Bernd von Jutrczenka/dpa Ein echter Schwurbler: Döpfner veröffentlicht seit Jahren wirre und AfD-nahe Kommentare

Bekanntlich geben Journalisten oft nur ein Bruchteil von dem preis, was sie wirklich wissen. Zum Beispiel die Hauptstadtjournalisten, die bei ihren Begegnungen mit Politikern oder Kollegen vieles »off the record« zu hören kriegen, also unter Zusage der Vertraulichkeit. Noch mehr als im Berliner Politikbetrieb wird sonst wohl nur noch in der Medienbranche geklatscht. Wer länger im Journalismus tätig ist, weiß das. Und doch ist es immer wieder verblüffend, was aus den Blocks, Laptops und Hinterköpfen der Journalisten ans Licht kommt, wenn die Dämme brechen, also über bisher beschwiegene Vorgänge plötzlich geschrieben werden darf. Bei der Affäre um den gekündigten Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, die schnell zu einer Affäre um Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner wurde, ist das exemplarisch zu beobachten.

Spektakulärer Startschuss für das Wettrennen um die besten Analysen und pointiertesten Kommentare war in diesem Fall der Bericht in der New York Times (NYT), der am 17. Oktober neue Informationen zu Vorwürfen gegen Reichelt, aber auch zu Äußerungen von Döpfner enthielt. In den Tagen danach gab es kein Halten mehr für die deutschen Medien. Zumal Dirk Ippen, Altverleger der Ippen-Gruppe, fünftgrößtes Zeitungshaus der BRD (Münchner Merkur, Frankfurter Rundschau), für einen zusätzlichen Skandal gesorgt hatte. Er verbot die Veröffentlichung der Berichte des Rechercheteams »Ippen Investigativ« zu Bild.

Tagtäglich erschienen nach dem 17. Oktober Beiträge zu den Vorgängen, bis heute hält die Berichterstattung an. An hintergründigen Analysen und klugen Gedanken herrscht kein Mangel. Doch mit einer Frage will sich keiner der Kommentatoren offenbar näher befassen – mit der Frage, was die Ereignisse rund um die Reichelt-Affäre über die Gepflogenheiten in einer von Konzernen dominierten Medienlandschaft aussagen. Das könnte zu unangenehmen Schlussfolgerungen führen, zum Beispiel zu der Feststellung, dass in diesem System die Nachricht, die Information letzten Endes eine Ware ist wie jede andere auch, also der kapitalistischen Verwertungslogik unterliegt. Solche Sätze werden in den bürgerlichen Medien nicht gern gehört.

Dabei sagt schon der Umstand, dass Döpfner seinen Adlatus Reichelt erst über die Klinge springen ließ, als dessen Vergehen die Expansion des Springer-Verlages in den USA gefährdeten, schon viel aus. Solange der Rubel rollte, konnte der Bild-Chef so viele Liebschaften mit Untergebenen haben, wie er wollte. Dass es im Mediengeschäft auch nur um Geld, Profit und Macht geht, zeigt ebenso der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts in der New York Times. Durchaus zu Recht fragte die Neue ­Zürcher Zeitung (NZZ) am Montag in ihrem Wirtschaftsteil, ob die Enthüllungen nicht einen Angriff auf den Springer-Verlag darstellten, der just zum selben Zeitpunkt den Kauf der US-Mediengruppe Politico abschloss. Wobei für die konservative NZZ solche Attacken vermutlich zu den legitimen Usancen im Geschäftsleben zählen.

Auch dass Döpfners wirre und AfD-nahe Kommentare, die er seit Jahren nicht etwa nur im stillen Kämmerlein, sondern zum Beispiel über die Welt, Flaggschiff seines Verlages, veröffentlichte, erst jetzt umfangreich in den Medien kritisiert werden, ist aufschlussreich. Offenbar traut man sich inzwischen nur deshalb an den mächtigen Medienmann heran, weil er angeschlagen ist. Dafür reichte die von der NYT veröffentlichte SMS Döpfners, in der er Reichelt als den »letzten und einzigen Journalisten in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt«, bezeichnet hatte.

Der Branchendienst DWDL brachte daraufhin die Überschrift »Mathias Döpfner, der Schwurbler« und erklärte, dieser werde »trotz wiederholt irrwitziger Aussagen« selten kritisiert und sei kürzlich erneut einstimmig zum Präsidenten des Verlegerverbandes BDZV gewählt worden. Bei Spiegel online schilderte Stefan Kuzmany, Chef des Spiegel-Meinungsressorts, den Springer-Chef als einen Mann, der AfD-nahe Positionen vertritt. Döpfner habe Angst »vor einer schleichenden Übernahme des christlichen Abendlandes durch den Islam«. Dass ein System, das solche Männer wie Mathias Döpfner an die Spitze eines großen Zeitungsverlages spült, das Problem sein könnte – zu dieser logischen Schlussfolgerung konnte Kuzmany sich nicht durchringen.