An der Seite der NATO

jW

Unter dem Titel »Wir haben unseren Wählern keine Durchsetzungsperspektive geboten« veröffentlicht ND – Der Tag (im Internet: ND Aktuell – Journalismus von links) am Donnerstag ein Interview mit Katja Kipping, das der politische Korrespondent der Zeitung, Max Zeising, vor der Klausur der Linke-Bundestagsfraktion am Mittwoch und Donnerstag in Leipzig geführt hatte. Kipping war von 2012 bis 2021 gemeinsam mit Bernd Riexinger Vorsitzende der Partei Die Linke. Bei der Bundestagswahl kam sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei über die Landesliste für Sachsen erneut in den Bundestag, bei den Zweitstimmen kam ihre Partei dort auf 9,3 Prozent, was 230.012 Stimmen entsprach. Das waren 6,7 Prozentpunkte weniger als 2017, als sie 398.621 Stimmen erhielt.

Zeising bittet sie in der ersten Frage, klären zu helfen, wer der Schuldige für »dieses Desaster« ist. Der erste Satz der Antwort lautet: »Es bringt uns nicht weiter, einen Schuldigen zu suchen.« Das Interview ist an dieser Stelle aber nicht zu Ende, was bei einer fast zehn Jahre amtierenden ehemaligen Parteivorsitzenden bei solcher Replik vielleicht angebracht wäre. Anders als in der CDU/CSU, deren Kandidat die Verantwortung für die Niederlage seiner Partei übernahm und daraus sogar persönliche Konsequenzen zog, hält sich die Führung der Linken aber ebenso wie die der PDS traditionell mehr an die Steife-Oberlippe-Maxime der britischen Aristokratie: »Never complain, never explain« (Niemals beklagen, niemals erklären). Die Mitgliedschaft nimmt’s offenbar gern hin, wie am vergangenen Wochenende auf dem Berliner Linke-Landesparteitag zu sehen war. Die personelle Kontinuität dort erinnert an die von Adelsdynastien, d. h. einige Jahrhunderte müssen die dort regierenden »Familien« noch durchhalten. Die lümmelhafte Wählerschaft allerdings ist undankbar und kehrte der Partei wieder einmal den Rücken.

Ihrem Aufruf, keine Fehlerdiskussion zuzulassen, lässt Frau Kipping in dem Interview dann allerdings doch eine Schuldsuche folgen: Sie vermerkt, dass ihre Partei »die treibende Kraft, der Motor für einen sozialökologischen Umbau, für die Regulierung der Wirtschaft« gewesen sei, und fragt, ob das »auch in der Breite angekommen« sei. Ihre Antwort: »Viele glaubten doch eher, dass uns der NATO-Austritt wichtiger sei als die Durchsetzung sozialer Sicherheit.« Diese »vielen« haben offenbar keine Peilung. Was dann an Richtigem im Wahlkampf versucht wurde, sei durch »unser Auftreten beim Afghanistan-Evakuierungseinsatz konterkariert« worden. Sie habe »vehement« dafür geworben, mit Ja zu stimmen, d. h. für die bewaffnete »Big Heraushole« der Kollaborateure und Agenten von Bundeswehr und Geheimdiensten. Nun sei der Antimilitarismus durchs Verhalten der Linke-Abgeordneten sogar »geschwächt«. Wobei es ihr »nicht um Schuldzuweisungen« gehe. Selbstredend.

Nur eins muss die Vertreterin der »Emanzipatorischen Linken« noch loswerden: »Wenn Wortmeldungen einzelner Abgeordneter den Eindruck erwecken, in puncto Menschenrechte und Frieden messen wir mit zweierlei Maß und stehen im Zweifelsfall an der Seite von Despoten, dann schadet das der Glaubwürdigkeit unserer Friedenspolitik.« Das werde »außerhalb der linken Blase« oft so verstanden, »dass wir im Zweifelsfall an der Seite von Putin gegen Mitgliedstaaten der NATO stehen«. Das »Missverständnis« müsse geklärt werden, was im Umkehrschluss wohl heißt: Im Zweifelsfall soll ihre Partei an der Seite der NATO stehen – egal, ob die soeben einen neuen »Masterplan« zur Abschreckung Russlands mit Atomwaffen beschlossen hat oder die deutsche Kriegsministerin mit deren Einsatz droht.

Wer Ursachenforschung wie Katja Kipping betreibt, braucht keine Schuldigen mehr.