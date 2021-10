jW Gerd Schumann: Kaiserstraße

Buchvorstellung Gerd Schumann: »Kaiserstraße - Der deutsche Kolonialismus und seine Geschichte«

Die koloniale Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. »Black Lives Matter« ist unter anderem eine Antwort auf den alltäglichen Rassismus im Deutschland von heute. Westliche Arroganz weckt Erinnerungen an Kolonialzeiten. Der deutsche Kolonialismus führte drei Kriege – in China, Namibia und Tansania – und hat heute nicht an Relevanz verloren. Dennoch wird er im öffentlichen und auch im Bildungsdiskurs ignoriert. Festgehalten wird jedoch an der Kaiserstraße. Deren und die Kolonialgeschichte Deutschlands thematisiert Gerd Schumann in seinem neuen Buch.

Moderation: Matthias István Köhler (jW-Außenpolitik)

Die Veranstaltungen kosten Geld, die wir nicht mit den Einnahmen aus dem Kartenverkauf aufgrund der wenigen Plätze decken können. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen online und den frei zugänglichen Online-Stream freuen wir uns daher über Spenden auf folgendes Konto: DE 25 1005 0000 0190 7581 55, Verlag 8. Mai GmbH, BELADEBEXXX. Vielen Dank!

Die Bücher der Lesewoche können im Onlineshop der jungen Welt bestellt werden.

