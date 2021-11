»Haben versucht, die bessere SPD zu sein«

imago images/Martin Müller Anke Domscheit-Berg, die bei der Bundestagswahl auf Platz zwei der Landesliste von Die Linke in Brandenburg kandidierte, bei einer Wahlkampfveranstaltung (Potsdam, 19.7.2021)

In Brandenburg hat die Partei Die Linke bei der Bundestagswahl 8,5 Prozent der Stimmen erhalten. Das ist ein Rückgang um 8,7 Punkte gegenüber 2017. 2013 waren es noch 22,4 Prozent. Macht sich angesichts dieses Niedergangs inzwischen so etwas wie Endzeitstimmung breit?

Es gibt diese Diskussion, insbesondere unter älteren Genossen. Allerdings wussten wir, was auf uns zukommt. Es gibt strukturelle Probleme, die schon länger bekannt sind. Analysen besagen, dass etwa 250.000 unserer Wähler von 2017 verstorben sind. Und wenn man sich unsere Wählerschaft im Westen anschaut, kann man den Schluss ziehen, dass das überwiegend den Osten getroffen hat. Dazu kommt, dass wir beispielsweise in Brandenburg seit 2017 einen Mitgliederrückgang von 14 Prozent hatten. Das wirkt sich unmittelbar auf die Wahlkampffähigkeit aus. Wir müssen mit einer gewissen Frusttoleranz an den Wiederaufbau einer sozialistischen Partei herangehen. Aber wir müssen auch feststellen: 8,5 Prozent sind das schlechteste Ergebnis aller ostdeutschen Länder, unter denen wir mal im Spitzenfeld lagen. Das wirft die Frage auf, was in diesem Landesverband schiefgelaufen ist.

Können Sie mit Blick auf die konkreten Bedingungen in Brandenburg ein paar politische Ursachen für diese Entwicklung benennen?

Wir sind besser darin geworden, uns zu Arbeitskämpfen zu positionieren und dort präsent zu sein. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Zweitens: Wir müssen – Stichwort Polizeigesetz, Stichwort Braunkohle – einfach mal Beschlusslagen durchhalten. Drittens: Wir haben lange versucht, die bessere SPD zu sein, und versäumt, unseren eigenständigen sozialistischen Charakter herauszustellen. Ansätze in diese Richtung waren in unserem Landesverband bisher zu schwach ausgeprägt. Und zuletzt ist festzustellen, dass wir trotz aller guten Vorsätze, kampagnenfähig zu werden und aktivierend zu wirken, immer wieder als »Kümmererpartei« auftreten, die Stellvertreterpolitik macht.

War der Wahlkampf 2021 nicht noch viel stärker als frühere von dem Versuch geprägt, die Partei als »bessere SPD« aufzustellen? Unter dem Strich hatten viele Wählerinnen und Wähler den Eindruck, der Unterschied zwischen SPD und Linkspartei sei der zwischen zwölf Euro und 13 Euro Mindestlohn – mit der Zusatzüberlegung, dass nur die SPD gute Aussichten hat, einer Regierung anzugehören.

Da stimme ich voll und ganz zu. Der Wahlkampf war am Ende zu nah an dem, was SPD und Grüne gemacht haben. Wir haben das eigenständige Profil, das im Wahlprogramm durchaus vorhanden war, kaum nach vorne gestellt. Viele Funktionäre – gerade im Osten – haben sich dabei überhaupt nicht unwohl gefühlt. Wir haben es nicht hinbekommen, klare politische Unterscheidungsmerkmale und gleichzeitig praktische Forderungen zur Verbesserung der sozialen Lage zu kommunizieren.

Schaut man sich die Ergebnisse einzelner Wahllokale in früheren Hochburgen an, dann stellt man fast durchweg fest, dass die Partei unter ihrer einstigen Kernklientel nur noch über eine minimale Mobilisierungsfähigkeit verfügt. Wie lässt sich das ändern?

Unsere Ergebnisse sind dort besser, wo wir kontinuierlich präsent oder zumindest in den Briefkästen sind. Sehr viele Menschen in diesen Stadtteilen sympathisieren zwar weiter mit uns, aber glauben nicht mehr, dass sich für sie noch irgend etwas verändert. Es war ein Fehler, jahrelang zu kommunizieren: Wählt uns, dann schaffen wir Hartz IV ab. Viele Menschen haben gesehen, dass wir das nicht können. Wir müssen vermitteln: Wir können nur mit euch, aber nicht stellvertretend für euch gewinnen.

Kritik an der Stellvertreterpolitik in allen Ehren – aber ist es nicht so, dass erhebliche Teile der Partei schon damit Schwierigkeiten haben? Was der Berliner Landesverband derzeit mit Blick auf den Volksentscheid vom 26. September abliefert, ist doch noch nicht mal mehr Stellvertreterpolitik.

Es ist leider so, dass viele in der Partei vom Ansatz her für diese Stellvertreterpolitik stehen und daran verzweifeln, wenn Leute sich von anderen vertreten lassen. Man hört, es müsse zielgruppenspezifische Politik gemacht werden, die dann aber nicht durchgehalten wird. Ich will gar nicht die Vorgänge in Berlin bewerten, da fallen mir schon für Brandenburg genügend Geschichten ein.