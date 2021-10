Länder übernehmen Regie

Jürgen Heinrich/imago images Marco Buschmann (FDP), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) und Dirk Wiese (SPD) am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz

Ungeachtet der derzeit wieder steigenden Zahl der Coronainfektionen wollen die aller Voraussicht nach zukünftigen Regierungsparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die seit mittlerweile über eineinhalb Jahren geltende Pandemienotlage nicht verlängern. Die »epidemische Lage von nationaler Tragweite«, auf deren Grundlage Bund und Länder seit eineinhalb Jahren weitreichende Einschränkungen beschließen konnten, soll zum 25. November auslaufen. Als Hauptgrund nannten die drei Fraktionen am Mittwoch den inzwischen erreichten Stand der Impfungen. Kürzlich hatte auch der vorläufig noch geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die Union erklärt, eine weitere Verlängerung nicht mehr mittragen zu wollen.

Die drei Parteien planen eine bis zum 20. März 2022 befristete Übergangsregelung, die den Ländern die Fortführung eines Teils der bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ermöglicht. Dazu gehören Maskenpflicht, 2G- oder 3G-Regeln, aber auch Abstandsgebote. »Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig«, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Weiter anordnen können die Länder demnach künftig unter anderem: Maskenpflicht, Zugangserlaubnisse nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, Hygienekonzepte, Abstandsgebote sowie die Erfassung von Kontaktdaten.

Bisher bauen die Coronamaßnahmen laut Infektionsschutzgesetz darauf auf, dass der Bundestag die epidemische Lage feststellt. Das Parlament hatte dies erstmals im März 2020 getan; zuletzt wurde sie Ende August verlängert. Die Sonderlage läuft ohne Verlängerung automatisch nach drei Monaten aus. Um keine Regelungslücke entstehen zu lassen, muss das neue Gesetz noch vor Bildung der neuen Regierung beschlossen werden. Die Regierungsbildung wird derzeit für die erste Dezemberhälfte angestrebt.

Eine »ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik«, die nach dem Infektionsschutzgesetz Voraussetzung für die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist, bestehe aus Sicht der drei Fraktionen nicht fort, erklärte Wiese. Der 25. November werde dennoch »kein Freedom Day sein«. Mit dem Begriff »Freiheitstag« wird neuerdings das Datum umschrieben, an dem ausnahmslos alle Coronamaßnahmen enden.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt betonte, insbesondere diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, brauchten angesichts der problematischen Coronalage weiterhin Schutz. »Alle Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, um einen weiteren Schutzkokon um die Kinder zu ziehen«, sagte sie. Gerade bei kleineren Kindern seien die Infektionszahlen zuletzt gestiegen. Pauschal sollten Schulen oder Kultureinrichtungen nicht mehr geschlossen werden können, aber den Ländern sollten Schließungen weiter ermöglicht werden, so Göring-Eckardt. »Wir legen den Ländern den Instrumentenkasten auf den Tisch«, sagte sie.

Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, sagte am Mittwoch, die »epidemische Lage von nationaler Tragweite« habe zeitweise zu einer »nahezu absoluten Dominanz der Exekutive geführt«. In der Pandemie sei der Eindruck entstanden, dass das Parlament deren Vorgaben nur noch nachvollziehe. In Herbst und Winter werde den Ländern daher »ein überschaubarer Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen« zur Verfügung gestellt, so Buschmann. Alle Maßnahmen endeten spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022 – unter dem Vorbehalt, dass nicht Mutationen des Virus auftauchten, die eine neue Bewertung nötig machten. Spahn bot den drei Parteien am Mittwoch Unterstützung an. »Dies gilt auch für die Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfes«, teilte ein Sprecher mit.

Verlängert werden sollen bis zum 20. März einige »Erleichterungen« im sozialen Bereich. Dazu zählt der leichtere Zugang zur Grundsicherung insbesondere für Künstler und Soloselbständige sowie die Absicherung von Kinderkrankentagen durch Lohnersatzleistungen, so dass es Geld für 30 statt 10 Kinderkrankentage gibt. Was laut Göring-Eckardt nicht mehr vorgesehen ist, ist eine Homeofficepflicht. Das sei angesichts der Impfmöglichkeiten und der Impfrate nicht mehr notwendig. Allerdings werde sich die neue Regierung generell mit dem Thema Homeoffice befassen.