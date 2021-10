Selbst Gott ist da machtlos

X Verleih AG Falsch verbunden und verirrt in der digitalen Welt: Denis Podalydès als Bertrand

Im Grunde ist es immer der gleiche französische Film, der hierzulande erfolgreich ist: die seichte Komödie, angesiedelt an schönen Schauplätzen (Bretagne, Côte d’Azur, Paris), die sich darum bemüht, das Klischee des besonderen Verhältnisses der Franzosen zur Liebe zu bestätigen. Nebenbei geht es dann oft noch um vermeintliche Widersprüche in der französischen Einwanderungsgesellschaft. So sieht für viele der »typisch französische« Film aus.

Deutsche Filmverleiher müssen daher Strategien entwickeln, beispielsweise auch französische Filme aus dem »Arthouse«-Bereich erfolgreich zu bewerben. Das fängt beim Filmtitel als Vermarktungssignal an. Bei französischen Produktionen wird so gut wie immer übersetzt. Häufig geht das gehörig daneben. So auch bei »Online für Anfänger«.

Es gibt in Deutschland bereits unzählige »… für Anfänger«-Filme: »Enkel für Anfänger«, »Türkisch für Anfänger«, »Französisch für Anfänger«, »Ostfriesisch für Anfänger«, »Sterben für Anfänger« usw. Bei allen handelt es sich um Komödien. Der X-Verleih, der »Online für Anfänger« vertreibt, sendet mit dem gewählten Titel also das Signal: »Hier kommt eine französische Standardkomödie, die Ihnen gefallen wird wie die anderen.« Der Film ist jedoch keine Komödie über abgehängte Boomer, die mit der digitalen Welt nicht klarkommen, und auch kein »typisch französischer« Film. Vor allem aber ist es kein »… für Anfänger«-Bullshit.

Im Original lautet der Titel mehrdeutig »Effacer l’historique« – deutsch: »(Browser-)Verlauf löschen« bzw. »die Geschichte säubern«. Müsste man den Film einem Genre zuordnen, wäre er auch eher Sozialdrama als Komödie. Zwar ist die Protagonistin Marie (Blanche Gardin) lustig tolpatschig und verbringt ihre Tage damit, schwer angetrunken ihre Wohnungseinrichtung im Netz zu verkaufen. Doch tut sie das, weil sie arbeitslos ist und von Ehemann und Sohn verlassen wurde. Ihre beiden guten Freunde in der Nachbarschaft sind mindestens genauso aufgeschmissenen wie sie: Bertrand (Denis Podalydès), ein Witwer mit Teenagertochter, und Christine (Corinne Masiero), früher am Prüfstand in einem Atomkraftwerk, jetzt selbständige Chauffeurin. Alle drei wohnen irgendwo an der Peripherie der nordfranzösischen Stadt Arras, sind einsam und haben Geldsorgen. Kennengelernt haben sie sich – wen wundert’s – bei den »Gelbwesten«-Protesten.

In der digitalen Welt haben sie sich auf unterschiedliche Weise verlaufen. Marie wird mit einem Sextape von einem Studenten erpresst, mit dem sie besoffen in die Kiste gestiegen ist; Bertrand hat sich in die Stimme von Miranda verliebt, einem Werberoboter, der Veranden verkauft; Christine wiederum hat Probleme mit schlechten Kundenbewertungen in der Taxi-App und ist süchtig nach TV-Serien.

Gemeinsam beschließen die drei, sich mit ihren Problemen an Gott zu wenden. Gott ist ein genialer Hacker, der in einem Windrad wohnt. Im Handumdrehen zaubert er Christine Hunderte Fünfsterne-Bewertungen in ihr Taxi-App-Profil. Im Falle des Sexvideos ist allerdings selbst Gott machtlos. Es ist in einer Cloud im Rechenzentrum eines kalifornischen Techgiganten abgespeichert. Also beschließt Marie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, reist ins Silicon Valley und zieht in einen von vornherein verlorenen Kampf gegen die großen Internetkonzerne.

Im Gegensatz zu den meisten aus Frankreich importierten Klischeekomödien, in denen Rassismus und Sexismus als Witz verpackt salonfähig gemacht werden, schöpfen die Regisseure von »Online für Anfänger«, Benoît Delépine und Gustave Kervern, ihren Humor aus der Ohnmacht der sogenannten kleinen Leute, die sich gegen übermächtige Strukturen zur Wehr setzen. Platt moralisierend oder denunzierend ist der Film dabei nicht. Er ist ambivalent wie ein Lachen, das sich nach einigen Momenten in ein Schluchzen verwandelt. Beispielhaft dafür steht der erschöpfte Fahrradkurier, der Marie Wasserkisten liefert und zur Belohnung eine Tasse Kaffee von ihr akzeptiert. Zunächst freut er sich, plötzlich bricht er in Tränen aus, weil er Angst hat, sein Chef könnte davon erfahren.