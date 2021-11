Verwässertes Paket

Jonathan Ernst/REUTERS

Der andauernde Streit unter den US-Demokraten um das Aufbaupaket der Regierung von Joseph Biden dreht sich insbesondere um den sozialen sowie den klimapolitischen Teil des Programms. Nachdem die Regierung anfangs noch einen Finanzrahmen von 3,5 Billionen US-Dollar für das Gesetz mit dem Namen »Build Back Better Act« angedacht hatte, welches zusammen mit einem Infrastrukturpaket beschlossen werden sollte, haben die Demokraten das Paket nun drastisch zusammengekürzt, wie tagesschau.de vergangene Woche berichtete.

Durch den Widerstand einer Gruppe von demokratischen Abgeordneten sah sich US-Präsident Biden gezwungen, das Paket nun auf 1,75 Billionen zu beschneiden. Insbesondere Kyrsten Sinema aus Arizona und Joseph Manchin aus West Virginia stellten sich gegen den ursprünglichen Plan der Regierung. Beide werden von mächtigen Lobbygruppen der Industrie gesponsert. So schaltete die Pharmaindustrie Wahlkampfwerbespots für Sinema, während Manchin, selbst ein Ölmagnat, von der Öllobby geschmiert wird, wie unter anderem das US-Magazin Jacobin in zahlreichen Artikeln darstellte.

Vor allem die Höhe der Ausgaben für sozialstaatliche und klimafreundliche Investitionen sowie deren Finanzierung durch Steuererhöhungen wurden durch die beiden Abgeordneten bis zuletzt erbittert bekämpft. Durch die Pattsituation im US-Senat, in dem 50 Demokraten der gleichen Zahl von Republikanern gegenüberstehen, sind erstere gezwungen, geschlossen abzustimmen, da die Republikaner jeglichen sozialdemokratischen Gesetzentwurf blockieren. Eine Mehrheit bekommen die Demokraten nur dadurch, dass bei Stimmengleichheit die Präsidentin des Senats – Vizepräsidentin Kamala Harris – durch ihre Stimme entscheidet.

Obwohl es zunächst so aussah, als ob der Auftrieb der »progressiven« Abgeordneten der Demokraten im US-Kongress (Progressive Caucus) die gesamte Partei unter Druck setzen würde, um geplante Infrastrukturmaßnahmen an soziale Programme zu binden, hat sich der Wind nun doch gedreht. Der sozialstaatliche Gesetzesteil besteht in der Ausweitung der Krankenversicherung, Subventionen für Kinderbetreuung und Vorschulen. Außerdem sind Steuererleichterungen für Unternehmen vorgesehen, die in »grüne« Energie investieren. Finanziert werden die Maßnahmen durch eine neue Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen und eine neue Besteuerung von Reichen, wie die Nachrichtenseite Vox nach Bekanntmachung des Gesetzes am vergangenen Donnerstag berichtete.

Staatliche Richtlinien für Energiekonzerne, um nachhaltige Energien anzubieten, sowie eine Gebühr für Methanausstöße wurden aus dem Paket gestrichen. Auch die Ausweitung der Krankenversicherung für Angestellte, eine bezahlte Elternzeit sowie der freie Zugang zu Community Colleges oder die Neuverhandlungen von Medikamentenpreisen wurden weggelassen. Die Gesetzesvorlage von Biden steht jedoch auch in der jetzigen Formulierung auf tönernen Füßen. Das Paket ist noch nicht beschlossen, auch wenn Manchins und Sinemas Agenda in den Zugeständnissen deutlich zu erkennen ist.

Das Maßnahmenprogramm mit seinen sozialen Ausgaben ist das Prestigeprojekt von Bidens Präsidentschaft und hatte breiten Zuspruch in der Bevölkerung über die Parteigrenzen hinaus. Wie sich gezeigt hat, existieren diese ebensowenig, wenn es gilt, die Interessen von Konzernen und Industrie gegen die Bevölkerung durchzusetzen. Bidens Zustimmungswerte liegen derzeit gerade einmal bei 43 Prozent. Das lässt nichts Gutes erwarten für die anstehenden Midterm Elections im kommenden Jahr, die als maßgeblich für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2024 gelten.