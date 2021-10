Die Linke bestätigt Doppelspitze

Michael Kappeler/dpa Unangefochten: Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch am Montag im Fraktionssaal von Die Linke

Die Fraktion von Die Linke hat als letzte Bundestagsfraktion nach der Wahl vom 26. September am Montag nachmittag ihre Führung gewählt. An der Spitze der nur noch 39 Abgeordnete zählenden Fraktion – zuvor waren es 69 – stehen weiterhin Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch. Beide seien mit 76,9 Prozent wiedergewählt worden, gab die Abgeordnete Petra Sitte kurz darauf aus der Fraktionssitzung heraus auf Twitter bekannt. Zuvor hatten die Parteikovorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow die beiden erneut für den Vorsitz vorgeschlagen. Mohamed Ali und Bartsch stehen seit November 2019 gemeinsam an der Spitze der Linksfraktion im Bundestag.

Nach jW-Informationen hatte bei einer Beratung des 44köpfigen Parteivorstandes am Sonntag ein Antrag, in dem Bartsch und Mohamed Ali zum Rückzug von der Fraktionsspitze aufgefordert wurden, nur acht Jastimmen erhalten. In dem schließlich beschlossenen Antragstext wurden die beiden Parteivorsitzenden aufgefordert, »bei ihrer Empfehlung für die Neuwahl des Fraktionsvorstandes ihre Erwartungen an einen personell, inhaltlich und methodisch inklusiven Gesamtvorstand zu formulieren«.

Vor der Neuwahl der Fraktionsspitze war vor allem Kritik an Bartsch lautgeworden, der zusammen mit Koparteichefin Wissler das Spitzenkandidatenduo bei der Bundestagswahl gebildet hatte. In diesem Zusammenhang gab es Spekulationen, dass Wissler an die Spitze der Fraktion rücken könne – eventuell zusammen mit dem bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Jan Korte. Beide hatten allerdings nicht öffentlich erklärt, das Amt anzustreben.

Mohamed Ali hatte am Montag gegenüber der Rheinischen Post und dem Bonner Generalanzeiger erklärt, dass die Linkspartei in den kommenden vier Jahren um ihre Existenz kämpfen müsse. »Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und das Wahlergebnis kritisch aufarbeiten«, sagte sie. Sie verwahrte sich gegen »hanebüchene Schuldzuweisungen, die am Tag nach der Wahl oder wenige Tage danach einfach aus dem Hut gezaubert werden«. (dpa/AFP/jW)