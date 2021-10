SPD-Kovorsitzender tritt ab

Fabian Strauch/dpa Verabschiedet sich mit »gutem Gefühl«: Norbert Walter-Borjans war seit 2019 Teil der Doppelspitze der Bundes-SPD (Schwerte, 26.2.2020)

Der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans will sein Amt abgeben. Er werde sich beim Parteitag im Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben, sagte Walter-Borjans der Rheinischen Post nach Angaben vom Freitag. Er führt die SPD seit 2019 mit Saskia Esken in einer Doppelspitze. »Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen«, sagte der 69jährige. »Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran.« Er habe deshalb den Vorstand seines NRW-Landesverbands gebeten, auf seine geplante erneute Nominierung zu verzichten, sagte Walter-Borjans. Der SPD-Bundesparteitag findet vom 10. bis 12. Dezember statt.

Zu möglichen Nachfolgerinnen oder Nachfolgern äußerte sich Walter-Borjans nicht. Er machte aber deutlich, dass diese aus seiner Sicht nicht der Bundesregierung angehören sollten. »Ein Regierungsmitglied als Parteichefin oder Parteichef ist notwendigerweise immer ein Stück Regierungssprecher.« Die bisherige Aufteilung – Parteivorsitz auf der einen und Regierungsamt auf der anderen Seite – habe sich bewährt, sagte der scheidende SPD-Vorsitzende. Er gehe mit dem »gutem Gefühl, zwei Jahre die SPD mitgeprägt zu haben«, sagte Walter-Borjans der Rheinischen Post. Die Partei sei nach vielen Jahren wieder »die führende Größe in der deutschen Politik«. Der Sender WDR berichtete, Walter-Borjans habe die Parteispitze erst am Freitag vormittag über seine Entscheidung informiert. In einem Brief an den Vorstand betone er, es sei in seiner Amtszeit gelungen, das »sozial-ökologische Profil« der Partei zu schärfen und intern »eine neue Kultur des Miteinanders« zu erreichen.

Die SPD werde gemeinsam entscheiden, wie es an der Parteispitze weitergehe, »das ist keine schwierige Aufgabe«, sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Freitag am Rande von Beratungen der großen Industrieländer (G20) in Rom. Er wolle sich auf das konzentrieren, »wofür ich von den Bürgerinnen und Bürgern einen Auftrag bekommen habe, nämlich eine Regierung zu bilden«. (dpa/AFP/jW)