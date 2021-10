Tugend des Misstrauens

imago/SKATA »Die Welt verlangt danach, gekontert zu werden« (Ilse Aichinger, 1.11.1921–11.11.2016)

Ein »Aufruf zum Misstrauen« war ihre erste Publikation. In dem manifestartigen Text, der wie ein Motto über ihrem späteren Werk steht, schrieb Ilse Aichinger 1946: »Sie sollen nicht Ihrem Bruder misstrauen, nicht Amerika, nicht Russland und nicht Gott. Sich selbst müssen Sie misstrauen!« Die am 1. November 1921 geborene Aichinger hatte die Kriegsjahre als »Mischling ersten Grades« an der Seite ihrer Mutter, die sie in den letzten Kriegsjahren verstecken musste, in Wien nur mit Glück überlebt. Ihre geliebte Großmutter war deportiert und ermordet worden. »Die größere Hoffnung«, ihr bis heute bekanntestes Werk, war 1948 das Buch der Stunde. Verfolgung und Bedrohung werden in Aichingers einzigem Roman aus der Per­spektive eines Kindes geschildert und poetisch überhöht – einzig so war die Erfahrung des Holocaust kurz nach Kriegsende für die Autorin gestaltbar und für ein deutschsprachiges Publikum akzeptabel. 1949 bereits erschien die »Spiegelgeschichte« – das Leben einer jungen Frau, die bei einer Abtreibung stirbt, wird rückwärts erzählt und endet mit der Geburt. Literatur, das wird hier stringent vorgeführt, ist in der Lage, die Welt aus den Angeln zu heben. Später wird Aichinger schreiben: »Die Welt verlangt danach, gekontert zu werden.«

Ilse Aichinger erhielt 1952 den Preis der Gruppe 47 und machte sich in der Literaturwelt der BRD schnell einen Namen. 1953 heiratete sie den Schriftsteller Günter Eich, das Paar lebte mit seinen zwei Kindern in der Nähe von Salzburg. Aichingers Literatur indes wurde für die Leser immer herausfordernder, ihre Skepsis der Sprache gegenüber immer größer. In ihrem radikalen Prosaband »Schlechte Wörter« werden diese programmatisch den vermeintlich besseren, passenden gegenübergestellt. Aichinger war auch als Hörspielautorin (z. B. »Knöpfe«) erfolgreich und veröffentlichte einen einzigen Gedichtband (»Verschenkter Rat«). Mit dem Kurzprosaband »Kleist, Moos, Fasane«, in dem sich ihre Prosa ins Aphoristische zersplittert, begann 1987 ein langes Schweigen. Erst Ende der 1990er Jahre erhob die Autorin Aichinger – trotz später Schicksalsschläge wie dem Unfalltod ihres Sohnes Clemens – wieder ihre Stimme und schrieb für die Wiener Tageszeitung Der Standard ein »Journal des Verschwindens«. Der Wunsch, im Kino zu sterben, ist der leidenschaftlichen Cineastin, die vor fünf Jahren in Wien starb und heute 100 Jahre alt geworden wäre, nicht erfüllt worden. In ihrem Aufruf aus dem Jahr 1946 hatte es geheißen: »Werden wir misstrauischer gegen uns selbst, um vertrauenswürdiger zu sein!«