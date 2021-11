Von Krieg zu Krieg

Ronen Zvulun/REUTERS Ein palästinensischer Demonstrant Kopf an Kopf mit einem israelischen Soldaten im Westjordanland (2007)

Helga Baumgarten, die als Professorin für Politikwissenschaft ein gutes Vierteljahrhundert an der palästinensischen Universität Birzeit gelehrt hat, hat ein weiteres Buch zu Palästina vorgelegt. Wie all ihre vorangegangenen Arbeiten zum Thema ist dieses Buch parteilich. Es basiert auf ihren Erfahrungen in Palästina und ihrem akademischen Engagement (unter anderem baute sie in Birzeit den Masterstudiengang »Demokratie und Menschenrechte« auf). Das theoretische Problem im nicht enden wollenden Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel bringt sie mit einem Zitat von Nelson Mandela auf den Punkt, das gewissermaßen als Motto einleitend im Problemaufriss vorangestellt wird: »Der Staat war verantwortlich für die Gewalt (…), und es ist immer der Unterdrücker, nicht der Unterdrückte, der die Form des Kampfes diktiert.«

Dies ist der Hintergrund, vor dem sie diesen bald hundert Jahre alten, zutiefst asymmetrischen Konflikt analysiert. Dabei haben sich ungefähr seit der Jahrtausendwende auf palästinensischer Seite vor allem zwei Akteure herausgebildet: die (alte) mehrheitlich von der Fatah-Partei dominierte PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, deren Vorsitzender einst der legendäre Jassir Arafat war, und die Hamas, die islamisch-religiöse Widerstandsbewegung (das Wort »Hamas« bedeutet Eifer). Während Arafats Nachfolger Mahmoud Abbas als Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde die schier endlose Verlängerung seiner Amtszeit durch die Verhinderung von Wahlen betreibt und weitgehend die Akzeptanz seitens der Palästinenser verloren hat, hat die Hamas gerade aufgrund der immer unerträglicher werdenden Lebensbedingungen in den besetzten Gebieten an Unterstützung gewonnen. Hinzu kommt, dass die beiden Organisationen inzwischen unterschiedliche Gebiete »kontrollieren« – die Fatah von Abbas jene in A-, B- und C-Gebiete unterteilten Territorien, die Israel im Sechstagekrieg eroberte, während der Gazastreifen unter Kontrolle der Hamas steht.

Aus der Perspektive von Völkerrecht und Menschenrechten liefert Baumgarten eine Analyse, die die fortschreitende Unterdrückung und Entrechtung der Palästinenser lebendig werden lässt, eine Entwicklung, die immer weiter von einem Frieden, also der Beendigung von Gewalt und Unterdrückung, wegführt. Dabei zeigt sie, wie Israel von Krieg zu Krieg (vor allem gegen Gaza) immer brutaler vorgeht, aber gleichzeitig (politisch) immer weniger erreicht. Dieser Prozess wird in seinem geschichtlichen Ablauf seit den Auseinandersetzungen um die Staatsgründung Israels in einer dichten Zeitraffung in Erinnerung gerufen, wobei die unterschiedlichen Epochen und zentralen Akteure dieser Zeitspanne von fast 80 Jahren kurz und prägnant vorgestellt werden.

Doch die Autorin belässt es nicht bei der Aufzählung all der Grausamkeiten, Diskriminierungen, Verstöße gegen Menschen- und Völkerrecht, die Palästinenser buchstäblich täglich erleben. Die Frage nach Frieden impliziert auch die Frage nach mehr oder weniger realistischen politischen Konzepten. Siedlerkolonialismus, ethnische Säuberungen, die Schaffung ethnoreligiöser Verwaltungsstrukturen immer unter dem Aspekt von Herrschaft und Unterwerfung haben Baumgarten zufolge den Beweis erbracht, dass sie keine Lösung, geschweige denn das Ende der Gewalt zu bringen vermögen.

Deshalb lässt sie am Schluss dieses zum Nachdenken auffordernden Buches jene zu Wort kommen, die noch immer nur in zwei Staaten und der Trennung von Juden und Palästinensern die Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts sehen. Hiermit ist auch die von der »internationalen Gemeinschaft« wie ein Mantra vor sich hergetragene »Zweistaatenlösung« gemeint. Ihr Argument für eine »Einstaatlösung« resultiert nicht allein aus der Tatsache, dass all die, die die »Zweistaatenlösung« wortreich propagierten, in den vergangenen Jahrzehnten alles getan haben, um sie zu verhindern, sondern aus der Einsicht, dass nur auf Grundlage des Prinzips der Gleichheit aller Bewohner des Gebiets eine wirkliche Konfliktlösung möglich sein kann. Chancen für die Verwirklichung eines solchen Prozesses sieht sie im Wandel der Einstellung großer Teile des US-amerikanischen Judentums gegenüber den Staat Israel, in wichtigen Teilen der israelischen und palästinensischen Jugend, in den israelkritischen Positionen vieler jüdisch-israelischer Intellektueller, in der BDS-Bewegung und in der internationalen, speziell auf den Nahostkonflikt fokussierten Friedensbewegung.

Ohne Kenntnis der Geschichte, die dieses Buch liefert, wird eine Beendigung des Konflikts nicht möglich sein, denn diese setzt Respekt und Anerkennung des jeweils Anderen, seiner Verletzlichkeiten und historischen Traumata voraus.