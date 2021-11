»Und was ist mit Malfa?«

imago images / HärtelPRESS »Was allen bekannt ist, ist am wenigsten bekannt. Dieses Paradox passt ganz gut auf die Geschichte des Malfa-Brotes ...«

»Es gibt kein Stückchen Brot in der Welt, an dem nicht Religion, Politik und Technik mitgebacken hätten«, beginnt Heinrich Eduard Jacobs (1889–1967) seine unübertroffene Kulturgeschichte »Sechstausend Jahre Brot«( »Six thousand Years of Bread. Its Holy and Unholy History«, 1944) .

Als Bäcker, der das Reisen durch verschiedene Länder und Kulturen gerne mit dem Backen verbunden hatte, konnte ich dem nur zustimmen. Brot war für mich immer mehr gewesen als ein einfaches Lebensmittel. Das Salt Rising Bread der Appalachen, das doppelt gebackene Paximadi der Hirten in den kargen Gebirgslandschaften der Mani, das hefefreie Soda Bread der Iren – kein Brot entsteht einfach an diesem oder jenem Ort. Brot mit seinen vielfältigen Riten und Legenden war wie ein Schlüssel für die Welt hinter der Ereignisgeschichte . Brot löste Krisen aus und überlebte Regime. Eine Alltagskultur, die nicht von kurzfristigen politischen Veränderungen beeinflusst wurde und doch viel mehr über das Leben der Menschen erzählte als es Jahreszahlen vermocht hätten.

Im letzten Coronawinter wurde mir das Fehlen dieser in den Jahren zuvor fast als selbstverständlich genommenen Erfahrung schmerzhaft bewusst. Ich hatte gewaltiges Fernweh nach der Welt mit ihren unzähligen kleinen Backstuben, verschiedenen Broten und Backwaren, nach den Menschen dieses Handwerks. Und so versuchte ich, mir in den Wintermonaten den Mangel an Welt damit zu verschönern, indem ich mir die Welt der Brote in den eigenen Herd und ihre Kulturgeschichte in den eigenen Kopf holte. Ich war die Ostsee entlanggereist. Hatte mich schrittweise durch die polnische und baltische Brotkultur gebacken und war nun beim russischen Nationalbrot Borodinsky mit seinen zahlreichen Mythen und Legenden gelandet. Je weiter ich mich die Ostsee hinaufbug, desto malziger und süßlicher wurden die Brote, so mein Resümee.

»Und was ist mit Malfa?« Irgend etwas in meinem Hirn stellte meine These sogleich in Frage. Ja, was ist mit Malfa? Dieses dunkel gemalzte Brot, das Stanley Ginsberg in seiner geografischen Erforschung der Roggenbrote als »East Ger­many’s signature bread« bezeichnete, passte nicht so recht zu meiner Hypothese.

Ich hätte mich also wohl nie mit diesem Brot auseinandergesetzt, wenn mir an diesem Morgen in meiner Küche nicht der fixe Gedanke in den Kopf geschossen wäre, dass dieses Borodinsky-Brot vor mir etwas mit dem Malfa-Kraftma-Brot gemein haben könnte. Zugegeben, meine Hypothese beruhte auf einer etwas dünnen Farbanalogie –der Malzfärbung, aber wäre es nicht möglich, dass die Russen mit ihrer Vorliebe für gemalzte Brote auch einen kulinarischen Einfluss namens Malfa-Kraftma in der DDR hinterlassen hätten? Das Malfa-Brot also aus der baltisch-russischen Sympathie für gemalzte Brote nach dem Zweiten Weltkrieg nach Ostdeutschland eingewandert war oder zumindest eine entsprechende Adaption darstellte? Ähnlich wie Pizza, Döner oder Subway-Sandwiches im Westen? Ich hatte in diesem Winter genügend Zeit für derartige Hypothesen.

