Prekäre Lehre

Christian Ditsch Unibeschäftigte: Aktiv gegen miese Jobbedingungen (Berlin, 6.1.2020)

In deutschen Hochschulen hat das Prekariat seine Hochburg. Vor allem im Mittelbau sind unsichere und schlecht bezahlte Jobs der Regelfall. Das ist seit langem bekannt, und genauso lange trommeln Kritiker wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für eine »Entfristungsoffensive« und »Dauerstellen für Daueraufgaben«. Passiert ist seither fast nichts, auch die 2016er-Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) brachte nicht die erhoffte Trendwende. Die Zahl der Ultrakurzzeitkontrakte von unter einem Jahr ging zwar zurück, dafür ersannen die Rektoren neue Kniffe, Festanstellungen zu unterbinden. Nach demselben Muster verpufft der 2020 verabschiedete »Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken«, ehemals »Hochschulpakt«. Die Vereinbarung proklamiert »Schwerpunkte beim Ausbau von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen«, allerdings soll dies im Rahmen von »Selbstverpflichtungen« realisiert werden.

Aber dann passierte doch etwas und zwar in der Hauptstadt. Anfang September beschloss das Abgeordnetenhaus das neue Berliner Hochschulgesetz (BerlHG). Auf den letzten Metern der Gesetzgebung hatten die Wissenschaftspolitiker von SPD, Linkspartei und Bündnis 90/Die Grünen mit Paragraph 110 einen Passus installiert, durch den sich die Zahl der unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter deutlich erhöhen soll. Die entscheidende Neuerung: Wer promoviert ist und weiter wissenschaftlich arbeitet, muss künftig eine »Anschlusszusage« erhalten, also die Perspektive auf eine feste Stelle. Die GEW, die Gewerkschaft Verdi und die Landesvertretung Akademischer Mittelbau Berlin (LAMB) begrüßten den Schritt ausdrücklich, sprachen von einer »guten Chance«, hochqualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt dauerhaft an die Hochschulen zu binden, und einem Beitrag zu besserer Qualität in Lehre und Forschung. LAMB-Vorstandsmitglied Barry Linnert erklärte: »Es kommt jetzt darauf an, die Neuregelungen umzusetzen, und dazu braucht es verlässliche Partner sowohl auf seiten der Politik als auch in den Hochschulen.«

Verlässlich? Partner? Nicht nur die Opposition von CDU und FDP macht Front gegen das neue Regelwerk. Krach schlagen allen voran die Rektoren der großen Unis. Ende September erklärte die Freie Universität (FU), vorerst keine befristeten Qualifizierungsstellen von sogenannten Postdoktoranden zu besetzen und laufende Verträge nicht mehr zu verlängern. Presseberichten zufolge reagierte auch die Humboldt-Universität (HU) mit einem Einstellungstopp, während die Technische Universität (TU) auf laufende Gespräche verwies. Mit der Novelle seien »hohe finanzielle und rechtliche Unsicherheiten für die Universität verbunden«, die im Detail geklärt werden müssten, hieß es seitens der Hochschulleitung.

Offenbar hat man sich intern darauf verständigt, voll auf Eskalation zu setzen. Am Dienstag sorgte HU-Präsidentin Sabine Kunst mit der Ankündigung, ihr Amt zum Jahresende niederzulegen, für einen Paukenschlag. Obwohl vor einem halben Jahr gerade erst wiedergewählt, sieht sie sich laut einer persönlichen Stellungnahme durch das neue BerlHG zu dem Schritt genötigt. Dieses sei »gut gemeint, aber schlecht gemacht«, schrieb sie. »Die Änderungen in ihrer Gesamtheit gefährden die exzellente Weiterentwicklung der Humboldt-Universität und letztendlich den Wissenschaftsstandort Berlin.« Auf die absehbar steigenden Zahlen an Befristungen bei Nachwuchswissenschaftlern seien die aktuellen Strukturen nicht ausgerichtet, und gegenwärtig sei auch keine Gegenfinanzierung in Sicht, bemerkte sie.

Während ihre Rektorenkollegen die Vorlage begierig aufgriffen und prompt eine Novelle der Novelle einforderten, zeigte sich der wissenschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Tobias Schulze, »ratlos«. Schließlich habe er noch vor 14 Tagen mit Kunst – so wie auch mit den anderen Unipräsidenten – über die Umsetzung des Postdoktorandenparagraphen gesprochen, äußerte er gegenüber dem Tagesspiegel. »Ich habe ihr jegliche Hilfe angeboten.« Irritiert ist auch Andreas Keller, Hochschulexperte bei der Bundes-GEW. Es sei sehr bedauerlich, dass »Frau Kunst nicht die Herausforderung annimmt, die überfällige Reform der universitären Personalstruktur beherzt anzupacken«, befand er am Mittwoch gegenüber jW. Die Novellierung sei für die Hochschulen eine Chance zu zeigen, »dass gute Arbeit und exzellente Wissenschaft kein Widerspruch« sein, sondern »zwei Seiten einer Medaille werden müssen«.