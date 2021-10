Anklage gegen »Einzeltäter«

Boris Roessler/dpa Der Eingang zum Sitz der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main

Wegen einer Serie neonazistischer Drohschreiben mit der Unterschrift »NSU 2.0« ist Anklage gegen einen 53jährigen erhoben worden. Dem zuletzt in Berlin lebenden Mann wird vorgeworfen, insgesamt 116 Schreiben mit »volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden« Inhalten an Politiker und andere öffentliche Persönlichkeiten verschickt zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Das Landgericht Frankfurt entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.

Die Nachrichten soll der Mann zwischen Anfang August 2018 und Ende März 2021 unter anderem an Bundestagsabgeordnete, Parlamentarier des Hessischen Landtags und die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz geschickt haben. »NSU 2.0« nimmt Bezug auf das rechtsterroristische Netzwerk des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU), der sich vor zehn Jahren selbst enttarnte und in der Bundesrepublik für mindestens zehn Morde von 2000 bis 2007 verantwortlich gemacht wird.

Weil die Schreiben nicht öffentlich zugängliche Informationen enthielten, die von Polizeicomputern stammten, war der Verdacht auch auf die Polizei gefallen. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass der mutmaßliche Täter diese Informationen erhalten hat, »indem er vorgab, Bediensteter einer Behörde zu sein«, hieß es in einer Mitteilung. »Hessische Polizistinnen und Polizisten waren zu keinem Zeitpunkt Absender oder Tatbeteiligte der ›NSU 2.0‹-Drohmailserie«, teilte das Landesinnenministerium unter der Leitung von Peter Beuth (CDU) am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa mit.

Auch nach der Anklageerhebung sieht die Anwältin Basay-Yildiz weiteren Aufklärungsbedarf. Nach wie vor sei nicht bekannt, wie etwa ihre ­Adresse in Umlauf gekommen sei, sagte sie dpa am Donnerstag. Die These der Staatsanwaltschaft halte sie nicht für schlüssig, sagte die Juristin, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftreten will. Basay-Yildiz hatte im Münchner NSU-Verfahren Angehörige der Opfer als Nebenkläger vertreten. (dpa/AFP/jW)