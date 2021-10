Zensoren zermürbt

Bodo Marks/dpa

Hamburgs Polizei gibt das Entfernen von Äußerungen auf, in denen Innensenator Andy Grote (SPD) als »Pimmel« bezeichnet wird. Man wolle das Plakat am Kulturzentrum »Rote Flora« im Schanzenviertel (Foto) nicht mehr übermalen, sagte eine Sprecherin am Dienstag der dpa. Das am Sonnabend angebrachte Plakat war von Beamten zweimal überstrichen worden. Wegen eines Twitter-Beitrags mit dem Wortlaut »Du bist so 1 Pimmel« hatte die Staatsanwaltschaft nach einem Strafantrag Grotes im September die Wohnung des mutmaßlichen Urhebers durchsuchen lassen. (dpa/jW)