Linke Zeitungen gegen rechte Offensive

DnTrotaMundos/flickr Wird von 7NN zur Feminismusexpertin auserkoren: Die reaktionäre Lidia Falcón von der sogenannten Feministischen Partei

In Spanien wollen linke Medienmacher rechten Medien die Stirn bieten. So erklärten Mitte Oktober die Onlinetageszeitungen El Salto und La Marea: »Die Zeit ist gekommen, uns zu vereinen, um stärker zu werden.« Zusammen machten sie der Leserschaft ein Angebot: Unterzeichnet man ein Abo bei einer der beiden Zeitungen, erhält man automatisch auch Zugang zu den Inhalten der anderen Nachrichtenseite. Als Geschenk bekommen die neuen Abonnenten zusätzlich ein Buch über die extreme Rechte in Spanien, das die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Madrid herausgegeben hat.

Einen Ansporn für die Zusammenarbeit fanden beide Medien darin, dass kürzlich gleich vier neue rechte Medien in Spanien an den Start gegangen sind. Eines davon ist der TV-Sender 7NN. »Die Motivation dieses Projektes ist klar: den Diskurs der Ultrarechten verstärken und die öffentliche Agenda aufmischen«, schreiben El Salto und La Marea.

Tatsächlich sitzen in der Leitung von 7NN Mitglieder der Francisco-Franco-Stiftung sowie ein ehemaliger Sprecher des rechten Vereins Hazte Oír und ein ehemaliger Vox-Berater. Dem Sender wird folglich eine Nähe zur faschistischen Partei Vox zugeschrieben. Schwerpunkte der am 12. Oktober gestarteten Berichterstattung sind – wenig überraschend – negative Informationen über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und anderen Migranten.

Auch mit dem Thema Feminismus scheint 7NN ein Problem zu haben – es sei denn, dieser wird so verstanden, wie er von der sogenannten Feministischen Partei (Partido Feminista) interpretiert wird. Deren Chefin Lidia Falcón erklärte im Interview mit 7NN, die Annahme, dass Menschen nicht qua Geburt an ein Geschlecht gebunden seien, stehe Gewissheiten der »Biologie, Anthropologie und dem gesunden Menschenverstand entgegen«. Falcón, deren Partei vom Linksbündnis Unidas Podemos wegen solcher reaktionären Haltungen ausgeschlossen wurde, erklärte weiter, dass das neue Selbstbestimmungsgesetz für LSBTI-Menschen (lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter) vom Gleichheitsministerium zu einer »Verstümmelung von Kindern« führen werde.

Ein anderer neuer rechter TV-Sender ist La Séptima, der ursprünglich vom ehemaligen Chef von Coca-Cola Spanien und Abgeordneten der neoliberalen Partei Ciudadanos, Marcos de Quinto, mitfinanziert werden sollte. Der, so berichtet El Independiente nun, soll nun doch nicht mehr interessiert sein. La Séptima sucht deswegen weiter nach Geldgebern.

Auch die katholische Universität San Pablo CEU hat seit dem 1. Oktober ihre eigene Tageszeitung namens El Debate. Diese hat sich die »Loyalität zur Tradition« auf die Fahne geschrieben. Der Name des Blattes geht zurück auf eine Tageszeitung, die 1910 gegründet und in der Zweiten Republik verboten wurde, weil sie reaktionäre Positionen vertrat. Der rechte Kolumnist Alfonso Ussia erklärte auf Twitter, wie die Zeitung sein solle: »eine digitale, freie, verfassungstreue Tageszeitung, die Familien und Institutionen verteidigt«.

Und noch eine neue Tageszeitung können die Spanier seit dem 12. Oktober am Kiosk kaufen: El Periódico de España soll etwas progressiver als die anderen drei erwähnten Medien sein und wird vom ehemaligen Direktor der Presseagentur Efe, Fernando Garea, geleitet. Die Zeitung gehört der Mediengruppe Prensa Ibérica und ist kaum von anderen liberalen Angeboten wie El País oder El Mundo zu unterscheiden.