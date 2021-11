Staatstrojaner am Pranger

Travel-Stock-Image/imago images

Deutsche Geheimdienste sollen nicht mehr nach Belieben Computer und Telefone hacken dürfen – sie sollen verpflichtet werden, auf Journalisten und ihre Quellen Rücksicht zu nehmen. Das fordert ein Bündnis von Journalisten, das am vergangenen Donnerstag Klagen bei mehreren Verwaltungsgerichten eingereicht hat. Die Kläger sehen in den Vollmachten der Schlapphüte einen Eingriff in das Redaktionsgeheimnis und eine Gefahr für investigative Recherchen in der Bundesrepublik.

Im Juni hatte der Deutsche Bundestag allen 19 deutschen Geheimdiensten erlaubt, mit sogenannten Staatstrojanern in Computer und Telefone einzudringen. Dort sollen sie verschlüsselte Nachrichten und Telefonate mitschneiden dürfen. Doch im Gegensatz zur Polizei müssen die von Geheimdiensten überwachten Personen keine Straftaten begangen haben und erfahren im Regelfall nichts vom »Lauschangriff«.

Das wollen nun »Reporter ohne Grenzen« (ROG), das Whistleblower-Netzwerk und Investigativjournalisten ändern. Durch ihre Klagen wollen sie erreichen, dass die Staatstrojaner nicht mehr gegen »unverdächtige Nebenbetroffene« zum Einsatz gebracht werden können. Rechtsanwalt Niko Härting, der die Kläger vor Gericht vertritt, zeigte sich kürzlich bei einer Pressekonferenz optimistisch, dass die Klagen schon in wenigen Monaten Wirkung zeigen könnten.

»Dieses Gesetz ist ein Frontalangriff auf den Informantenschutz im digitalen Raum«, erklärte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. Was auf den ersten Blick wenig spektakulär aussehe, könne erhebliche Konsequenzen für investigativ arbeitende Journalisten haben. »Was im analogen Leben selbstverständlich ist – dass Redaktionen nicht durchsucht und Medienschaffende nicht gezwungen werden dürfen, ihre Quellen preiszugeben –, muss im Digitalen neu erkämpft werden.« Geheimdiensten dürfe nicht erlaubt werden, Journalisten direkt oder indirekt zu bespitzeln mit dem Einsatz des Staatstrojaners. »Einmal mehr ziehen wir gegen ein Gesetz vor Gericht, das Sachverständige für verfassungswidrig erklärt haben und das dennoch übereilt und ohne Rücksicht auf die Folgen für den Journalismus und die Pressefreiheit in Deutschland verabschiedet wurde«.

Im Mai hatten die vom Innenausschuss des Deutschen Bundestags konsultierten Rechtsexperten gewarnt, die geplanten Befugnisse für die Geheimdienste würden ein hohes Missbrauchspotential in sich bergen, heißt es in einer ROG-Erklärung. So sei zum Beispiel gewarnt worden, man laufe mit dem Gesetz sehenden Auges in die Verfassungswidrigkeit.

Einige der Kläger arbeiten seit Jahren als Journalisten zu rechten Netzwerken. Dafür stehen sie in regelmäßigem Kontakt mit Personen, die von den Geheimdiensten beobachtet werden. Nun befürchten sie, dass die neue Rechtspraxis den staatlichen Stellen nicht nur Erkenntnisse über deren Zielpersonen geben kann, sondern ihnen auch Einblicke in die Arbeit der Medien verschafft: journalistische Quellenführung, redaktionelle Vorgänge, Publikationsabsichten.

An Brisanz gewinne das Ausspionieren von Journalisten, heißt es in der ROG-Erklärung, weil neben dem Bundeskriminalamt (BKA) wohl auch der Bundesnachrichtendienst (BND) die Spionagesoftware »Pegasus« einsetzt. Mitte Oktober hatten mehrere deutsche Medien darüber berichtet. Dutzende Staaten sollen mit dieser Software regierungskritische Journalisten ausgespäht haben.

Mit »Pegasus« können sämtliche Daten von Mobiltelefonen ausgelesen werden, auch wenn diese verschlüsselt sind. Die Software ist in der Lage, alle Funktionen eines Smartphones zu übernehmen. So können zum Beispiel Kamera und Mikrofon des Gerätes unbemerkt angeschaltet werden. Den Medien zufolge wurde Ende 2020 eine »Pegasus«-Version gekauft, die nicht alle Funktionen enthalten soll. Wo der BND sie einsetzt, ist nicht bekannt.