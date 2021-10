Marokko kappt wegen Pandemie Flugverkehr mit Deutschland

+ Update 19:46 +

Abdeljalil Bounhar/AP/dpa Trotz guter Fortschritte im Impfen der eigenen Bevölkerung bleibt Marokko vorsichtig in Bezug auf den Flugverkehr mit Risikogebieten wie England (Casablanca, 30.1.2021)

Rabat. Wegen der aktuellen Situation in der Coronapandemie kappt Marokko den Flugverkehr mit Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Die Maßnahme trete in der Nacht zum Donnerstag in Kraft und gelte »bis auf Weiteres«, teilte die marokkanische Flughafenbehörde am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach sämtliche Flüge aus den drei europäischen Staaten sowie alle Flugverbindungen aus Marokko in diese Länder.

Die nationale Fluggesellschaft Royal Air Maroc erklärte, die Entscheidung sei aufgrund der »Entwicklung der Pandemie« in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden getroffen worden. Anfang Oktober hatte Marokko aus dem gleichen Grund bereits alle Flugverbindungen mit Russland gekappt. Während die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle in Marokko selbst rückläufig ist, steigen die Infektionszahlen in Deutschland, England und den Niederlanden seit Tagen kontinuierlich an. (AFP/jW)