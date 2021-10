Trau, schau, wem!

DOK Leipzig 2021/To Pick a Flower, Shireen Seno Kolonialer Kapitalismus auf den Philippinen: »To Pick a Flower« (2021)

Auch die 64. Ausgabe des Leipziger Internationalen Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm ist von der Pandemie gekennzeichnet. Viele Kinokarten dürfen nicht verkauft werden; dafür gibt es eine Vielzahl der Beiträge vom 1. November an für zwei Wochen im Stream zu sehen. Auf der Leinwand geht es allerdings noch nicht um die Seuche. Entwicklung und Umsetzung eines Stoffs dauern zu lange, jedenfalls wenn ästhetische Bewältigung das Ziel ist und nicht ein etwas ausgewalztes Nachrichtenformat.

Über Tendenzen zu schreiben, ist schwierig. Die Jurys haben etwa 170 Filme aus einer sehr viel größeren Zahl eingereichter ausgewählt, sehr viel Stoff also, man kann nur einen Bruchteil davon sehen. Wie immer gibt also einen zweifachen Filter: künstlerische oder thematische Vorlieben und den Zufall.

Auffällig viele Regisseurinnen und Regisseure stellen die Frage, ob man Bildern überhaupt trauen kann. Wer mit Photoshop aufgewachsen ist, sieht das Zugerichtete und fragt sich, ob es ein Original noch geben kann. Katharina Pethke forscht in »Jedermann und Ich« nach der Persönlichkeit ihres Lebensgefährten (Schauspieler Philipp Hochmair), sie möchte sein Wesen mit der Kamera erfassen. Eine wunderliche Idee – als würde nicht die Inszenierung das Spiel sogar befördern. So entstehen wirklich schöne Bilder, doch die Person entzieht sich mehr und mehr. Oder ist das Posieren der Kern der Persönlichkeit? Der Gedanke taucht auf und verschwindet.

Tang Han stellt in ihrem Kurzfilm »Pink Mao« die Frage, weshalb der Große Vorsitzende auf dem 100-­Yuan-Schein rosa statt – wie offiziell behauptet – rot gedruckt ist. Sie befasst sich mit der Genderzuordnung der Farbe rosa, mit der Geschichte des Geldscheins und der Frage, ob Mao verschwindet, sobald sich bargeldloses Zahlen durchsetzt. Die Informationen aus China sind interessant, doch die politischen Fragen fehlen. Erst in den 1980er Jahren kam Mao auf die Geldscheine. Ein symbolischer Zug, der Kontinuität vorspiegeln sollte, während der pragmatische Parteiflügel, zu dem Mao stets in Opposition stand, den Wiederaufstieg Chinas organisierte? Shireen Seno versucht in »To Pick a Flower«, anhand alter Photos von den Philippinen den kolonialen Kapitalismus zu rekonstruieren. Wohl kann sie anhand der Posen von weißen Herrenmenschen und einheimischen Arbeitern konkrete Machtverhältnisse aufzeigen oder wenigstens deren Inszenierung vor der Kamera. Die globale Arbeitsteilung in der Produktion und die daraus erst folgenden Vor- und Nachteile bei der Verteilung hingegen ergeben sich auch aus der kritischsten Betrachtung der Bilder nicht.

Notwendigkeit und Grenzen der Bildkritik klärte das erste der insgesamt sechs unter dem Titel »Die Juden der anderen« aus älteren Filmen zusammengestellten Programme. »Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet« war ein Versuch der Nazipropaganda, das Leben im Ghetto schönzufärben. Die wenigen Filmminuten, die überliefert sind, können nur mit berichtigenden Kommentaren gezeigt werden. Das gilt auch für Aufnahmen von 1944 aus dem niederländischen Durchgangslager Westerbork, in das Juden verschleppt wurden, bevor die Nazis sie zu den Vernichtungslagern im Osten transportierten. Harun Farocki hat 2007 darüber seinen Essayfilm »Aufschub« gemacht. Doch erkenntnisfördernder als diese kluge Bildkritik war Günter Weschkes Dokumentarfilm »Buchenwald« (DDR 1961). Weschkes Verwendung von Aufnahmen unterschiedlicher Herkunft ist recht unbefangen. Er befragt nicht die Bilder, bis jede Gewissheit verschwindet. Vielmehr verwendet er die Dokumente, um das Wesen des Faschismus und dessen Verbindungen zur damaligen Bundesrepublik zu veranschaulichen. Mit seinen Antworten ist er ehrlicher als die gegenwärtigen Filmemacher, die erst fragen, dann fragen und zuletzt fragen – aber natürlich am Schneidetisch die Anordnung der Bilder kontrollieren und so doch Antworten nahelegen.

Geht es anders? »Mother Dao, the Turtlelike« (1995) von Vincent Monnikendam ist ein Zusammenschnitt von Filmen, die während der Kolonialherrschaft der Niederlande im heutigen Indonesien entstanden sind. Wie bei Shireen Seno sieht man auch hier weißgekleidete Ausbeuter, wie sie die Einheimischen traktieren; ein paar brave Kollaborateure werden mit Orden dekoriert. »Nackte Wilde« werden in lumpengekleidete Mehrwertproduzenten verwandelt, die moderne Technik kommt prominent ins Bild. Es handelte sich um kolonialistische Propaganda, auch um Werbefilme für weitere Investitionen. Monnikendam verweigert Informationen über Zeit und Ort der Aufnahmen, legt allerdings Geräusche und sparsam eingesetzte poetische Texte über die Bilder. Man muss gar nicht wissen, auf welcher Insel diese oder jene Einstellung entstand, und ob 1920 oder 1930. Man sieht die Verhältnisse.

Vertrauen in Bilder prägt auch den Animationsfilm »Die Odyssee« von Florence Mialhe. Die junge Kyona muss, rassistisch verfolgt, mit ihrer Familie fliehen. Mehrere Grenzen versperren den Weg in ein relativ sicheres Land. Bald wird sie von den Eltern getrennt und ist für ihren jüngeren Bruder verantwortlich. Ethnisch Verfolgte, Kriegs- und Klimaflüchtlinge kommen zusammen, sind solidarisch oder auch nicht. Menschenhändler greifen ein (sind Schlepper böse?). Manche der vorgeblichen Retter machen dreckige Geschäfte, aber mittels dieser Geschäfte retten sie vielleicht doch den einen oder anderen. Immer gefährlich sind nur die Soldaten und Polizisten der verschiedenen Staaten. Diese »Odyssee« ist politisch klug und berührt durch wunderschöne Zeichnungen. Vielleicht sollte, wem es um eine gute Zukunft geht, Bilder besser nutzen, statt sie ins Ungewisse zu zergliedern.