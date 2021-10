Zurück zu den Anfängen

Ulrich Hässler/imago images Achtung, Qualitätskontrolle: Mitarbeiterin im VEB Netz- und Seilwerk Heidenau untersucht ein Fischernetz (1985)

Immerhin könne man feststellen, dass die Debatte zur DDR und ihren Nachwirkungen in den vergangenen Jahren wieder etwas sachlicher geführt werde, sagte die Moderatorin der Tagung »Die DDR in der gesamtdeutschen Geschichte – Vertane Chance? Sackgasse? Nachwirkungen?« mit Blick auf die Äußerungen der Fachleute und die Wortmeldungen aus dem Publikum. Um über dieses Thema zu diskutieren, traf man sich am Dienstag nachmittag im Willi-Münzenberg-Saal des alten ND-Gebäudes am Franz-Mehring-Platz in Berlin-Friedrichshain. Auch wenn die Autorin Yana Milev zum Thema erinnerungskulturelle Löschung und verordnetes Vergessen der DDR ausführlich Stellung nahm – die zumeist älteren Zuhörer wollten sich mit dem Vergessen nicht abfinden.

Die Diagnose, die DDR sei nur eine Fußnote der Weltgeschichte, sei widerlegt, betonte Stefan Bollinger. Dass es mit Bezug auf den ostdeutschen Staat auch in der alten Bundesrepublik keineswegs nur abwertende Stimmen gegeben hatte, arbeitete der Historiker Holger Czitrich-Stahl heraus. Als »Wunschland« habe die DDR nur bedingt getaugt, als Ort wichtiger sozialpolitischer Errungenschaften, als Geltungsbereich eines umfassenden Arbeitsgesetzbuches und einer Entwicklung »gegen die Profitlogik« allerdings schon.

Vielfach besprochen wurde das Phänomen, dass die DDR lange aus ihrem letztendlichen Scheitern erklärt wurde, während sich vor allem im Osten viele Stimmen finden, die auf die Grundlagen und Anfänge verweisen. Auch die DDR-Wirtschaft habe keineswegs von Anfang an im Zeichen einer krisenhaften Hinfälligkeit gestanden, sagte der Historiker Peter Brandt. Ihm erschienen die 1960er Jahre als die vielversprechendsten, und dies sei um so erstaunlicher gewesen, als die fast vollständig dem Osten Deutschlands aufgebürdeten Reparationslasten (90 Prozent aller Demontagen) einen ungeheuren Rückschlag bedeutet hätten und die DDR in eine kaum korrigierbare Nachteilslage gebracht habe.

Sie habe in Leningrad studiert, sagte die Philosophin Viola Schu­bert-Lehnert – und rund 17.000 DDR-Bürger hätten das gleiche von sich sagen können. Sie wundere sich, weshalb dieser wichtige Aspekt in der Debatte kaum eine Rolle spiele. Sie verwies auch darauf , dass in der DDR ab 1986 allen Frauen ein Babyjahr mit vollem Lohnausgleich garantiert gewesen sei. Aber: »Keineswegs alle haben es in Anspruch genommen, weil Arbeit seinerzeit eben mehr war als Geldverdienen.« Den bis zum Ende der DDR gültigen Grundsatz »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« habe 1947 die sowjetische Besatzungsmacht durchgesetzt. Und arbeitende Frauen hätten ihr Geld nicht dem Ehemann abliefern müssen, wie es Rechtslage in der Bundesrepublik war. Eine innerfamiliär der Frau verweigerte berufliche Qualifizierung sei als Scheidungsgrund anerkannt gewesen. Man könne in sehr vielen Bereichen von einer Vorbildrolle der DDR sprechen und einer »nachholenden Modernisierung«, die in Westdeutschland stattgefunden habe. Um so trauriger sei sie darüber, dass gerade ihre Heimat Sachsen-Anhalt nach 1990 vor allem von jungen Frauen verlassen werden musste.

War das, was nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik stattfand, eine Kolonisierung? Ein Diskussionsredner aus dem Publikum mochte sich damit nicht abfinden, er sieht in diesem Begriff eine Entmündigung der Ostdeutschen und das »Eingeständnis« einer Schwäche, die gar nicht vorhanden sein müsse. Auch von »Ostbeauftragten« halte er wenig und bezeichnete solche Funktionen als den Versuch, dieses Thema »zu beerdigen«. Kritisch äußerte sich der Historiker Thomas Schubert. Er habe wissenschaftliche Arbeiten der 1950er Jahre erforscht, in denen auch seitens der SED ein »Alleinvertretungsanspruch« für Gesamtdeutschland geltend gemacht und vom »Unrechtsstaat BRD« gesprochen worden sei. Er bitte »um etwas mehr Selbstkritik.«