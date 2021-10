Jobkiller Minijob

Ralph Peters/imago images Ohne sie läuft in der Gastronomie nichts: »Prekär Beschäftigte«

Angekündigt hatten SPD und Bündnis 90/Die Grünen, sogenannte Minijobs mittelfristig abzuschaffen. »Unser Ziel ist, alle Beschäftigungsverhältnisse in die soziale Sicherung einzubeziehen«, heißt es im Bundestagswahlprogramm der Sozialdemokraten. In dem der Grünen ist festgehalten: »Minijobs, mit Ausnahmen für Studierende, Schüler*innen und Rentner*innen, wollen wir in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen und Regelungen für haushaltsnahe Dienstleistungen schaffen.« Nun kommt wohl alles ganz anders. Laut dem gemeinsam mit der FDP erarbeiteten Sondierungspapier zur Anbahnung einer künftigen sogenannten Ampelkoalition soll die monatliche Lohnobergrenze bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen von heute 450 Euro auf 520 Euro angehoben werden. Im Klartext: Minijobs werden sogar ausgeweitet. Die (Neo-)Liberalen um Parteichef Christian Lindner haben sich auf ganzer Linie durchgesetzt.

Die an die Zielstellung angehängte Einschränkung mutet da wie blanker Hohn an: »Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden.« Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, geht dem nicht auf den Leim. Der Onlinedienst der Rheinischen Post zitierte ihn am 18. Oktober: »Minijobberinnen und Minijobber fallen durch fast alle sozialen Sicherungssysteme. Ganz besonders viele Frauen sind betroffen, für sie ist Altersarmut vorprogrammiert.« Zu dem Plan, den Maximalverdienst noch einmal zu erhöhen, befand er, das »vergrößert den Kreis der Menschen, die negativ betroffen sind«.

Eine erhellende Studie zum Thema lieferte das der Bundesagentur für Arbeit (BA) angeschlossene Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch der Vorwoche. Demnach haben Minijobs nicht nur in großem Stil reguläre Arbeitsverhältnisse verdrängt. »Anders als erhofft« – und von den Verfechtern immer wieder behauptet – »bilden sie zudem nur selten eine Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung«. Betroffene verblieben »oft im Niedriglohnsegment und arbeiten in vielen Fällen unterhalb ihres Qualifikationsniveaus«, bemerkte IAB-Forscher Matthias Collischon in einer begleitenden Pressemitteilung. Ihnen würden zudem »häufig Arbeitnehmerrechte vorenthalten, zum Beispiel bezahlter Urlaub«. Außerdem wären sie »nur dann rentenversichert, wenn sie freiwillig zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung entrichten«, heißt es in der Untersuchung.

Seinen »Siegeszug« in der Arbeitswelt verdankt das Instrument insbesondere den Hartz-»Reformen« der Regierung unter Gerhard Schröder (SPD). Im Jahr 2003 wurden die Lohnobergrenze von 325 Euro auf 400 Euro aufgestockt, das 15-Stunden-Limit an Wochenarbeitszeit aufgehoben und die Möglichkeit geschaffen, Minijobs als Nebentätigkeit zu einer festen Anstellung auszuüben. In der Folge legte ihre Zahl zügig auf bundesweit sechs Millionen und zwischen 2009 und 2019 auf über sieben Millionen zu. Nach dem Einbruch während der Coronakrise gibt es heute noch rund sechs Millionen solcher Arbeitsverhältnisse.

Zum Jobkiller wurde das Werkzeug gemäß IAB-Analyse insbesondere in Kleinbetrieben mit weniger als zehn Beschäftigten. Im Betrachtungszeitraum zwischen 1999 und 2014 habe demnach ein zusätzlicher Minijob »im Mittel etwa eine halbe durchschnittliche sozialversicherungspflichtige Stelle« ersetzt. Hochgerechnet seien so etwa 500.000 reguläre Beschäftigungsverhältnisse verlorengegangen. 2014 wären im Mittel fast 40 Prozent der Belegschaft in Kleinfirmen in Minijobs beschäftigt gewesen, während der Anteil bei großen Betrieben nur etwa zehn Prozent betragen habe, konstatierte Studienautor Collischon. Insgesamt entfielen auf kleine Betriebe 15 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen und 36 Prozent aller geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse.

Aufgrund der geringeren Abgaben für die Unternehmer gehen Minijobs auch an die Substanz der Sozialversicherungssysteme. Allein für das Jahr 2014 beliefen sich deren Einnahmeausfälle nach IAB-Kalkulation auf über drei Milliarden Euro. Wie heißt es so schön im »rot-grün-gelben« Sondierungspapier: »Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen.« Man darf gespannt sein.