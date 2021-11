Mafiöser Männerbund

Sachelle Babbar/ZUMA Wire/imago images Einzeln haben Antifazusammenschlüsse den gewaltbereiten und bestens vernetzten »Hammerskins« wenig entgegenzusetzen

Der streng hierarchische Männerbund wirkt wie eine Mischung aus Mafiaorganisation und Straßengang. Was man über das seit mehr als 30 Jahren bestehende »Hammerskin«-Netzwerk wissen sollte, hat die Redaktion des Antifaschistischen Infoblattes (AIB) für die vorliegende Ausgabe zusammengetragen. Grundlage sind die seit Juli veröffentlichten Rechercheergebnisse des »Exif«-Projektes. Zunächst schildert die AIB-Redaktion, wie sich das Netzwerk in Form von »Chapter« genannten Zellen seit der Gründung ausbreitete. Als »einheitlicher Überbau« diene eine Art Dachverband namens »Hammerskin Nation«. Unter ihm sammeln sich »bis heute weltweit alle Chapter«.

Dabei sei das Konzept der »Bruderschaft« als »rockerähnliche Struktur« bewusst gewählt worden. Zur Koordination auf europäischer Ebene diene das mehrmals im Jahr stattfindende »European Officers Meeting«. Allein in der BRD seien zwischen 1995 und 2005 sieben Hammerskin-Zellen entstanden. Die AIB-Redaktion weist dabei darauf hin, dass auch »der Hammerskin, der in einem 300-Seelen-Dorf in der sächsischen Provinz« gemeinsam mit seinen »Brüdern« im Garten hocke, »jederzeit abrufbar« sei, auch für Attentate.

Das Netzwerk ist für seine Mitglieder eine Art Ersatzfamilie. Hammerskins verbringen demnach gemeinsam ihren Urlaub, machen regelmäßige Besuche bei anderen Zellen weltweit. Entsprechend ihrem Selbstbild als »Elite« gelten für Hammerskins strenge, kodifizierte Regeln. Primäre Geldquelle seien neben Mitgliederbeiträgen der Verkauf von Rechtsrockmusik und die Veranstaltung von Konzerten oder Kampfturnieren. Die zur Verschwiegenheit nach außen sowie Loyalität nach innen verpflichteten Hammerskins können auch deshalb »in kürzester Zeit beachtliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und dienen als Unterstützungsnetzwerk bei staatlicher Verfolgung«. Auf diese Infrastruktur konnte auch das rechtsterroristische Netzwerk »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) zurückgreifen.

Den Verbindungen zwischen NSU und Hammerskins ist ein eigener Beitrag gewidmet. Eine Reihe von namentlich genannten Akteuren blieb demnach bis heute von Repression im Zuge der staatlichen »Aufklärung« der NSU-Mordserie verschont. Die 16 Landes- sowie das Bundesamt für Verfassungsschutz entscheiden dabei jeweils, wieviel sie die Öffentlichkeit über die Hammerskins wissen lassen wollen. So nenne der Dienst im Saarland teils Ross und Reiter, während andere Landesämter praktisch nichts mitzuteilen hätten. Schaue man auf das Verhältnis von Geheimdiensten und Hammerskins, werde laut AIB-Redaktion klar, »dass weder der Wille besteht, die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß zu informieren noch das Handeln der Gruppe zu unterbinden«. Das sei ein »klassisches Beispiel« für die »Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit« der Dienste.

Abseits vom Titelthema ist zumindest ein Beitrag in der vorliegenden Ausgabe noch erwähnenswert. Darin wird eine neue Kategorie für Rechtsterroristen diskutiert, die nicht »klassische Neonazis« sind. Die Antifaschistische Linke International (ALI) argumentiert, dass die Attentate von Utoya 2011, von Halle 2019 oder Hanau 2020 von »rechten Gesinnungsmördern« begangen worden sind. Der Gruppe sei »eine analytische Differenzierung wichtig«, da man sich durch die »Taten neuen Typs« vor neue praktische Herausforderungen gestellt sehe. »Rechte Gesinnungsmörder« würden sich in Umfeldern bewegen, »die Recherchestrukturen und antifaschistische Arbeit, so wie sie bisher aufgestellt ist, schlicht nicht auf dem Radar haben«, schreibt ALI. Den »neuen Typ« kennzeichne viel mehr die »symbolisch-ideologische Bezugnahme« der Täter untereinander »und weniger deren digitale Vernetzung oder eine sogenannte Gamification«.