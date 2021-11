Harte Eier mit Wasserkastanien

Der Herbst bringt Liebeskummer:

»Ich bin ganz vorsichtig / und habe Angst, dass Freunde dich erwähnen / Ich sage nur, dass ich den Frühling vermisse / Letzte Woche gab es kalten Tau / Nächste Woche ist fallender Reif / Es wird immer kälter / Mit den Freunden muss ich mich treffen / sie kommen gemeinsam und / durchbrechen meine Einsamkeit / Die Einsamkeit ist gleich tief wie der Herbst / Nach ein bisschen Wein / wird der eine bereits etwas absonderlich / Er sagt, was ist schon gut am Frühling / Mit meiner Weinflasche schlage ich ihn auf seinen Kopf / Jener, der am Kopf nun blutet, weint nicht / aber ich weine.«

(Lan Ye, *1968)

Der alten Liebe nachtrauern, am Kopf bluten und weinen – für manche Weicheier ist das der Herbst. Wir kochen harte Eier:

Acht Eier zehn Minuten kochen und abschälen. Ein halbes Kilo Wasserkastanien aus der Dose unter kaltem Wasser abspülen und auf einem Sieb abtropfen lassen. Eine Möhre, ein Viertel Knollensellerie und eine Tasse Krabben grob zerhacken. Eine Zwiebel würfeln. In einem Topf etwas Öl erhitzen, darin Möhre, Sellerie und Zwiebel andünsten. Nach fünf Minuten die Wasserkastanien und die Krabben dazugeben sowie eine halbe Tasse Bambussprossen und eine Tasse grüne Bohnen. Das Ganze 20 Minuten auf kleiner Flamme schmoren lassen. Ein EL Sojasauce und zwei EL Butter dazugeben, mit einem halben TL Salz und einem halben TL Paprikapulver würzen. Die hart gekochten Eier dazugeben und kurz mit anwärmen. In einer Ragoutschüssel anrichten. Dazu Reis und vielleicht Wein.

Die Wasserkastanie ist keine richtige Kastanie, auch wenn sie so aussieht. Sie ist ein Sauergrasgewächs und gedeiht in seichten Gewässern der Tropen und Subtropen. Sie wird vorwiegend in China und Südostasien angebaut. Die frische Wasserkastanie schält man wie einen Apfel, doch Vorsicht beim Genuss der rohen Frucht! Ihr Verzehr ist eine der Hauptursachen für die in Südostasien weitverbreitete Infektion mit dem Riesendarmegel (Fasciolopsis buski), dessen eingekapselte Larven oft an den Knollen der Wasserpflanze haften. Wenn man sie ungekocht mitisst, entwickelt sich der üble Parasit zu einem acht Zentimeter langen Saugwurm in unserem Darm. Den wird man schwerer los als Liebeskummer. Wasserkastanien sollte man also kochen, zumal sie selbst nach langer Kochzeit ihre knackige Konsistenz nicht verlieren. Ihr weißes Fleisch hat einen süßlichen Geschmack.

Die Ökobilanz der Tropenfrucht ist indes bescheiden. Laut einem Umweltbericht sind 67 Prozent der chinesischen Süßwassergewässer verschmutzt. Auf ein Drittel des Landes geht saurer Regen nieder. Da der Großteil der Wasserkastanien aus China importiert wird, ist eine Verunreinigung nicht ganz unwahrscheinlich. Wasserkastanien werden bei uns noch relativ selten gekauft, deshalb ist die Auswahl an unabhängig kontrollierten Bioprodukten gering, und man erhält nur schwer Informationen über die Produktionsumstände der Knolle. Hinzu kommen die bei »Exoten« unvermeidlichen langen Transportwege und der Dosenmüll. Wen deswegen das Gewissen plagt, der greife zurück auf harte Eier mit Senf aus Bautzen.