Was allen bekannt ist, ist am wenigsten bekannt. Dieses Paradox passt ganz gut auf die Geschichte des Malfa-Brotes. Fast jeder kennt es, aber keiner weiß genauer, wo es eigentlich herkommt. Begibt man sich auf die Suche nach seinem Ursprung, so stößt man schnell auf jede Menge Puzzle­teile, die nicht zusammenpassen wollen und mir im Lockdown nett die Zeit vertrieben.

»Malfa-Kraftma-Brot war ein DDR-Produkt, das im VEB Bako (Backwarenkombinat) Berlin hergestellt wurde und in der Werbung mit ›Das Malfa Kraftma Brot‹ angepriesen wurde«, heißt es recht schlicht bei Wikipedia. Andere Quellen sehen darin eine alte sächsische Brotspezialität, ohne dass sich dafür fundierte Belege finden lassen. Wo also anfangen?

Einer, der sich mit sächsischen Backwaren bestens auskennt, ist André Bernatzky, Schulleiter der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Dresden. Er sieht den Schwerpunkt der sächsischen Bäckereien eher im süßen Bereich, aber das Malfa-Brot mit seinem kräftig malzigen Geschmack sei schon das bekannteste Spezialbrot Sachsens. Es wird aus Natursauerteig, Roggenmehl, Weizenmehl und dem sogenannten Malfa-Mehl hergestellt. Malfa-Mehl wird durch Mälzen von Gerste gewonnen, was zu einem dunkelbraunen, wenig enzymaktiven und stark griffigen Mehl führt. Woher es genau kommt? Er gibt mir den Tipp, bei den gegenwärtigen Rechteinhabern nachzufragen.

Produziert wird das Malfa-Mehl heute in Plauen. Petra Gerber, Geschäftsführerin der Vogtlandmühlen GmbH, vermutet den Ursprung in den 50er Jahren in einer Mühle in Saara bei Altenburg und hält nicht viel von meiner Hypothese, es könnte sich um eine kulinarische Adaption des sowjetischen Brots gehandelt haben.Sie spricht aus eigener Erfahrung, denn Plauen war ein großer Garnisonsstandort der Sowjetischen Armee mit eigener Bäckerei. Das russische Brot sei nicht im entferntesten mit Malfa-Brot zu vergleichen gewesen, meint Petra Gerber. Ein ziemlich klitschiges Roggenvollkornbrot sei das russische gewesen. Malfa-Brot dagegen sollte Abwechslung verschaffen. Man dachte auch, dass der Nährstoffgehalt höher wäre.

Das deckt sich mit Annette Kaminskys Recherche, die in ihrer »Kleinen Konsumgeschichte der DDR« (2001) dazu anmerkt: »Seit Beginn der sechziger Jahren sollten die Folgen der ›deutsch-deutschen Fresswelle‹ der fünfziger Jahre bekämpft werden. Um die gesunde Ernährung zu propagieren, wurden alle Werbemöglichkeiten genutzt. Die Versorgung mit gesunden Brotsorten sollte ebenso Abhilfe schaffen.«

In einem Werbespot von 1972 bei »Tausend Tele-Tips«, einer DDR-Werbesendung, präsentiert sich dann auch ein selbstbewusster, weniger depressiver Vorfahre von »Bernd, das Brot«. Neben einem mit Gurken- und Eischeiben drapierten Brett und vor trällerndem Kinderchor weiß das Brot zu berichten: »Hallo, da bin ich wieder. Ich weiß, dass ich viele, sehr viele Freunde gefunden habe, denn ihr wisst ja: Ich bin appetitanregend, bekömmlich und besonders nahrhaft. Ich, das Malfa-Kraftma-Brot. Ihr großen und kleinen Brotgenießer, nennt mich beim Namen, nehmt mich beim Wort. Ich schmecke gut. Ich, das Malfa-Kraftma-Brot.«

