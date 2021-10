Nachschlag: Märchenstunde

imago/epd Wem gehört dieser Goldhelm? Vorerst bleibt das Schmuckstück in der Nähe von Rembrandts Gemälde ...

Es ist ja nicht außergewöhnlich, dass der Deutschlandfunk gegen Russland austeilt. So frisch zu Wochenbeginn mit einer Märchenstunde über »Die Odyssee des Krimgoldes«. Dieses befand sich in Amsterdam, als die Ukraine 2014 von Faschisten überrannt wurde und der Konflikt mit Russland eskalierte. Darauf folgte ein Rechtsstreit über den Verbleib der Ausstellungsgegenstände. Dazu gibt es seit langem nichts Neues zu berichten. Aber der Hinweis auf die archäologischen Schätze dient auch bloß dazu, eine zweite Geschichte auszuschmücken: die von der Unterdrückung der Krimtataren. Russland lässt gerade deren alten Regierungssitz renovieren – angeblich nur, um ihn gewissermaßen kaputtzusanieren. Die böse Vermutung wird wie eine Gewissheit in den Raum gestellt. Aber wäre es nicht einfacher, das Bauwerk schlicht weiter verfallen zu lassen? Und wie steht es um die Anerkennung von Minderheiten in der Ukraine? Der Russen, der Ungarn … Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. (jt)