Hirnlos, aber clever

Merlin Sheldrake/Ullstein Verlag Eine kraftvolle kollektive Intelligenz: Myzelien durchdringen alles und können sich kilometerweit verbreiten

Intelligent – auch ohne Hirn. Ist das möglich? Ja, lautet die Antwort des britischen Biologen Merlin Shel­drake. Sie führt uns ein in die Welt der Mykologie, die Wissenschaft von den Pilzen. Bereits 1871 formulierte Charles Darwin: »Intelligenz beruht darauf, wie wirksam eine Spezies die Dinge tun kann, die sie braucht, um zu überleben.« Pilze besitzen ein »dynamisches, reaktionsfähiges Netzwerk«, das ihnen ermöglicht, auf Anforderungen ihrer Umwelt mit einer Vielzahl »intelligenter« Strategien zu reagieren.

Was wir von ihnen wahrnehmen, ist in der Regel das, was sie uns an der Oberfläche sehen lassen: Stiel und Hut. Was den Weg in unsere Küche findet, sind nur die Fruchtkörper des unterirdischen Myzels, das sich aus fadenähnlichen Hyphen zusammensetzt, deren Anzahl zwischen ein paar hundert und mehreren Milliarden betragen kann. Die Spitzen der Hyphen sind der aktive Teil des Myzels, sie wachsen, wechseln die Richtung, verzweigen und verschmelzen sich und »integrieren und verarbeiten auf massive parallele Art« die vorgefundenen »Informationen«. Myzelien durchdringen alles und können sich kilometerweit verbreiten. Einzelne Hyphen sind meist nur unter dem Mikroskop zu erkennen. Myzelien mit dichter Lagerung der Hyphen kann das menschliche Auge erkennen, etwa auf verschiedenen Käsesorten oder auf verschimmeltem Brot. Hyphen von Schleimpilzen sind wahre Pfadfinder. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sie den bestmöglichen Weg in einem mikroskopischen Labyrinth finden. Diese Fähigkeit will man nun bei der Planung öffentlicher Nahverkehrsnetze nutzen.

Pilze sind auch ausgesprochene Kraftmeier. Sie durchstoßen nach einem Regenguss mit ihrem Fruchtkörper das Erdreich, um an die Oberfläche zu gelangen; ja, sie können sogar einen Asphaltbelag durchbrechen – wie die Stinkmorchel, die eine Kraft entfaltet, mit der sich ein 130 Kilogramm schwerer Gegenstand stemmen ließe. Pilze sind auch Parfümeure. Im Gegensatz zur Stinkmorchel entfalten Trüffel in ihrem unterirdischen Lebensraum einen Duft, den Schweine und Hunde als verlockend empfinden. In einem äußerst amüsanten Kapitel schildert Sheldrake seine Trüffeljagd in den Hügeln rund um Bologna mit zwei professionellen Trüffelsuchern und ihren Hunden. Er spannt den Bogen von der Sexualität des Pilzes über die des Menschen und erläutert, welche Rolle der Geruchssinn dabei spielt. Andere Pilze senden chemische Signale aus, um Fadenwürmer zu bezirzen und zu verschlingen.

Pilze leben in Symbiose mit Pflanzen. Ihre unterirdischen Myzeliennetze versorgen die Pflanzen mit Nährstoffen und Wasser und tragen so zu deren Überleben bei. Ohne diese »Netze aus Pilzen könnte keine Pflanze irgendwo existieren. Alles Leben an Land, auch mein eigenes«, so der Biologe, »ist auf solche Netzwerke angewiesen«. Pilze sind weder »Killer« noch Altruisten. Sie handeln schlicht zweckorientiert.

Der Mensch macht sich ihre chemischen Eigenschaften zunutze. Pilze verwandeln Gerstensaft in Bier. Ohne sie gäbe es keinen Wein und keinen Pizzateig. Sie finden sich in Penizillin und in Drogen. Sie helfen bei der Abfallbeseitigung, indem sie abgestorbene Pflanzen und Tiere zersetzen. Sie sind Bioindikatoren und können Umweltgifte unschädlich machen.

Merlin Sheldrake hat ein Sachbuch verfasst, das seine Belesenheit – 100 Seiten Anmerkungen – nicht verleugnet, ohne jedoch spröde zu wirken, stellenweise formuliert er sogar recht flapsig. Wie sehr der Autor eine Symbiose mit seinem Forschungsgegenstand eingegangen ist, verdeutlicht seine Ankündigung, dass er in ein angefeuchtetes Exemplar seines Buches ein Pleurotus-Myzel hineinsäen wird. »Wenn es sich durch die Wörter, durch die Seiten und Buchdeckel gefressen hat und Austernpilze auf dem Umschlag wachsen, werde ich es essen.« Der britische Biologe hielt Wort. Nachzuprüfen auf Youtube. Very British, isn't it?