Eigentlich also eines der Produkte, das gut zu den Kreationen des 1960 gegründeten Instituts für Getreideverarbeitung in Nuthetal bei Potsdam passen würde. Unter der Regie des »Daniel Düsentrieb der DDR-Lebensmitteltechnologie«, wie der 2017 verstorbene Peter Kretschmer genannt wurde, wurden viele Nahrungsklassiker der DDR entwickelt. Kretschmers Aufgabe als leitender Verfahrensingenieur war die Überführung von Produkten aus der Lebensmittelforschung in deren großtechnische Herstellung. Da die DDR nur über wenig Valuta zum Kauf von Fertigungsanlagen und Patenten im kapitalistischen Ausland verfügte, wurde maßgeblich durch die Entwicklungen des IGV die Versorgung der Bevölkerung der DDR mit innovativen Lebensmitteln möglich. Unter Peter Kretschmers Regie wurden Produkte kreiert, die unter anderem den Zeitmangel in Folge der Vollbeschäftigung in den 60ern abfangen sollten: Tempo-Erbsen, der Kurzkochreis »Kuko« oder die Säuglingsnahrung Manasan, ebenso Instantprodukte wie Tortenkrem, Instantkaffee oder Erdnussflips gehörten ins Portofolio der IGV.

»Begibt man sich auf die Suche nach dem Ursprung des Malfa-Brotes, so stößt man schnell auf jede Menge Puzzle­teile, die nicht zusammenpassen wollen und mir im Lockdown nett die Zeit vertrieben ...«

Kommt die Kreation des Malfa-Brots also doch eher aus Nuthetal bei Potsdam und nicht aus Sachsen? Eine alte Brotmarke bestätigt zumindest die Verbindung nach Potsdam: »Malfa-Kraftma-Brot, 1,5 kg, DM -,81, Spezialbrot, genehmigt vom Institut für Getreideverarbeitung lt. Preisbewilligung Pb. 1976 67 v. 6.9.1952«, heißt es da unter dem noch heute gebräuchlichen Logo.

Ein Anruf beim IGV. Diplomingenieur Olaf Bauermann, zuständig für Backwaren und Experte im Bereich Roggen, ist ein Mensch, mit dem man stundenlang über Brot diskutieren könnte. Wir reden über Malfa und andere, heute unbekannte Brotsorten der DDR, das Rehbrücker Spezialtoast mit Bacma-Margarine von 1967, Nafa-Brot, Moskauer Brot. Auch meine These der Adaption an russisches Brot wird als zumindest nicht ganz abwegig angesehen, da es schon einen regen Austausch mit sowjetischen Wissenschaftlern wie Lew Auerman, dem Inhaber des Lehrstuhls für Technologie der Backwarenherstellung am Moskauer Technologischen Institut der Lebensmittelindustrie, und der TU Dresden gegeben hätte.

Ich recherchiere an anderer Stelle weiter. Noch passt das alles nicht so recht zusammen. Ein weiteres Puzzleteil, eine zeitgenössische Brotmarke mit dem Aufdruck »Rolle-Kraftma«, führt ins Erzgebirge. Dr. Thomas Rolle von der gleichnamigen Mühle in Zschopenthal hat sich im Jahr 2000 die freien Rechte des Namensanteils Kraftma gesichert und auch einen Patenrechtsstreit mit der Firma Kraft wegen zu großer Namensähnlichkeit erfolgreich überstanden. Er stellt in seiner Biomühle heute eine an die des Malfa-Kraftma-Brots angelehnte Mischung her und spricht von einem stabilen Markt, der nicht alleine auf Ostalgie zurückzuführen sei. Auch er hält eine Kooperation zwischen Potsdam und der Mühle in Saara für möglich.

