West): »Peter Maffay.« Frau (Ost): »Vielleicht sind Sie zu jung, aber das ist ein Lied von Karat. Ja, das war mein erstes Konzert, Mitte, Ende der siebziger Jahre, hier auf Usedom.« Frau (West): »In der DDR, da gab’s solche Konzerte?« Nein, gab’s natürlich nicht, auch keine Schallplatten, keinen Rundfunk, keine Jugendfestivals etc. Bei solcher Unverfrorenheit fragt man sich dann doch, wie ein Detail den DDR-Bashern durchrutschen konnte: Ab Minute 13 hält ein älterer Herr eine Zeitung in der Hand, und es ist die junge Welt vom 25. November 2020. Das Logo der Zeitung kommt nicht ins Bild, das kann als Entschuldigung gelten. Sollte der Film aber länger in der ARD-Mediathek verbleiben, ist sicher ein geschickter Nachschnitt erforderlich. Sonst übernimmt der Verfassungsschutz. (mis)