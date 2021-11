Kommt alle!

Christian-Ditsch.de

Endlich wieder zusammenkommen – das ist der Wunsch vieler Linker im Land und in Europa. Die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz als Jahresauftakt wird daher sehnlichst erwartet. Aber gegenwärtig steigen die Fallzahlen und auch die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Wie also vorgehen? Das Vorbereitungskollektiv der Konferenz hat sich für eine Veranstaltung vor Ort, im sogenannten 2-G-Modus und mit einem Livestream, entschieden. Alle von Covid-19 Genesenen und vollständig gegen Corona Geimpften können das Programm der Konferenz live in der Max-Schmeling-Halle miterleben. Sie haben die Möglichkeit, sich einen Sitzplatz frei auszuwählen. Sie können ohne Abstandsregeln und auch ohne Mund-Nasen-Schutz die Stände von Verlagen, Antiquariaten und Organisationen besuchen oder im »Café K« bei Essen und Trinken mit Bekannten reden, die man seit der letzten Konferenz als Saalveranstaltung 2020 nicht mehr gesehen hat – wenn sich bis dahin die Auflagen des Landes Berlin bzw. des Bundes nicht ändern. Alle anderen Besucherinnen und Besucher kommen an ihren Monitoren zu Hause zusammen.

Die Alternative zur »2-G«-Veranstaltung ist eine »3-G«-Veranstaltung, die auch für Getestete zugänglich wäre. Die Nachteile sind aber groß: Zunächst dürften deutlich weniger Gäste ins Gebäude. Vor dem Eintritt in die Max-Schmeling-Halle gilt bei »2-G« noch der 1,5-Meter-Abstand, in der Halle selbst aber nicht mehr. Bei einer »3-G«-Veranstaltung müsste die Abstandregel durchgängig – an der Garderobe, bei der Kopfhörerausgabe, an den Marktständen, im »Café K«, in den Toiletten und auf allen Wegen – eingehalten werden. Weiterhin würde jedem Teilnehmer für den ganzen Tag ein fester Sitzplatz zugeordnet werden. Bei einer Veranstaltung für Geimpfte und Genese kann man sich hingegen setzen, wohin man möchte. Die Max-Schmeling-Halle lässt diese Großzügigkeit zu und bietet deutlich mehr Platz als das geräumige Veranstaltungshotel MOA, in dem die Konferenz von 2017 bis 2020 stattfand. Die große Halle mit Tribünen und Stühlen ist über 16 Meter hoch. Für Luftzirkulation wird gesorgt. Und alle Besucherinnen und Besucher können politisch frische Kraft und historischen Optimismus entfachen.

Nach den guten Erfahrungen bei der diesjährigen (rein digitalen) Konferenz bieten wir einen Livestream für alle an, die sich fürs Schauen zu Hause entscheiden. Die Veranstaltung wird in hoher Qualität von unserer Website jungewelt.de/rlk aus gesendet. Die Kommunikation mit anderen Onlinezuschauerinnen und -zuschauern erfolgt über die Social-Media-Kanäle der jungen Welt und per E-Mail. Zwar ohne freudiges Schulterklopfen, aber irgendwie auch schön.

RLK-Vorbereitungskollektiv