»Malfa-Brot war das einzige Spezialbrot der DDR. Oftmals wurden die Rezepte von der IGV nach Verfügbarkeit an Rohstoffen entwickelt und dann an die Mühlen und Bäcker weitergegeben. Die Mühlen hatten damals noch keine Produktentwickler, und in der DDR war Verkaufen nicht das Problem, deshalb war es nicht so wichtig, ständig neue Produkte zu entwickeln.«

Eine weitere Spur ist ein metallener Wechselkalender im DDR-Museum in Pirna. Er verweist auf das Alleinvertriebsrecht des 1968 gegründeten Kombinats für Getreidewirtschaft in Leipzig/Saara. Das kleine Örtchen Saara liegt unweit von Altenburg an der Pleiße. Die Drei-Ähren-Mühle produzierte zu Spitzenzeiten 100 Tonnen Mehl und wird gerade abgerissen.

Ein Anruf bei der Gemeindeverwaltung. »Da hab’ ich was für Sie«, meint der nette Herr vom Ordnungsamt, »Ich kenne den damaligen Obermüller!«

Das ist natürlich der Jackpot. Frank Kiontke war bis 1988 Produktionsleiter, dann Direktor der Mühlenwerke Saara, und er ist sich sicher: »Weder Nuthetal noch ein Berliner oder Dresdner Betrieb waren an der Entwicklung beteiligt. Zwischen 1930 und 1936 wurde das Malfa-Kraftma-Mehl in der Mälzerei Keller in Gößnitz ›erfunden‹. In der Kriegs- und Nachkriegszeit war es sehr beliebt, da es ein aromatisches Brot ergab oder als Zugabe für eine aromatische Mehlsuppe beliebt war. Die Mälzerei in Gößnitz wurde nach dem Krieg den Mühlenwerken Saara zugeordnet. Diese übernahmen die Zerkleinerung und den Vertrieb des Mehles. Wir schätzten in den 80er Jahren den Bedarf für das Malfa-Kraftma-Mehl auf ca. 2.200 bis 2.500 Tonnen. Zugeteilt wurden uns eine Rohstoffmenge Röstmalz von ca. 1.500 Tonnen. Daraus konnten 24.000 Tonnen Brot hergestellt werden.«

Ich begebe mich noch mal auf direkte Spurensuche und fahre nach Gößnitz. Die Stadt liegt zwischen Altenburg und Zwickau im oberen Pleißetal. Die Handwerksbäckerei Pfeiffer in der Bahnhofsstraße produziert hier seit 142 Jahren. Die Dunkelheit im Laden irritiert zunächst, die Tür ist dennoch offen, und die Ladenglocke funktioniert. Die Seniorchefin kommt aus dem Nebenraum und knipst das Thekenlicht an.

»Um die Mittagszeit kommt meistens keiner, und die kommen, wissen Bescheid«, fügt sie süffisant hinzu. Die Kuchen sind lecker, das Brot im Regal spielt eher eine kulinarische Nebenrolle. Auch in Thüringen dominiert der Kuchen. Malfa-Brot gibt es nicht mehr im Sortiment.

»Malfa-Brot? Das ist ja schon so lange her. Das interessiert ja keinen mehr. Sie sehen ja, wie die Fabrik da drüben aussieht.«

Mit einem Stück Thüringer Mohnkuchen mache ich mich auf den Weg zur Ursprungsstätte des Malfa-Mehls. Mächtig wie eine Burg erhebt sich noch heute die Ruine der 1889 erbauten Malzfabrik über der Stadt und wartet auf Rückbau.

Der Blick fällt auf die Gleise und den 608 Meter langen Bahnsteig. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, was für ein bedeutender Industriestandort Gößnitz einmal war. Von hier aus wurde also mal ein Land mit Spezialmehl versorgt. Die einfahrende Regionalbahn nach Glauchau wirkt winzig an diesem Bahnsteig. Eine Reise zu den Ursprüngen der Alltagskultur in der DDR ist auch eine Reise zu den Lost Places, zu verschwundener Industriekultur und verschollenen Identitäten.