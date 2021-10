Nachschlag: Kulturkampf mit Fäusten

Jens Ferchland/PantherMedia/IMAGO Protestgeläute beeindruckt die im Film gottesfürchtigen Arbeiterinnen und Arbeiter wenig

In einem von einem Kommunisten regierten Dorf in der norditalienischen Po-Ebene treibt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Pfaffe mit locker sitzenden Fäusten und tiefer Abneigung gegen »Bolschewisten« sein Unwesen. Die Feier zum Wahlsieg der »Roten« will der Kirchenmann durch lautes Läuten der Glocken sabotieren – von einer direkten Konfrontation rät ihm die Stimme in seinem Kopf ab, die er für die des Gottessohns hält. Als Bürgermeister Giuseppe »Peppone« Bottazzi ankündigt, ein Volkshaus errichten zu wollen mit Bibliothek, Sportstätte, Tanzsaal usw. wittert Don Camillo erst ein leeres Versprechen und dann eine dubiose Geldquelle – am Ende beides falsch. Dafür, dass der Geistliche hier der Held der Geschichte sein soll und der Film mitten in der ersten Hochphase des europäischen Nachkriegs-Antikommunismus gedreht wurde, stellt der am Sonnabend im BR gezeigte Klassiker »Don Camillo und Peppone« von 1952 Peppone und die Kommunisten erstaunlich wohlwollend dar. (mb)