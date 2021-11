Aufklärung Fehlanzeige

Federico Gambarini/dpa Polizeisperre um den Tatort des Nagelbombenanschlags in Köln (9.6.2004)

Den wohl absurdesten Kommentar zum Thema lieferte der scheidende Bundesinnenminister. »Ich kenne niemanden, der die NSU-Morde nicht von Anfang an aufklären wollte«, erklärte Horst Seehofer (CSU) im Vorfeld des Jahrestages, der in dieser Woche für viele Wortmeldungen aus Politik und Medien sorgte. Am Donnerstag vor zehn Jahren endete mit dem Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos die Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU), der mindestens zehn Menschen zum Opfer fielen. Von vielen Seiten wurde kritisiert, dass von Aufklärung im »NSU-Komplex« – anders als die Behörden suggerieren – nicht die Rede sein könne.

So erklärte die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) am Donnerstag, der NSU-Prozess in München sei vor drei Jahren beendet worden, »ohne Rechtsfrieden hergestellt zu haben«. »Anstatt das verlorengegangene Vertrauen und den Glauben in den Rechtsstaat wiederherzustellen, hat der Staat mit seinem Umgang mit dem NSU den Graben zwischen ihm und den Angehörigen und der Gesellschaft noch viel tiefer gegraben«, heißt es in der Erklärung.

Der NSU-Komplex habe sich »in das kollektive Gedächtnis von türkeistämmigen Menschen in Deutschland eingebrannt«, erklärte Gökay Sofuoglu, Kovorsitzender der TDG. Von den mindestens zehn Opfern der Mordserie hatten acht türkische oder kurdische Wurzeln. Für Atila Karabörklü, zweiter TGD-Kovorsitzender, sind die Konsequenzen, die bei Polizei und Verfassungsschutz gezogen wurden, unzureichend. »Eine Rassismusstudie bei der Polizei wurde abgelehnt, die Ermittlungen zu Hanau sind unterirdisch, und neuste Recherchen zufolge treffen Sicherheitsbehörden kaum Maßnahmen gegen Rechtsextremismus in ihren eigenen Reihen«, erklärte er.

Auch Janine Wissler, Kovorsitzende der Partei Die Linke, kritisierte die Ermittlungsbehörden. Zur öffentlichen Aufklärung der Mordserie des NSU und rechter Gewalt insgesamt hätten Journalisten, private Initiativen und Untersuchungsausschüsse mehr beigetragen als Sicherheitsbehörden und Geheimdienste, erklärte Wissler am Donnerstag gegenüber jW. Noch immer seien zahlreiche Akten nicht zugänglich und über Jahrzehnte als geheim eingestuft. »Aufklärung unter Verschluss ist aber keine Aufklärung«, so die Linke-Kovorsitzende. Für Ulla Jelpke, bis vor kurzem innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, ist vor allem die Verwicklung des Verfassungsschutzes in den NSU-Komplex von Bedeutung. Sie erinnerte am Donnerstag gegenüber jW daran, dass ein Landesinnenminister sich genötigt gesehen habe, Unterlagen zu der Terrorserie am eigenen Verfassungsschutzamt vorbei an einen parlamentarischen Ausschuss weiterzuleiten. »Das zeigt schon, wie gefährlich solche geheimdienstlichen Verwicklungen sind«, sagte Jelpke.

Auch für die Anwälte der Opfer ist die Mordserie nicht aufgeklärt. »Wir haben heute mehr offene Fragen als vor zehn Jahren«, sagte der aus dem NSU-Prozess als Nebenklagevertreter bekannte Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler am Donnerstag im ZDF-»Morgenmagazin«. Zu behaupten, alle Fragen seien beantwortet, wäre »Augenwischerei«. Der Staat werde »sehr schmallippig, wenn es um die Verwicklung staatlicher Organe geht«. Die Opferanwältin Seda Basay-Yildiz forderte im Radiosender Bayern 2 am Donnerstag mehr Druck auf politischer Ebene. Es müssten alle vorhandenen Akten freigegeben werden. Sie sprach von einem »großen Staatsversagen«.

Im Gegensatz zum scheidenden Innenminister räumte die geschäftsführende Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) aus Anlass des Jahrestages immerhin Fehler ein. Die NSU-Terroristen hätten »über viele Jahre unentdeckt morden können«, erklärte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Donnerstag. »Der naheliegende rechtsextremistische Hintergrund der Taten wurde viel zu lange nicht geprüft«, so die Ministerin. Daraus seien inzwischen Konsequenzen gezogen worden. So seien rassistische und andere menschenverachtende Motive im Strafgesetzbuch ausdrücklich als Motive benannt worden, die zu schärferen Strafen führen.