Auffrischung ohne Altersgrenze

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Auch über die katastrophale Lage der Beschäftigten im Pflegesektor herrscht offenbar Konsens (Lindau, 5.11.2021)

Die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern (GMK) hat sich am Freitag in Lindau am Bodensee auf das weitere Vorgehen in der Coronapandemie verständigt. Ein Ergebnis der zweitägigen Beratungen ist eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen auf Geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher. Die Kosten dafür soll der Staat übernehmen. Die Konferenz unter dem Vorsitz des bayerischen Ressortchefs Klaus Holetschek (CSU) sprach sich zudem für Auffrischungsimpfungen für Menschen aller Altersgruppen aus. Dabei bestehe Einigkeit, dass es zusätzlich zu den Arztpraxen auch öffentliche Stellen für Impfangebote brauche, betonte der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Ihm zufolge hätten die Beschäftigten in der Altenpflege dabei eine »moralische Pflicht«, sich impfen zu lassen.

Vor allem in den Kliniken seien viele Pflegekräfte ausgebrannt, erklärte Spahn. Sie seien »am Ende« und »kaputt«, sekundierte die saarländische Ressortchefin Monika Bachmann (CDU) in Lindau. Der »evidente« Personalmangel habe die Intensivpflege an »eine kritische Grenze« geführt, sagte Uwe Janssens, Chefarzt am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler. Er nahm ebenfalls an der GMK teil.

Für Kliniken dürfe Pflege »kein Kostendruck werden«, forderte der CSU-Politiker Holetschek. Zwar behauptete er, Pflegekräfte wechselten in Leiharbeit, »weil dort bessere Arbeitsbedingungen sind« und Beruf mit der Familie besser vereinbar sei. Die Ausgliederung der Pflege in Leiharbeit sei jedenfalls »nicht der Weg, den wir wollen«. Zur »Ökonomisierung des Systems, die zunehmende Ökonomisierung insgesamt« meinte Holetschek: »Da müssen wir ran.« Dies sei eine der Lehren der Coronapandemie in der BRD. Es sei an der Zeit, Kliniken und Pflegekräften finanziell zu helfen – zum Beispiel durch steuerfreie Zuschläge für Beschäftigte.

Derweil änderte das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Risikobewertung für unvollständig oder nicht Geimpfte von »hoch« auf »sehr hoch«. Das geht aus dem bereits am Donnerstag abend veröffentlichten Wochenbericht hervor. Am Freitag meldete das RKI den bislang höchsten Wert an Coronaneuinfektionen seit Beginn der Pandemie: binnen eines Tages 37.120 nachgewiesene Fälle.