»Linksrutsch« bei der Linksjugend

Müller-Stauffenberg/imago Aufkleber der Linksjugend an einer Laterne in Berlin

Nimmt man das Kaliber, mit dem von der Gegenseite zurückgeschossen wird, einmal ernst, dann muss der Berliner Landesverband der Linksjugend auf seiner Vollversammlung am vergangenen Wochenende unerhörte Dinge beschlossen haben. Der Tagesspiegel hat sich schnell umgehört und konnte berichten: »Unter Reformern und Realos sind Teile von Solid auch als ›Berufsdogmatiker‹ und Stalinisten verschrien.« In den sozialen Netzwerken erging sich die regierungslinke Ultraszene zu Wochenbeginn in Wutausbrüchen gegen die »ewiggestrige Stalin-Apologetenbubble«. Der unfreiwillig aus dem Bundestag ausgeschiedene Exabgeordnete Matthias Höhn schrieb bei Twitter noch fast moderat im Ton: »Wem 4,9 Prozent noch zu viel waren, der beschließt auch Kooperationsverbote mit progressiven gesellschaftlichen Kräften – und verabschiedet sich damit gleichzeitig aus diesem Spektrum.«

Für eine Veranstaltung, die ursprünglich niemand auf dem Zettel hatte, ist das eine bemerkenswerte Eskalation. (Nicht nur) die Berliner Linksjugend wurde von linken Aktiven seit vielen Jahren vor allem als Spielwiese für Leute wahrgenommen, die sich für eine Stelle in einem Abgeordnetenbüro oder im Karl-Liebknecht-Haus warmlaufen. Mit entsprechend geringem Interesse wurde ihre Entwicklung von außen verfolgt. Am Wochenende allerdings haben diejenigen, die den Verband weiter eng an den Kurs der Berliner Landesorganisation von Die Linke binden wollten, die Kontrolle über die Beschlusslage verloren. Einige sind inzwischen aus der Linksjugend ausgetreten.

Für diese Abgänge sind drei jeweils mit Mehrheit angenommene Anträge verantwortlich. Mit einem mit 37 gegen 25 Stimmen beschlossenen Antrag hat die Landesvollversammlung entschieden, »sich öffentlichkeitswirksam und generell gegen das Bündnis mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen in Berlin zu positionieren«, Franziska Giffey als Regierungschefin »nicht mitzutragen« und die Partei Die Linke aufzufordern, die laufenden Koalitionsverhandlungen zu verlassen. Zur Begründung heißt es, dass das aktuelle Sondierungspapier als »totale Überschreitung unserer roten Haltelinien« angesehen werden müsse. Insbesondere sei offensichtlich, dass der von SPD und Grünen vorgesehene Umgang mit dem Ergebnis des Volksentscheids vom 26. September eine »Hinhaltetaktik« mit dem Ziel sei, »den Volksentscheid nicht umzusetzen«.

Ein weiterer Antrag mit dem Titel »Keine Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien« richtete sich vor allem gegen eine im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl gemeinsam mit Jusos und Grüner Jugend durchgeführte Werbekampagne für die nächste »rot-grün-rote« Landesregierung. Demnach soll »nicht mehr direkt mit den bürgerlichen Parteien oder deren Jugendverbänden« kooperiert werden; genannt werden ausdrücklich SPD und Grüne. Nicht betroffen von dieser Vorgabe sei die Zusammenarbeit in größeren Bündnissen oder im Rahmen von antifaschistischen Demonstrationen. Dieser Antrag wurde nach jW-Informationen mit 32 gegen 27 Stimmen angenommen.

Außerdem befasste sich ein längerer Antrag ohne direkten Bezug zur Berliner Landespolitik kritisch mit der EU. Darin heißt es: »Wir sagen als sozialistischer Jugendverband ›Nein zur EU der Banken und Konzerne‹ und ›Nieder mit diesem Projekt des Kapitals‹. (…) Wir wollen die Vereinigung europäischer Staaten auf sozialistischer Basis und erkennen an, dass diese zuerst den Bruch mit der EU erfordert.« Dieser Antrag wurde mit 32 Ja- gegen 20 Neinstimmen bei sechs Enthaltungen angenommen und soll dem Bundeskongress im November als Berliner Position vorgelegt werden.

Ein Mitglied der Berliner Linksjugend bezeichnete am Dienstag im Gespräch mit jW die Heftigkeit und Aggressivität der Reaktionen, darunter das reflexhafte Hervorholen des »Stalinismus«-Vorwurfs, als »nicht normal«. Das sei ein »Shitstorm«, der auch aus einigen »rechten« Landesverbänden der Linksjugend angeheizt werde. Allerdings zeige das nur, wie sehr einigen Akteuren auf der Bundes- und Landesebene von Partei und Jugendorganisation »die Düse geht«. In Berlin habe einfach eine Mehrheit der jungen Genossinnen und Genossen keine Lust mehr darauf gehabt, als »gemeinsame Regierungsjugend« mit den Jusos und der Grünen Jugend aufzutreten und den »Verrat« an dem Volksentscheid mitzumachen.